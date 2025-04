Tanger Med è il secondo porto container con trend positivo più alto al mondo

(Terminal port of Tanger Med; foto courtesy Autorità Portuale)

La guerra in Medio Oriente aumenterà anche il traffico Anversa-Bruges e Rotterdam nel 2024, secondo la Top 30 di Alphaliner

Londra. Il porto marocchino di Tanger Med è stato il secondo – per forte crescita – al mondo nel settore dei container nel 2024, dietro solo a Los Angeles/Long Beach (USA), secondo la Top 30 di Alphaliner.

Il bacino nordafricano ha registrato un aumento del 19% su base annua del suo traffico, a 10,2 milioni di teus, superando le previsioni dell’Autorità Portuale, che era di poco superiore ai nove milioni di container, che le hanno permesso di scalare due posizioni in classifica e di essere in diciassettesima posizione.

In parte, l’aumento della sua produttività è stato motivato “dalla guerra in Medio Oriente”, che ha costretto gli armatori a evitare lo stretto di Bab el-Mandeb e a deviare intorno a Capo Buona Speranza. “Tuttavia, non tutto l’aumento è una conseguenza degli attacchi degli Houthi alle navi commerciali, poiché il porto attribuisce circa un quarto dei suoi volumi alla regione del Mar Rosso”, secondo gli esperti dell’intelligence marittima. Il traffico di Tanger Med ha avuto un’impennata di crescita del 113% da prima della pandemia.

Sul versante europeo, la classifica di Alphaliner mostra che Rotterdam (Paesi Bassi) ha ripreso slancio dopo tre anni di ribassi, con un aumento del 2,8% e un traffico di 13,8 milioni di teus. Tuttavia, è ancora al di sotto dei livelli pre-Covid-19. Questa crescita ha permesso alla prima baia della terraferma di scalare una posizione in classifica, al dodicesimo, a discapito di Hong Kong, che ha registrato il suo ottavo anno consecutivo di declino.

Il sistema dei porti di Anversa e Bruges (Belgio), istituito nel 2022, ha sorpreso e ha guadagnato un milione di teu nel 2024. In particolare, l’alleanza, che avvierà una nuova collaborazione con Rotterdam per un corridoio verde nella regione, ha chiuso l’anno con 13,5 milioni di teu (+8,1%).

Secondo i dati dell’Autorità Portuale belga, i container refrigerati sono aumentati del 9,2%, rappresentando l’8,6% del traffico totale di box. La quota di mercato sulla rotta Amburgo-Le Havre è cresciuta di 0,7 punti al 30,6% nei primi nove mesi del 2024. Anche il molo di Zeebrugge ha svolto un ruolo di primo piano nell’aumento dei volumi del complesso.

I dati sulla produttività di Anversa-Bruges e Rotterdam sono stati trainati anche dalla ristrutturazione dei servizi degli operatori di linea a seguito della crisi del Mar Rosso. Amburgo, invece, è rimasta pressoché invariata a 7,8 milioni di teus (+0,9%).

La classifica di Alphaliner mostra che il throughput aggregato dei primi 30 porti container del mondo ha registrato un aumento del 7% nel 2024. La produttività è andata di pari passo “con l’aumento del traffico in Cina, negli Stati Uniti e nel subcontinente indiano”.

Solo due moli hanno registrato una contrazione nel 2024, Hong Kong e Xiamen, in Cina, con cali rispettivamente del 4,9% e del 2,4%.

Nel frattempo, un certo numero di distretti ha registrato numeri record, guidati dalle scorte anticipate e dall’”ansia dei consumatori negli Stati Uniti” per il potenziale impatto degli scioperi degli scaricatori di porto nelle rade della costa orientale e del Golfo del Messico; le interruzioni legate alla guerra in Medio Oriente; e i dazi annunciati da Trump e confermati in questi ultimi giorni.

Tra gli scali che hanno ottenuto nuovi massimi ci sono Shanghai, Singapore, Los Angeles-Long Beach e Tanjung Pelepas (Malesia).

Il porto cinese, il più grande del mondo, non ha esteso il suo vantaggio sul suo concorrente più vicino, Singapore, che rimane entro 10 milioni di box. “Ningbo-Zhoushan è chiaramente consolidato come il terzo porto al mondo. E Shenzhen è riuscita a mantenere la sua quarta posizione dopo essere stata temporaneamente superata da Qingdao a metà anno. Di conseguenza, non c’è stato alcun cambiamento nella classifica dei primi 10 moli”, spiegano gli analisti di Alphaliner. Qinzhou, che in precedenza occupava la ventisettesima posizione, è salita alla ventesima dopo la decisione del Governo di Pechino di consolidare le tre strutture nel sud del Paese (Fangcheng, Beihai e la stessa Qinzhou) sotto il nuovo ombrello di Beibu Golf.

In mezzo alle turbolenze geopolitiche e commerciali del 2024, un altro chiaro vincitore è stato il resort di Los Angeles-Long Beach, sulla costa occidentale degli Stati Uniti. La produttività dello stabilimento è aumentata del 19,8% a 19,9 milioni di teus, una cifra inferiore solo al traguardo di 20,1 milioni del 2021.

Da parte sua, l’instabilità ha avuto un impatto minore sull’alleanza New York-New Jersey, sulla costa orientale. In ogni caso, ha registrato un aumento significativo dell’11,4%, a 8,7 milioni di scatole. “Nonostante le grandi fluttuazioni dei volumi tra le due coste negli ultimi anni, poiché gli armatori hanno adattato i loro servizi per far fronte alla congestione, le prestazioni di entrambe le piattaforme portuali hanno registrato una crescita simile del 17% dal 2019”, evidenzia Alphaliner.

Anche i porti del subcontinente indiano di Mundra, Colombo e Nhava Sheva hanno visto una spinta dalla crisi del Mar Rosso, con guadagni su base annua rispettivamente del 14%, 12% e 11%. Nel frattempo, la baia vietnamita di Cai Mep ha registrato un aumento del 33% a 7,4 milioni di teu.

Abele Carruezzo

fonte courtesy by Alphaliner

Milioni di teu; fonte courtesy Alphaliner

Top 30 Porti container al mondo 2024

s.d.: senza dati; * inclusa una stima per dicembre: Beibu Golf: Fangcheng, Qinzhou e Beihai; Fonte Alphaliner dati al 1° aprile 2025