CRESCE IL MERCATO DELLA LOGISTICA IN ITALIA: 118 MILIARDI DI EURO, +4% ACCELERA LA TRASFORMAZIONE DEL SETTORE

In un contesto complesso, continua la crescita del fatturato della Contract Logistics. Aumentano le operazioni M&A: 48 nel 2025, 38 nel 2026

Esplosione dei costi: +19,6% il diesel, +29,8% l’energia elettrica. Le tariffe dei contratti di trasporto di +6,4%

Nuove strategie di terziarizzazione, crescono i dipendenti diretti degli operatori logistici nella gestione dei magazzini: da 23 mila nel 2017 a 43 mila attuali. Si diffondono nuovi servizi innovativi, spesso basati su uso delle tecnologie

Si diffonde l’AI: il 48% delle aziende l’ha introdotta per la Logistica e Supply Chain. 8 su 10 riscontrano benefici in linea o superiori alle attese. Il 67% ha attivato azioni di prevenzione dei rischi legati a introduzione AI.

I dati possono essere ripresi citando come fonte l’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” del Politecnico di Milano e includendo il relativo link

Da oggi è disponibile l’infografica gratuita con i dati chiave della ricerca, condivisibile attraverso questo link.

Milano – In un contesto economico, geopolitico e normativo di profonda trasformazione, le aziende italiane della Logistica stanno rivedendo le strategie di terziarizzazione, innovando i servizi offerti e accelerando gli investimenti in digitalizzazione. Secondo le stime dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” del Politecnico di Milano, nel 2026 – in uno scenario di incertezza a cui si è aggiunta la crisi in Medio Oriente – il fatturato delle aziende italiane di Logistica conto terzi mostra una crescita per il terzo anno consecutivo (dopo la contrazione del 2023), seppure moderata, raggiungendo il valore di 118 miliardi di euro. Un incremento del 4% in termini nominali, che si traduce in +0,6% in termini reali.

Dopo gli aumenti degli ultimi anni, infatti, nel 2026 i costi dei fattori produttivi nel settore hanno avuto un nuovo rialzo. Il prezzo dell’energia elettrica è cresciuto del 29,8%, quello del diesel del 19,6%, mentre i carburanti alternativi sono aumentati in modo più contenuto (+8,2% per l’LNG e +7,3% per il CNG). Costi che si sono trasferiti quasi integralmente a livello tariffario ai committenti. L’indice del costo di trasporto fa segnare +6,4% nelle relazioni “contract” e +7,7% in quelle “spot”. Cresce a un ritmo più contenuto il costo della manodopera (+2%), si stabilizzano i canoni di locazione degli immobili logistici, mentre il costo del denaro è sostanzialmente stabile (-1%). Ma l’aumento generalizzato in una sostanziale stabilità della domanda si traduce in una progressiva pressione sui margini degli operatori.

Negli ultimi anni si registra una crescita delle operazioni straordinarie: nei primi dieci mesi del 2026 38 operazioni M&A hanno coinvolto aziende italiane della Logistica, a fronte di 48 del 2025 e 40 di ciascuno dei due anni precedenti. Tra queste, 10 operazioni sono legate all’integrazione di spedizionieri o allo sviluppo di terminal portuali, le restanti 28 sono finalizzate principalmente al consolidamento del network degli operatori sul territorio.

I cambiamenti in atto stanno spingendo a definire nuove strategie di terziarizzazione. I fornitori logistici ricorrono sempre più a personale interno per la gestione dei magazzini: i dipendenti diretti sono passati da 23 mila nel 2017 ai più di 43 mila di oggi nei principali operatori logistici. Emergono modalità alternative come le joint venture tra committente e fornitore. E si sviluppano nuovi servizi innovativi, che vanno oltre le attività di trasporto e gestione del magazzino: oggi rappresentano più del 10% del fatturato per quasi un terzo dei fornitori (32%, 21 punti in più rispetto a un anno fa).

