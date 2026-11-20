Roma – CONFETRA (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica) esprime soddisfazione per l’annunciato emendamento del Governo al DDL Bilancio che prevederebbe l’estensione delle procedure amministrative semplificate della ZES unica a tutto il territorio nazionale quindi anche alle aree del Centro e del Nord attualmente escluse.

“Si tratta di un intervento molto importante per migliorare la competitività e promuovere lo sviluppo delle attività economiche ed imprenditoriali in tutto il paese” – dichiara Carlo De Ruvo, Presidente Confetra. “Auspichiamo quindi che nel nuovo Piano di programmazione strategica, che dovrà individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, sia posta la stessa attenzione riservata dall’attuale Piano strategico del 2024 alla logistica quale ambito strategico trasversale a più filiere da rafforzare in virtù della sua particolare rilevanza” – prosegue De Ruvo.