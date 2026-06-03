MSC: MERLO DIRETTORE GENERALE DI CTL MARITIME ITALIA, CENTRONE DIRETTORE POLITICHE MARITTIME E AFFARI GOVERNATIVI PER IL GRUPPO IN ITALIA

Ginevra– Il Gruppo MSC comunica che, a partire dal 1° giugno, Luigi Merlo ha assunto l’incarico di Direttore Generale di CTL Maritime Italia, controllata italiana della nuova società del Gruppo specializzata nella realizzazione e nella gestione di terminal crocieristici e destinazioni turistiche a livello globale (CTL Maritime Sàrl). Nel suo nuovo ruolo, Luigi Merlo contribuirà sia al coordinamento delle attività di gestione e sviluppo dei numerosi terminal già operativi in Italia, sia alla valutazione di nuovi potenziali investimenti.

Contestualmente, Nicola Centrone – già Responsabile Affari Istituzionali Centrali e Legislativi di Fincantieri – è subentrato a Merlo quale Direttore Politiche Marittime e Affari Governativi per il Gruppo in Italia. Grazie alla significativa esperienza maturata nel settore industriale e istituzionale, Centrone proseguirà il lavoro di consolidamento del dialogo del Gruppo con le istituzioni nazionali e i principali stakeholder dello shipping.

Pierfrancesco Vago, Presidente Esecutivo della Divisione Crociere del Gruppo MSC, ha dichiarato: “Questa duplice nomina rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della presenza e delle attività del Gruppo in Italia, un Paese che continua ad avere un ruolo centrale nella nostra strategia di sviluppo. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Luigi per la professionalità, la dedizione e il prezioso contributo offerto nel corso degli anni. Grazie al suo lavoro, il Gruppo ha consolidato relazioni istituzionali solide e autorevoli, fondamentali per accompagnare la nostra crescita nel Paese.

A lui vanno i miei più sentiti auguri per questo nuovo e importante incarico, che saprà certamente svolgere con la competenza e la visione che lo hanno sempre contraddistinto. Sono inoltre particolarmente lieto di accogliere Nicola nella famiglia MSC. La sua esperienza pluriennale già maturata, unita alla profonda conoscenza delle dinamiche istituzionali e industriali italiane, rappresenterà un valore importante per sostenere i nostri progetti futuri e rafforzare ulteriormente il dialogo con il sistema Paese. A lui rivolgo un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro.”