In questo contesto, si diffonde l’intelligenza artificiale. Cresce la percentuale di aziende che hanno introdotto sistemi AI per la gestione della Logistica e Supply Chain: oggi sono il 48% rispetto al 30% del 2025. Nella maggior parte dei casi (85%) hanno riscontrato benefici uguali o superiori alle attese. Ma nell’81% delle aziende l’implementazione ha richiesto una revisione dei processi amministrativi, operativi o di pianificazione.

Sono alcuni dei risultati della ricerca dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” del Politecnico di Milano* presentata oggi al convegno “Trasformare la Logistica, governare il cambiamento – Intelligenza artificiale, modelli di terziarizzazione e innovazione nei servizi”. Uno degli oltre 60 differenti filoni di ricerca degli Osservatori Digital Innovation della POLIMI School of Management del Politecnico di Milano (www.osservatori.net) che affrontano i temi chiave dell’Innovazione Digitale nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione.

“La Logistica nell’ultimo anno ha conosciuto importanti evoluzioni economiche, geopolitiche e normative che hanno reso sempre più complesso lo scenario in cui le aziende operano, ma il settore ha dimostrato capacità di resilienza – afferma Marco Melacini, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Contract Logistics -. Nel 2026, il fatturato cresce in termini nominali e la marginalità risente solo parzialmente della crescita del costo dei fattori produttivi, grazie anche al lavoro sull’indicizzazione dei contratti portato avanti negli ultimi anni. In questo contesto, sempre di più, le aziende della Logistica sono chiamate a trasformarsi e a governare il cambiamento: devono rivedere le strategie di terziarizzazione e di impostazione della gestione di magazzino, ampliare e innovare il portafoglio di servizi offerti e accelerare investimenti in digitalizzazione e automazione”.

“Nel percorso di trasformazione della Logistica, l’Intelligenza Artificiale si conferma una leva strategica: quasi metà delle aziende italiane committenti oggi ha progetti AI in corso con risultati in larga parte positivi – aggiunge Damiano Frosi, Direttore dell’Osservatorio Contract Logistics -. L’AI può automatizzare le attività ripetitive, aumentare la frequenza di analisi e controlli, rendere più accessibili le informazioni e supportare la gestione delle eccezioni. Ma governare questa evoluzione significa anche gestirne i rischi collegati, che vanno dalla perdita di informazioni riservate alla difficoltà di comprendere come vengono generati i risultati, fino all’inaccuratezza degli output e alle ‘allucinazioni’. Il valore generato dall’introduzione dell’Intelligenza Artificiale dipende dalla capacità di integrarla nei processi esistenti o di ridisegnarli quando necessario, mantenendo un equilibrio coerente tra automazione, controllo e responsabilità umana”.

“L’innovazione sta ampliando il ruolo dei fornitori logistici, che affiancano alle attività tradizionali servizi a supporto della produzione, della personalizzazione dei prodotti e della gestione circolare dei materiali, integrando al contempo soluzioni digitali avanzate, come l’Advanced Visibility e gli Smart Business Insights, e servizi per la sostenibilità ambientale – sostiene Elena Tappia, Direttrice dell’Osservatorio Contract Logistics -. Nel 2025, per il 32% dei fornitori, i servizi innovativi rappresentano oltre il 10% del fatturato, con un aumento di 21 punti percentuali rispetto al 2023. Le strategie di innovazione seguono direttrici differenti, ma lo sviluppo di capacità analytics emerge come elemento trasversale, a conferma della transizione digitale in atto”.

La filiera logistica italiana. Le difficoltà del contesto si riflettono nella continua e graduale riduzione delle aziende di Logistica conto terzi operanti in Italia, che sono diminuite dell’1,5% nell’ultimo anno considerato e del 32% dal 2009. Nel 2024 (ultimo anno a consuntivo) il numero di aziende della Contract Logistics si attesta a circa 78.000. La riduzione più significativa riguarda l’autotrasporto (-1,6% in un anno), ma torna a calare anche il numero di gestori di magazzino (-0,9%), che scende poco sotto le 3.000 aziende attive, quello di operatori logistici (-1,4%), spedizionieri (-1,2%) e corrieri/corrieri espresso (-1,4%).

