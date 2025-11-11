COP30: gli scienziati chiedono di limitare i biocarburanti delle colture

(Foto courtesy United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCC)

Quasi 100 membri della comunità scientifica mondiale, tra cui rappresentanti dell’Union of Concerned Scientists, hanno firmato una lettera che chiede ai leader globali di limitare una “pericolosa espansione” dei biocarburanti.

Belem. La lettera giunge in apertura della COP 30, quando il Brasile con il suo presidente Lula cheiede l’impegno dei leader a quadruplicare l’uso del cosiddetto ‘carburante sostenibile’ – compreso il raddoppio del consumo di biocarburanti – come componente importante della risposta della comunità internazionale alla crisi climatica.

Le prove scientifiche dimostrano che i biocarburanti non sono una soluzione rispettosa del clima come sostengono molti governi; la fonte di energia è, in media, responsabile a livello globale del 16% in più di emissioni rispetto ai combustibili fossili che sostituisce.

Entro il 2030 – affermano gli scienziati – si prevede che i biocarburanti emetteranno 70 MtCO₂e in più ogni anno rispetto ai combustibili fossili che sostituiscono, l’equivalente di mettere su strada 30 milioni di nuove auto diesel.

La lettera avverte inoltre che una tale espansione avrebbe impatti ambientali devastanti in alcune delle regioni più ricche di biodiversità del mondo, consumerebbe scarse risorse idriche e contribuirebbe al deflusso agricolo. Inoltre, gli scienziati avvertono che l’aumento dell’uso di biocarburanti aggraverà la fame globale aumentando i prezzi dei prodotti alimentari, intensificando la volatilità dei prezzi alimentari e sottraendo calorie al consumo umano.

“L’espansione dei biocarburanti per le colture non è una soluzione climatica. È una deviazione costosa”, hanno avvertito i firmatari nella lettera aperta.

“La scienza è chiara: non possiamo bruciare la nostra strada verso lo zero netto, soprattutto non a spese delle foreste, del cibo e delle generazioni future. Vi esortiamo a riflettere su questa scienza nelle decisioni prese alla COP30”, afferma Simon Stiel dell’UNFCC (United Nations Framework Convention on Climate Change).

Nel 2020, l’UE ha deciso di limitare i biocarburanti convenzionali (di prima generazione) ottenuti da colture a una quota del 7% dell’energia per i trasporti. Nei paesi produttori di biocarburanti, come il Brasile e l’Indonesia, le ONG locali chiedono un approccio olistico per gestire gli impatti negativi, compresi i limiti alla coltivazione, una migliore tracciabilità e investimenti nella governance basata sulla comunità e nell’energia decentralizzata.

La spinta del Brasile sui biocarburanti – avvertono gli ambientalisti – rifletta una ‘pericolosa rinascita’ dei biocarburanti come merce globale che minaccia di ripetere l’errore della “corsa all’oro dei biocarburanti” a metà degli anni 2000 che ha provocato la deforestazione su larga scala, la perdita di biodiversità e le violazioni dei diritti umani.

Nel febbraio di quest’anno, 69 ONG per la conservazione hanno chiesto all’Organizzazione Marittima Internazionale di impegnarsi per un futuro alimentato da energia pulita ‘genuina’.

Abele Carruezzo