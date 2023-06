ONEX Elefsis Shipyard amplia la sua collaborazione con Fincantieri 

(Onex Elefsis Shipyard and Fincantieri propose the FCx30 for the Hellenic Navy corvette program. Fincantieri image courtesy)

La greca ONEX e l’italiana Fincantieri sviluppano ulteriormente le capacità produttive dei cantieri navali Elefsis in Grecia

Atene. ONEX espande la sua collaborazione con Fincantieri S.p.A. in modo tale da fornire sicuramente vantaggi e benefici competitivi significativi alle industrie greche della costruzione navale e della difesa, nonché alla Marina Ellenica (HN).

Già durante DEFEA 2023, la fiera della Difesa dello scorso maggio ad Atene, Fincantieri e ONEX Shipyards & Technologies Group hanno presentato la strategia comune da adottare nel caso in cui il Gruppo italiano, in qualità di prime contractor, si aggiudicasse il programma delle corvette della Marina Militare Ellenica perseguito dal Ministero Ellenico della Difesa.

Fincantieri offre il progetto FCx30, una corvetta all’avanguardia con prestazioni eccezionali già testate sul campo. Il design deriva dalla classe Doha per la Marina degli Emirati del Qatar. Con un dislocamento a pieno carico di 3.200 tonnellate, una lunghezza fuori tutto di 107 metri e una velocità massima di oltre 26 nodi, le navi saranno in grado di operare negli ambienti più difficili e ostili, fornendo elevate prestazioni in tutte le condizioni atmosferiche e un’eccellente capacità antisommergibile, grazie a un basso profilo acustico e un avviamento elettrico a basso impatto di rumore.

Le navi saranno dotate di una propulsione ibrida ad avanzata tecnologia. A basse velocità funzioneranno con un innovativo sistema di avviamento elettrico, mentre ad alte velocità prenderanno potenza dai motori a combustione interna. La configurazione dei macchinari fornisce inoltre alle navi eccellenti prestazioni di sopravvivenza poiché il 50% della potenza di propulsione e il 50% dell’energia elettrica sono disponibili anche con due compartimenti adiacenti allagati.

La nuova partnership include una nuova linea di produzione navale di classe mondiale sotto l’egida della società di costruzioni navali per la difesa del Gruppo, ONEX Elefsis Naval & Maritime, compresa la costruzione di corvette, fino alle navi di superficie più avanzate, in particolare le fregate, offrendo modernità alla HN, con soluzioni funzionali e ad alta tecnologia per migliorare significativamente le sue capacità operative nel Mediterraneo orientale.

Tale cooperazione si basa sulla partnership strategica tra Fincantieri S.p.A. e ONEX Group che è stata ufficialmente costituita in conformità con l’Accordo firmato ad Atene il 16 dicembre 2022, offrendo una serie di vantaggi e benefici all’industria greca della cantieristica e della difesa nonché alla Marina Militare Ellenica (HN): – una soluzione olistica (corvette, fregate, ecc.) per l’HN che garantisca un’elevata capacità operativa e il dominio nel Mediterraneo orientale; – creazione di oltre 2.400 nuovi posti di lavoro: – creazione di una linea di produzione per la HN e altre flotte; – creazione di un centro di eccellenza per la regione del Mediterraneo orientale.

Alla luce di quanto sopra, l’FCx30 – essendo una corvetta all’avanguardia e collaudata in mare con prestazioni eccezionali in tutti gli ambienti di guerra – rappresenterebbe un effettivo passo avanti verso la modernizzazione della HN e una pietra miliare per l’economia greca, poiché porta al potenziamento delle capacità dell’industria cantieristica ellenica e alla creazione di un hub strategico a Elefsis per il settore navale e marittimo nel Mediterraneo orientale, nel pieno rispetto degli obiettivi e delle priorità fissate sia dalla strategia industriale di difesa nazionale ellenica, sia la strategia industriale nazionale ellenica. Inoltre, un vero supporto a lungo termine per l’HN non può essere limitato solo a un programma specifico; perciò necessita una partnership a lungo termine per garantire che le capacità e l’efficienza operativa elleniche aumentino continuamente, in modo tale da mantenere un’effettiva competitività vantaggi.

ONEX e i Gruppi Fincantieri stanno espandendo la loro cooperazione, ben oltre il programma Hellenic Corvette, in ulteriori programmi navali e marittimi, che rappresentano la nuova era nella costruzione navale e l’incorporazione di tecnologie innovative e all’avanguardia in Grecia.

È noto che Fincantieri S.p.A., in qualità di leader mondiale nella cantieristica navale, partecipa attivamente al progetto European Patrol Corvette (EPC) – cofinanziato dal Governo greco e rientrante nei progetti PESCO (Permanent Structured Cooperation) – e Fincantieri è stata anche incaricata di costruire le nuove fregate di classe Constellation con missili guidati multi-missione per la US Navy, che si basano sul ben collaudato design della fregata italiana FREMM.

Tali progetti navali avanzati incorporano gli ultimi progressi nei materiali, nelle tecniche di costruzione, nell’idrodinamica e possono migliorare significativamente le prestazioni, la sopravvivenza, le capacità invisibili, l’efficienza del carburante e l’efficacia operativa complessiva di questa famiglia di navi militari di superficie, la possibilità di condividere significativi punti in comune nei futuri sviluppi dei sistemi (come CMS, armi e altri carichi utili), che ne aumenta anche l’interoperabilità e, allo stesso tempo, ne riduce i costi complessivi di manutenzione.

A seguito di quanto sopra e sulla base dell’Accordo in essere tra i due Gruppi, Fincantieri S.p.A. ha valutato positivamente le capacità di ONEX Elefsis Shipyards per nuovi programmi di costruzione e per MRO (Maintenance, Repair and Overhaul), nonché per la creazione di un Centro di Eccellenza .

Naturalmente, le competenze richieste per costruire e consegnare navi militari in Grecia, in ONEX Shipyards, potranno essere ulteriormente ampliate in futuro, attraverso la cooperazione tra ONEX e Fincantieri S.p.A., e potranno includere navi di varie cilindrate e capacità (navi di pattugliamento, logistiche navi di supporto, ecc.). In questo modo, anche la disponibilità di supporto e risorse sarà migliorata e porterà a un’economia di scala complessiva e a un migliore Follow on Support (FOS), che può essere ottenuto localmente in Grecia sulla base di un solido ecosistema industriale che è già in fase di creazione da ONEX e Fincantieri S. p. A..

Pertanto, la cooperazione tra ONEX e Fincantieri S.p.A. è sufficientemente solida da rappresentare un riferimento per le Autorità greche, che possono contare su questa partnership per costruire una roadmap strategica per le future esigenze di ammodernamento della Flotta HN e questo garantirà che le competenze per avere un HN tecnologicamente superiore in un panorama marittimo in continua evoluzione rimarrà in Grecia per molti decenni negli anni a venire. I MofU siglati tra Fincantieri e altri partner industriali con aziende greche pongono le basi per relazioni commerciali di lungo periodo.