Il valore del mercato delle aziende “italiane” di logistica conto terzi è pari a 68,4 miliardi di euro nel 2024 (il fatturato delle aziende della Contract Logistics al netto degli scambi interni della filiera). Con una sostanziale stabilità della terziarizzazione: l’incidenza della Logistica conto terzi sul totale dei costi logistici che si attesta al 43,3%, in linea con l’anno precedente. Circa un terzo del mercato è riconducibile all’autotrasporto (23,1 miliardi di euro), soprattutto quello organizzato in società di capitali (19,5 miliardi) e in misura più contenuta non di capitali (3,6 miliardi). Poi vengono spedizionieri (16,2 miliardi) e operatori logistici (14,1), corrieri/corrieri espresso (9,4) e gestori di magazzino (5,3).

La terziarizzazione. Negli ultimi anni, i cambiamenti del contesto economico e normativo, l’evoluzione delle attività e la crescente richiesta di controllo hanno spinto le aziende committenti e i fornitori di servizi logistici a ridefinire le strategie di terziarizzazione e di gestione dei siti logistici. In particolare, è cresciuto il ricorso al personale diretto da parte degli operatori, che rappresenta oggi la soluzione più diffusa, nel 56% dei casi, affiancata spesso (52%) dalla somministrazione di personale, mentre nel 22% dei casi si osserva l’affidamento a una società terza (cooperativa o SRL), nel 20% a una società “captive”, nel 2% dei casi una joint venture ad hoc tra committenti e gestori di magazzino o operatori logistici. I dipendenti diretti degli Operatori logistici Top Player sono passati da 23mila nel 2017 a oltre 43mila nel 2024.

I fornitori di servizi logistici nel 62% dei casi adottano diverse modalità di gestione per i vari siti logistici, differenziandole in base alla tipologia, area geografica, il regime di proprietà o locazione del sito e la complessità operativa. Il maggiore ricorso a personale diretto e l’innovazione nelle attività hanno spostato molte attività di gestione HR nei singoli siti. Se nel 2019, nel 73% delle aziende responsabilità e operatività della funzione HR erano concentrate nell’headquarter, oggi nel 61% l’operatività è distribuita nei singoli siti, nel 22%, anche la responsabilità è decentrata e solo in una minoranza dei casi (17%) responsabilità e operatività restano concentrate nella sede centrale. Le strategie di integrazione verticale e i profondi cambiamenti organizzativi e sociali stanno accrescendo il ruolo dei site manager, sempre più importante nella gestione del magazzino, a cui è richiesto un rafforzamento delle competenze comportamentali e delle soft skill, rilevante per il 71% delle aziende.

L’innovazione dei servizi. Accanto ai servizi “core” legati al trasporto e alla gestione del magazzino, i fornitori logistici ne stanno sviluppando sempre di più di innovativi: nel 2025 questi rappresentano più del 10% del fatturato per il 32% dei fornitori (+ 21 punti in più). Si ampliano le attività affidate ai fornitori, in particolare quelle di produzione, personalizzazione e assemblaggio di componenti e prodotti, a supporto delle strategie di postponement e reshoring dei clienti, anche con investimenti in tecnologie e competenze dedicate. Oltre ai prodotti finiti, alle materie prime e ai componenti, i fornitori sono sempre più coinvolti nella gestione di materiali di supporto, come imballaggi e asset logistici, e di materiali a uso commerciale, come espositori e materiali promozionali.

Sul fronte tecnologico, si evidenziano servizi avanzati di Advanced Visibility, per lo scambio tempestivo di informazioni tra fornitori e committenti, e lo sviluppo di Smart Contract, con tracciabilità puntuale delle attività logistiche e una maggiore trasparenza nella determinazione dei costi. Sotto il profilo ambientale, accanto a vettori energetici green, si evidenziano servizi innovativi per la gestione degli asset, come la gestione del parco pallet secondo modelli basati sulla logica del pooling, servizi di repairing e disassembly, per supportare i clienti nella gestione dei flussi di ritorno secondo logiche di circolarità.

