-Dal 16 al 19 novembre si sono alternate 45 sessioni tra plenarie, approfondimenti e workshop al Padiglione Blu – Jean Nouvel, affiancate da 20.000 mq di area espositiva.

-Dal commercio globale alla cantieristica, dai porti all’energia, dalla finanza al turismo: il summit ha registrato la partecipazione dei vertici dello shipping, dell’industria e la massima rappresentanza istituzionale, con anche la partecipazione del Presidente della Repubblica e dei più alti membri del Governo italiano.

Genova — Si è chiusa ieri sera la prima edizione di BEST – The Blue Economy Summit & Trade Show, evento biennale internazionale dedicato all’economia del mare che si è svolto a Genova dal 16 al 19 novembre presso il Padiglione Blu – Jean Nouvel. Quattro giornate, oltre 3.000 presenze, 250 aziende coinvolte, 97 sponsor, 45 sessioni (molte delle quali in inglese) che hanno visto impegnati 235 speaker tra armatori, operatori della portualità e della logistica, rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e della ricerca, dell’industria, energia e finanza.

In parallelo al programma congressuale un’area espositiva di 20.000 metri quadrati che ha ospitato un centinaio di espositori.

Promosso da Blue Media, la società del Gruppo MSC attiva nei settori dei media, dell’editoria e degli eventi, BEST per la complessità e la poliedricità dei temi trattati e per l’autorevolezza dei relatori può definirsi un’importante piattaforma per il dialogo e lo sviluppo di un comparto che solamente in Italia vale 224,9 miliardi di euro, l’11,4% del PIL nazionale e che coinvolge oltre 253mila imprese, con un’occupazione di 1,1 milioni di lavoratori.

I lavori, aperti con la lettura di un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e un video della Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, si sono conclusi con un intervento in diretta di Matteo Salvini, Vicepresidente e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai quali nelle giornate precedenti si sono affiancati i contributi di altri membri dell’Esecutivo: il Vicepresidente e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, dei Ministri del Turismo, Gianmarco Mazzi, dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e della sua vice Vannia Gava, nonché del viceministro al MIT, Edoardo Rixi. Non è mancata la voce della Commissione Europea con l’intervento di Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo e commissario per la politica regionale e di coesione, collegato da Bruxelles. Tutti hanno sottolineato l’importanza del mare e del cluster marittimo come risorsa strategica per il Paese, in continua crescita e con un immenso potenziale ancora da esprimere.

Il programma dell’evento si è articolato in tre macroaree tematiche – Shipping, porti e logistica; Turismo costiero e marittimo; Fattori abilitanti trasversali – seguendo un percorso che dallo scenario internazionale si è snodato fino all’analisi delle azioni necessarie per sostenere la crescita del settore.

Nel corso dei lavori durante le tre giornate successive sono stati scandagliati gli ambiti della leadership, del commercio globale, della tutela del mare e dell’energia, della cantieristica, logistica, delle infrastrutture, tecnologia. E ancora della portualità, finanza, turismo, mobilità e delle competenze del futuro. Spazio anche agli effetti del cambiamento climatico del Mediterraneo, e a come si riverberano sulle infrastrutture portuali. Non sono mancate sessioni su geopolitica e assicurazioni, sicurezza di cavi, energia sotto il mare, finanza per l’economia blu, intermodalità, investimenti privati per aumentare la competitività del Paese per la quale il turismo apporta un grande contributo, in un contesto in cui l’Italia è prima in Europa per passeggeri movimentati nei porti, con 93,5 milioni pari al 22,4% del totale UE.

In particolare, nella giornata finale si sono tenute due tavole rotonde sulla riforma dei porti con l’intervento dei Presidenti di dieci Autorità di sistema portuale italiane. La chiusura dei lavori ha visto riunite sul palco in due panel consecutivi le principali associazioni e federazioni italiane dei porti, della logistica, dello shipping e dell’intera economia blu.