Torben Grael subito protagonista nella Interlaghi Coppa dei Bravi

Ma nel Golfo di Lecco il finale è ancora tutto da scrivere

In palio il Trofeo Kong e la Coppa Autocogliati Volkswagen

Lecco – Dopo due giorni di regate l’Interlaghi Coppa dei Bravi di vela è giunta ormai all’atteso epilogo di domenica 15 novembre. L’evento del Golfo di Lecco, nel calendario Fiv, proposto dalla Società Canottieri Lecco e riservato a prove di team race e flotta, su imbarcazioni della classe H22, mette in palio il Trofeo Kong e la Coppa Autocogliati Volkswagen.

Nella classifica provvisoria della team race, dopo due round robin, al comando troviamo l’accoppiata formata dalle due barche timonate rispettivamente dal grande Torben Grael e dal giovane Riccardo Colombo con 12 punti, uno in meno di Flavio Favini e Maria Vittoria Marchesini. Questo significa che il fanale sarà combattutissimo per la conquista del Trofeo Kong.

Interessantissima anche la lotta nelle regate di flotta, Coppa Autocogliati. Dopo tre prove disputate sia con vento da Nord (il Tivano) che con vento da Sud (la Breva) a pari merito si trovano il team di Torben Grael (con Renato Valtorta, Simone De Capitani, Paolo Cannatella e Giorgio Galli) e quello di Riccardo Colombo (con Achille Ciavatta, Davide Todeschini, Francesco Gatti e Oliviero Piovano) a 7 punti.

Tuttavia, Grael è per primo potendo contare su un successo parziale. Insomma, anche qui può succedere di tutto. Infatti, Matteo Ivaldi, terzo, potrebbe rientrare nei giochi anche grazie allo scarto che scatta dopo la quarta prova. Le regate sono trasmesse in diretta su Facebook-Lecco Fm con qualificati commenti.

Non manca quindi il sale per questa regata benefica (le quote di iscrizione andranno in favore di “Projeto Grael”, la Fondazione di mitico Torben Grael a sostegno dei bambini brasiliani disagiati). Tutto si deciderà quindi nelle ultime prove di domenica 15 novembre a partire dalle ore 8,30. La premiazione è prevista alle ore 14.30 in Canottieri Lecco.

Ma ecco le classifiche provvisorie. Team Race: 1. Torben Grael/Riccardo Colombo p.12 2. Flavio Favini/Maria Vittoria Machesini p.13; 3. Tommaso Chieffi/Matteo Ivaldi p.16; 4. Matilda Talluri/Paola Amar p.19. Regate di Flotta: 1. Toben Grael (1/3/3 i piazzamenti); 2. Riccardo Colombo (3/2/2); 3. Matteo Ivaldi (2/1/8); 4. Paola Amar (4/6/5); 5. Flavio Favini (6/Ocs/1); 6. Tommaso Chieffi (5/4/7); 7. Maria Vittoria Marchesini (7/7/4); 8. Matilda Talluri (8/5/6).

Dalo campo di regata al “Fuori Coppa dei Bravi”, con il grande successo per la serata di venerdì in un gremitissimo Auditorium “Plinio Agostoni” di Confindustria Lecco-Sondrio, promossa della Canottieri Lecco e dal Panathlon Club Lecco. Presenti moltissimi ospiti del mondo della vela a cominciare da Mauro Pelaschier, Torben Grael, Tommaso Chieffi, Flavio Favini, Maria Vittoria Marchesini del team di Luna Rossa. Con loro si è parlato di Coppa America, del leggendario “Moro di Venezia” e di molto altro con la brillante conduzione di Guido Meda famosissimo commentatore di Sky. Sono intervenuti al dibattito anche Luca Oriani ed Eugenio Ruocco rispettivamente direttore e vice direttore de “Il Giornale della Vela” media partner della Coppa dei Bravi.

Ha suscitato particolare interesse anche il parallelismo tra barche a vela e alianti, grazie all’intervento di Riccardo Brigliardori (pluricampione internazionale di volo a vela) e del velista Davide Casetti (detentore del record di distanza libera in aliante) magistralmente intrattenuti da Guido Meda.

In chiusura il giornalista e panathleta Marco Corti ha intervistato, da remoto, Marco Trombetti, armatore dello Swan 65’ Translated 9 alla prossima Ocean Globe Race, sul tema “Vela e Intelligenza Artificiale”.

La serata si era aperta con un doveroso omaggio al grande fotografo Carlo Borlenghi con la proiezione di un filmato con i suoi scatti più iconici: cinque minuti di emozione pura. In sala, commossa, la moglie di Carlo, Alessandra Tanghetti e il fratello Luciano.

Il saluto di chiusura è toccato a Michele Peccati presidente della Canottieri Lecco. Tra i presenti anche il presidente del Panathlon Club Lecco Riccardo Benedetti con il Governatore Area 2 Lombardia Attilio Belloli, Lorella Cesana assessore allo sport del Comune di Lecco e numerosi partner della Coppa dei Bravi.

La “Interlaghi – Coppa dei Bravi” 2026 Trofeo Kong-Coppa Autocogliati Volkswagen ha potuto contare sui partner: Regione Lombardia, Camera di Commercio Como-Lecco, Comune di Lecco, Panathlon Club Lecco, Kong Italy, Autocogliati Volkswagen, Electro Adda, Rose Island, Deca, Invernizzi Assicurazioni, Metallurgica Frigerio, Mab, Primat Curtis, Lubrimetal, Deltacolor, Effeitalia, Neomarine e H22 Italian Class.

Giornale della Vela Media partner. Supporter: Projeto Grael, Harken Italy, Gottifredi Maffioli, Aglaia, Norda, Nuncas Marine, Mark Set Bot, Canottieri Bar, Giovanna Locatelli, Adriana Castagna, Museo Barca Lariana, Scintilla, Lecco FM, Tipografia Commerciale, Hotel Alberi, Icam, Enervit , Itineris, Galletto Vallespluga.

Foto: Marius Bunduc

Foto 1: la lotta fra Torben Grael (122) e Riccardo Colombo (126)

Foto 2: La regata di flotta

Foto 3: Un momento della serata di venerdi, con da sinistra, Guido Meda, Mauro Pelaschier e Torben Grael