In base alle strategie di sviluppo dell’innovazione, oggi il 23% dei fornitori di servizi logistici adotta un approccio focalizzato sull’ampliamento delle attività e degli asset gestiti, il 31% si distingue per una forte propensione alla sostenibilità ambientale e alla circolarità, il 18% combina alla direttrice green un forte contenuto tecnologico. Il restante 28% segue un approccio bilanciato. In tutti i cluster, gli analytics emergono come una componente comune delle strategie di innovazione, a conferma della transizione digitale in atto.

Nei prossimi 3 anni, oltre il 50% dei fornitori offrirà almeno metà dei servizi innovativi mappati dall’Osservatorio in ciascun ambito, con una crescita in particolare tra quelli di digitalizzazione e green in maggiore crescita. Confrontando per ciascun servizio innovativo la diffusione dell’offerta attuale e la prospettiva di crescita, risultano in rapida diffusione in particolare i servizi di Vettori energetici green e quelli Smart Business Insights.

L’intelligenza artificiale. L’adozione di sistemi di AI nella Logistica e Supply Chain interessa oggi il 48% delle aziende committenti, in crescita rispetto al 30% rilevato un anno fa, mentre il 52% è in una fase iniziale di studio e comprensione della tecnologia. L’adozione non segue inoltre un percorso uniforme. Il 15% delle aziende utilizza già l’AI in modo diffuso, con strumenti integrati in più processi; il 22% si trova in fase di estensione e messa in produzione dei progetti pilota; il 5% in sperimentazione. Nonostante, questo, le aziende restituiscono un quadro prevalentemente positivo. L’85% ha conseguito benefici uguali o superiori alle attese, il 10% non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per valutare gli esiti, solo il 5% segnala benefici inferiori alle attese.

Le applicazioni di AI in Logistica e Supply Chain comprendono diversi sistemi, dagli strumenti di previsione della domanda ai chatbot per l’accesso alle informazioni aziendali, fino ai robot capaci di interagire con l’ambiente in cui operano e agli agenti che eseguono flussi di lavoro. I più diffusi sono sistemi Generative AI (71%) e Predictive AI (64%), ma stanno iniziando ad affacciarsi le sperimentazioni di sistemi di Embodied AI (13%), sistemi integrati in entità fisiche come sistemi di movimentazione e trasporto dei materiali, che svolgono attività operative e interpretano i dati raccolti per interagire con persone, materiali e infrastrutture. Ed è in crescita rapida l’adozione di sistemi di Agentic AI (42%).

L’introduzione dell’AI non si limita, nella maggior parte dei casi, all’integrazione di un nuovo strumento all’interno dei processi operativi esistenti. Nell’81% è accompagnata da una modifica dei processi logistici. I sistemi di AI possono essere introdotti nei processi logistici assumendo tre ruoli differenti: automazione, supporto o supervisione. Il ruolo dipende anche da scelte organizzative, in base a molteplici fattori. La trasformazione dei processi logistici richiede quindi di progettare in modo consapevole il mix tra attività svolte dalle persone e attività affidate ai sistemi AI, considerando aspetti organizzativi e di contesto e specificità legate al settore o alla domanda finale.

I rischi e il governo del cambiamento. L’introduzione dell’AI comporta anche l’esposizione a rischi. Secondo le aziende, il più rilevante è quello di attacchi informatici con un valore medio pari a 6 su una scala da 1 a 10. Ma si segnalano anche la perdita di informazioni riservate e le difficoltà a stimare costi e benefici delle iniziative (entrambe con un valore medio pari a 5,9) e la resistenza al cambiamento, con un valore medio pari a 5,5.

Il 67% delle aziende sta sviluppando, in parallelo all’introduzione dell’AI, azioni di prevenzione e mitigazione dei rischi per almeno uno dei fattori, tramite leve tecniche, organizzative e di sviluppo delle competenze.

La gestione dell’AI si riflette nell’evoluzione delle professioni della Logistica. L’adozione di nuove tecnologie richiede competenze legate ai dati, ai sistemi informativi, ma anche una solida conoscenza dei processi operativi e il coordinamento tra le diverse figure coinvolte è decisivo per valorizzare competenze e informazioni distribuite nell’organizzazione.

