Cina-Europa: in un mercato complesso, Rhenus aumenta i volumi sia nel marittimo che nell’aereo

Rhenus annuncia la crescita dei volumi di trasporto marittimo e aereo Cina–Europa nel 2026, in occasione della 9ª China International Import Expo (CIIE) di Shanghai. Crediti: Rhenus

-Trasporto marittimo dalla Cina verso l’Europa: i volumi di Rhenus crescono di circa il 26% su base annua nel 2026

-Trasporto aereo: nuovi clienti sostengono la crescita in entrambe le direzioni; dall’Europa verso la Cina i volumi salgono di circa il 20%, a fronte di un mercato in calo del 5% (gennaio-agosto 2026, fonte Rotate)

-Oltre 550 dipendenti e 16 sedi nella regione della Grande Cina, collegate alla rete europea di Rhenus, supportano i traffici lungo il corridoio Cina-Europa

Sul corridoio Cina-Europa il trasporto aereo rallenta e la capacità disponibile cambia di frequente, ma Rhenus, uno dei principali operatori logistici a livello globale, aumenta i propri volumi. Dall’inizio del 2026 il trasporto marittimo dalla Cina verso l’Europa cresce di circa il 26% su base annua, mentre nell’aereo la crescita è sostenuta dall’acquisizione di nuovi clienti.

I dati vengono resi noti alla vigilia della 9ª China International Import Expo (CIIE), in programma a Shanghai dal 5 al 10 novembre 2026, a cui Rhenus partecipa.

Il corridoio Cina-Europa rappresenta per Rhenus la principale direttrice del trasporto marittimo in termini di volumi, considerando entrambe le direzioni. Nel trasporto aereo, l’Europa è invece la principale destinazione delle merci gestite da Rhenus in partenza dalla Cina.

“Il nostro obiettivo è costruire relazioni di lungo periodo con i clienti lungo questo corridoio. La collaborazione tra i team Rhenus in Cina e in Europa e i nostri partner vettori ci consente di comprendere meglio le priorità dei clienti e pianificare insieme le loro esigenze di trasporto”, afferma Renee Toh, Global Head of Ocean Freight di Rhenus.

Il mercato del trasporto aereo resta debole: secondo Rotate, tra luglio e agosto i volumi e-commerce sono calati del 28%, mentre sulla direttrice Europa-Cina la domanda ha registrato un calo del 5% tra gennaio e agosto 2026. In questo scenario Rhenus ha aumentato i volumi dalla Cina verso l’Europa grazie all’acquisizione di nuovi clienti e, sulla direttrice Europa-Cina, di circa il 20%. L’high-tech figura inoltre tra i settori a più rapida crescita per Rhenus nel trasporto aereo tra Cina ed Europa.

“La nostra strategia è crescere nei settori in cui competenze specialistiche possono fare la differenza per i clienti. L’high-tech è una priorità sul corridoio Cina-Europa e, combinando competenze di settore con un accesso flessibile alla capacità aerea, puntiamo a trasformare questa opportunità in una crescita duratura”, afferma Chris Bode, VP Air Freight di Rhenus.

A supporto di questi traffici, Rhenus conta oltre 550 dipendenti e 16 sedi nella Grande Cina, collegate alla rete europea del Gruppo. Gli hub di Shanghai e Hong Kong offrono servizi di consolidamento e movimentazione delle merci, integrati da assistenza doganale, stoccaggio e trasporto terrestre.