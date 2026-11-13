Il presidente Federico Siragna e tutto il board della J/70 Italian Class confermati per il triennio 2027-2029

Il presidente Federico Siragna, il consigliere Massimo Rama, entrambi confermati alla guida di J/70 Italian Class dal voto degli associati, e la Class Manager Giulia Albuzio

Confermato anche il Consiglio Direttivo composto da Massimo Rama e Manfredo Toninelli. All’orizzonte un triennio ricco di sfide e grandi appuntamenti internazionali, con due Campionati del Mondo (Mixed Plus 2027 e Assoluto 2028) già assegnati e l’intenzone di candidarsi per l’Europeo 2029.

Milano – La J/70 Italian Class guarda al futuro nel segno della continuità. Nel corso dell’assemblea dei soci, riunitasi nel pomeriggio di ieri, sono state infatti rinnovate anticipatamente le cariche associative per il prossimo triennio 2027-2029, con la riconferma di Federico Siragna alla Presidenza e di Massimo Rama e Manfredo Toninelli come membri del Consiglio Direttivo.

Una scelta che testimonia la fiducia degli armatori nel lavoro svolto e nella direzione intrapresa dalla J/70 Italian Class, chiamata a proseguire un percorso di crescita e consolidamento sia sul piano nazionale, sia su quello internazionale.

“Desidero rivolgere a tutti i soci un sincero ringraziamento per la fiducia nuovamente accordataci – è il commento del Presidente Federico Siragna – La conferma, giunta con sei mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del mandato in occasione di un’assemblea straordinaria convocata per apportare alcune modifiche allo statuto e contestualmente validare la gestione e la strada intrapresa dal consiglio, ci permetterà di proseguire nel prezioso lavoro di programmazione e di ambire all’assegnazione di nuovi eventi di caratura internazionale, con orizzonte sull’Europeo 2029.

Rappresenta inoltre uno stimolo importante a proseguire il lavoro intrapreso, insieme al Consiglio Direttivo, con il fondamentale contributo della Class Manager Giulia Albuzio, del suo braccio destro Nicolò Gaddì e del responsabile media Mauro Melandri. I risultati raggiunti dalla J/70 Italian Class sono sotto gli occhi di tutti e rappresentano il frutto di un impegno condiviso e della collaborazione di tutta la nostra comunità, che desidero ringraziare per il sostegno e la partecipazione dimostrati in questi anni”.

Come spiegato da Federico Siragna, il nuovo mandato si apre con prospettive particolarmente stimolanti. Il triennio 2027-2029 sarà infatti caratterizzato da appuntamenti di assoluto rilievo per la J/70 Italian Class, con il Mixed Plus World Championship in programma nel Golfo di Napoli ad aprile 2027 e il J/70 World Championship 2028 previsto a Porto Cervo e l’ambizione di presentare la candidatura italiana per l’organizzazione del J/70 European Championship 2029.

Tre anni importanti, dunque, nei quali la J/70 Italian Class intende continuare a investire nello sviluppo del circuito nazionale con la creazione di un paio di nuovi format, nella promozione della vela one-design e nella capacità di attrarre in Italia equipaggi provenienti da tutto il mondo, confermando il ruolo di primo piano conquistato nel panorama velico internazionale.

Un percorso che proseguirà nel segno della collaborazione, della partecipazione e della passione che accomunano armatori, equipaggi e circoli, con l’obiettivo di affrontare le nuove sfide e continuare a far crescere la comunità J/70.

Il presidente Federico Siragna e il consigliere Manfredo Toninelli, entrambi confermati alla guida della J/70 Italian class



Federico Siragna e Nicolò Gaddi, braccio destro della Class Manager Giulia Albuzio