Accanto alla conferma della rilevanza dell’ingegnere logistico o di processo (ruolo in evoluzione per il 54% dei fornitori di servizi logistici), è emersa negli ultimi anni la centralità dell’area HR (42% dei fornitori di servizi logistici) e dei Site Manager (38%), insieme alla crescente importanza dei ruoli legati alla digitalizzazione e all’AI. Nello specifico, cresce la rilevanza dei Digital Transformation Manager (50%), Specialisti di AI (46%), Big Data Analyst e Responsabili IT (entrambi 42%).

*L’edizione 2026 dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” della POLIMI School of Management del Politecnico di Milano è realizzata in collaborazione con Assologistica, Alsea – Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori, ANITA, FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali, Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica (ITL), Hannover Fairs International, Transport Logistic e Veronafiere e con il supporto di Consorzio Dafne, 74 fornitori di servizi nella Logistica (Adecco Outsourcing, AdriLog Società Cooperativa Benefit, PEOPLE STRATEGY HOLDING, BCUBE, CAB LOG, CAL-Servizi Logistici, Cargoful, CENTRO NAZIONALE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE (MOST),

CEVA Logistics, CLO SERVIZI LOGISTICI, DACHSER & FERCAM Italia, DACHSER Italy Food Logistics, DHL SUPPLY CHAIN ITALY, DSV – Global Transport and Logistics, FERCAM, FIEGE Logistics Italia, GEODIS, Gi Group, Inovys Logistic, Jungheinrich Italiana, KFI, Logista, ManHandWork, MM Operations, Murata ID Solutions, Number 1 Logistics Group – Società Benefit, Poste Logistics, PTV Logistics, STEF Italia, Tesisquare, Transporeon, Trasporti Romagna, WCG-World Capital Group, Zucchetti Logistics, Alba, ANT, Gruppo Arcese, Bracchi, Brivio & Viganò, C.A.A. Cooperativa Autotrasporti Alimentari, D.B. Group, Energo Logistic, Engineering 2K, Excellera Intelligence, Flexilog Italia, Futura, Generix, Genio Diligence, Geo FM, Gulliver, HAVI Logistics, Hyster-Yale, Innocenti Depositi, IS Consulting + MF & Partners, Italtrans, KNAPP Italia, LC3 Trasporti, LCS Group, Legur, Load Manager, Logistica Uno Europe, Optit,

Palletways Italia, PwC Italy, S.A.F.I.M., San Marino Mail Italia, Sealed Air, Servizi Logistici, Snatt Logistica, TIMOCOM, Tuvia Italia, VELION, W Executive), e 50 aziende committenti (Ariston Group, Automobili Lamborghini, Barilla G.&R. F.lli, BasicNet, Bosch, C.O.I.M., Clementoni, Coca-Cola HBC Italia, CONAD, Consorzio Dafne, Coop Alleanza 3.0, Coop Consorzio Nord Ovest, Daikin Air Conditioning, De Cecco, Délifrance, Diageo, DMO, Dr. Schär, EcorNaturaSì, Electrolux, Finiper Canova Group, GEWISS, Gruppo Montenegro, Gucci Logistica, Haier Europe (Italia), Herambiente, IKEA Italia Retail, Iliad Italia, Kerakoll, Keyline, L.Lavazza, LATI Industria Termoplastici, Lechler, Loacker, Max Mara, Mediaworld, Moncler, Mondo Convenienza, Mondoffice, Nestlé, Pomellato, Rexel Italia, SAFILO, SKY, Samsung SDS Italia, Sapio Life, Snam, Teva Italia, Zuegg).

Il Tavolo di Lavoro sul settore Logistics Real Estate & Intralogistica è realizzato con il supporto di Confluence, DEMATIC, Engel & Völkers Commercial Milano Lombardia, Heidelberg Materials, Incas – SSI SCHÄFER GROUP, TRASCAR, WCG – World Capital Group, Alascom, Caljan Italia, E80 Group, Errevi Automation, Hardis Supply Chain, Moveo Servizi, Prologis, System Logistics, Swisslog Italia, TGW Logistics e TRILUX Italia.

Il Tavolo di Lavoro sul settore Logistics Healthcare è realizzato con il supporto di Beta 80, Chiapparoli Logistica, H.ESSERS, PHSE, UPS Healthcare e Deenova.