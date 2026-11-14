Napoli: sole e meteo battezzano il 40esimo Salone nautico Navigare

Folto pubblico alla giornata inaugurale dell’esposizione che per nove giorni sarà presente a Mergellina.

Prove in mare e nuove imbarcazioni della stagione 2027 già in acqua.

Napoli – Inaugurata questa mattina a Napoli la 40ª edizione del Salone Nautico Internazionale Navigare in corso sino a domenica 22 al Molo Luise di Mergellina.

La città, grazie a una condizione meteorologica e a un sole primaverile, ha accolto il folto pubblico della prima delle nove giornate in calendario per l’esposizione nautica organizzata da Afina, Associazione Filiera Italiana della Nautica. Il Presidente Gennaro Amato, dopo il taglio del nastro con le autorità presenti, ha voluto così sottolineare il momento positivo per questo Salone, anche se in un contrasto economico che avvolge l’intero sistema mondiale: “Questa 40ª edizione è una kermesse in crescita, sia in numero di partecipanti sia per la qualità delle proposte che presenteremo in acqua. Sicuramente il vantaggio di poter provare una barca in acqua è un valore aggiunto per un diportista e in particolare per chi, per la prima volta, decide di fare l’acquisto di una barca da diporto. Purtroppo abbiamo ancora delle questioni irrisolte per quanto riguarda i posti barca e i Marina, infrastrutture che potrebbero portare economia territoriale ma anche sviluppo di posti di lavoro nei numerosi cantieri campani.

Inoltre, questa manifestazione nautica che funge da preludio per un 2027 che vede Napoli capitale mondiale della vela, grazie alla manifestazione dell’America’s Cup, può rappresentare un ottimo spunto per lo sviluppo della nautica da diporto. Il Sindaco Manfredi, sempre vicino a noi costruttori, sarà certamente in grado di dare sviluppo a questa Blu Economy per la città e alle soluzioni necessarie per risolvere uno dei motivi della crisi economica che attanaglia le medie e piccole imbarcazioni da un anno a questa parte. Tornando al Salone nautico internazionale Navigare – conclude Amato – non posso che congratularmi con tutti i cantieri, i concessionari e gli espositori che hanno capito quanto Napoli sia baricentrica nelle politiche della nautica da diporto partecipando, di fatto, alla nostra manifestazione”.

Anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sempre presente alla manifestazione, non è mancato quest’anno. La sua osservazione sull’importanza del mare e della nautica lascia ben sperare per il futuro del diportismo nautico campano: “La nautica è una filiera importante perché dà tante economie, dà tanto lavoro, ma ha bisogno anche di infrastrutture che diano risposte ai diportisti – conferma il sindaco Manfredi – Quindi per Napoli è un grande valore che noi dobbiamo tutelare, far evolvere in modo che cresca sempre di più e che ci sia sempre più sintonia tra tutti gli operatori in maniera da creare sviluppo. Il Golfo partenopeo – prosegue Manfredi – è sempre più centrale nello sviluppo turistico e diportistico della regione, ha bisogno di infrastrutture moderne, compatibili e sostenibili dal punto di vista ambientale. Mi auguro che l’America’s Cup rappresenti proprio il momento in cui ci sia un salto di qualità e noi potremo offrire ai diportisti e alle imprese del territorio anche quegli approdi indispensabili per poter creare quello scopo che serve.

Oltre 90 le imbarcazioni presenti al molo Luise a Mergellina, dai piccoli battelli pneumatici sino ai maxi yacht, dimensioni tra i 6 e addirittura i 27 metri. Lo spettacolo favorito dal bel tempo ha consentito a tutti i visitatori di poter anche provare le barche in mare, prerogativa principale di questa esposizione. Tra le novità spicca sicuramente il gozzo di Esposito Mare, il 52 piedi, al debutto proprio nel Golfo partenopeo.

Tra i battelli pneumatici in esposizione, spiccano sia il Mediterraneo 42 piedi di Italiamarine ma anche il Seaprop 38 piedi. Tra le barche dei cruiser, invece, spettacolo di tante offerte e possibilità dei cantieri napoletani.

Anche, Vincenzo Maraio, assessore al Turismo della Regione Campania, ha colto l’opportunità che un salone e addirittura due saloni per Napoli possono favorire, sia in termini economici per il territorio sia per l’offerta turistica della città: “Il mare è una risorsa per la nostra regione. È luogo di attrazione, di investimenti, anche di sviluppo possibile importante: la diportistica, la cantieristica e tutto quello che è legato alle attività del mare sono davvero una straordinaria risorsa per Napoli e per la Campania. – commenta l’assessore – La Blue Economy è una possibilità di sviluppo strategico, economico, occupazionale per i nostri giovani e per il nostro futuro. Questa esposizione con le prove in acqua è sicuramente un modo per recuperare il rapporto con il mare e sviluppare economia, incontrando, attraverso la passione per la nautica, sempre maggior consenso in un turismo alto spendente”.

L’esposizione sarà aperta tutti i giorni sino a domenica 22 novembre, con la possibilità, anche durante la settimana, di provare l’imbarcazione dei propri sogni, prenotando presso i concessionari l’uscita in mare. Orari del salone: lunedì-giovedì dalle 12:00 alle 17:30; venerdì-domenica dalle 10:00 alle 17:30. Costo del biglietto 6 euro + 2 di prevendita acquistabile dal Sito web: https://salonenauticonavigare.it/

Foto: Stefano Renna