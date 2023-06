L’UE critica l’IMO affermando che le emissioni “si stanno muovendo nella direzione sbagliata”

E chiede che le spedizioni siano net zero entro il 2050 (foto d’archivio)

Prima della riunione del MEPC, chiedono che i trasporti marittimi diventino net zero entro il 2050

Bruxelles. L’Unione europea, in vista dell’imminente riunione MEPC dell’IMO e del vertice sull’azione per il clima delle Nazioni Unite, sta intensificando i suoi appelli per accelerare la decarbonizzazione dell’industria marittima globale affermando che l’industria deve raggiungere lo zero netto entro il 2050.

Durante un incontro alle Nazioni Unite a New York, la delegazione dell’UE, cui si sono uniti i rappresentanti di Danimarca, Palau e Samoa, ha chiesto un consenso ambizioso da parte dell’IMO nel delineare le proposte dell’UE per nuovi obiettivi climatici per il settore marittimo.

“È diventato chiaro che un’importante fonte di emissioni di gas a effetto serra (GHG) – il settore del trasporto marittimo internazionale – si sta muovendo nella direzione sbagliata”, hanno dichiarato i rappresentanti durante la riunione di ieri. “Ciò richiede di intensificare l’azione dell’IMO nel campo della riduzione delle emissioni di gas serra, sia in termini di obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni sia di misure politiche concrete”.

Affermando che le emissioni di gas serra derivanti dal trasporto marittimo continuano ad aumentare, sia in termini assoluti, sia relativi, e sono prossime a raggiungere il 3% di tutte le emissioni di gas serra generate dall’uomo, i rappresentanti hanno preso posizione due settimane prima del Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino (MEPC) si incontrerà a Londra dal 3 al 7 luglio per adottare una strategia climatica rivista dell’IMO.

Il capo della delegazione dell’UE presso le Nazioni Unite, l’ambasciatore Olof Skoog, ha presentato le proposte dell’UE affermando che è logico che le spedizioni marittime raggiungano lo zero netto entro il 2050, raddoppiando l’obiettivo rispetto alla precedente posizione dell’IMO di una riduzione del 50% delle emissioni di gas a effetto serra.

Le proposte cercano di ampliare il FuelEU recentemente adottato dall’UE per il settore marittimo per fornire un quadro globale.

L’attuale obiettivo dell’IMO, secondo lui, è “chiaramente insufficiente”.

Per raggiungere lo zero netto entro il 2050, la presentazione ha chiesto al settore del trasporto marittimo di raggiungere il picco delle proprie emissioni il prima possibile. La delegazione dell’UE propone obiettivi per un taglio del 29% entro il 2030 e dell’83% entro il 2040, affermando che questi sarebbero “buoni obiettivi intermedi”.

“L’unico passo decisivo ora per luglio, tuttavia, è raggiungere un accordo su un obiettivo zero netto per le spedizioni per il 2050. Ciò dimostrerebbe che la comunità internazionale prende sul serio la decarbonizzazione”, ha affermato Skoog.

L’UE ha dichiarato che proporrà una misura tecnica per uno standard sui combustibili a gas a effetto serra. Chiedono anche un prelievo economico sulle emissioni di gas serra del settore marittimo, affermando che sarebbero aperti a discutere l’utilizzo delle entrate, suggerendo che ciò sarebbe stato per i paesi vulnerabili ai cambiamenti climatici; hanno concluso affermando che senza azioni concrete, l’industria marittima non avrà incentivi sufficienti per fornire carburanti alternativi, tra cui ammoniaca, metanolo e idrogeno verde, investendo anche in navi che possono utilizzare questi nuovi carburanti.

I rappresentanti chiedono un’azione forte dalla riunione del MEPC, affermando che darebbe anche slancio al vertice delle Nazioni Unite sull’ambizione climatica previsto per la settimana ad alto livello dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a settembre.

Abele Carruezzo