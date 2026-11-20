(Port of Amsterdam; foto courtesy Autorità Portuale)

L’eolico offshore ha bisogno di porti infrastrutturati

Amsterdam. L’eolico offshore non può essere costruito senza porti dotati di moli ad alto carico, ormeggi con pescaggi più profondi e spazio sufficiente per gestire componenti.

I porti europei avranno bisogno di circa 2,4 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi per aumentare la capacità di installazione dell’eolico offshore dopo il 2030. Il denaro sarà necessario per ampliare la capacità di installazione e garantire che i porti possano accogliere componenti sempre più grandi, navi specialistiche e operazioni logistiche associate ai progetti eolici offshore oltre il 2030.

Intanto, per preparare i porti a tali bisogni infrastrutturali sono necessari dai 6 a 10 anni dall’inizio dei lavori e inizio della loro operatività.

Uno studio recente mostra che il dispiegamento dell’energia eolica offshore sta iniziando a superare l’infrastruttura portuale necessaria per fornirlo. Si prevede che la domanda di infrastrutture portuali supererà l’offerta all’inizio del prossimo decennio, proprio quando l’espansione dell’energia eolica offshore dovrà accelerare.

Allo stesso tempo, le aste dell’energia eolica offshore sono in ritardo in molti Stati membri, le tempistiche dei progetti sono in spostamento e i progetti faticano a prendere decisioni finali sugli investimenti.

I porti non possono investire miliardi solo per ambizione e consenso politici. Hanno bisogno di progetti e devono sapere quando arriveranno quei progetti.

I porti necessitano di volumi di aree disponibili chiari

I porti devono investire oggi per i parchi eolici che verranno costruiti tra anni. Un gasdotto eolico offshore prevedibile garantisce finanziariamente gli investimenti, ed è la stessa visibilità di cui ha bisogno l’ampia catena di approvvigionamento dell’energia eolica.

I governi devono quindi stabilire calendari d’asta fissi con volumi sufficienti per i prossimi anni.

La strategia dell’UE

La Strategia dei Porti dell’UE riconosce il ruolo strategico in evoluzione dei porti europei e chiede un migliore coordinamento degli investimenti portuali.

Gli Stati membri devono ora attuarlo. Questo coordinamento è essenziale perché le catene di approvvigionamento dell’energia eolica offshore operano oltre confine, mentre i porti di un paese servono regolarmente i parchi eolici di un altro.

I governi devono guardare oltre la pianificazione portuale nazionale e comprendere quale capacità sia necessaria, almeno a livello del bacino marino.

Ad esempio, i Ministri dell’Energia del Mare del Nord si sono già impegnati a valutare congiuntamente le esigenze di ampliamento della capacità portuale entro il secondo trimestre 2027.

Il Parlamento europeo e i cambiamenti politici necessari

La Commissione Trasporti e Turismo (TRAN) del Parlamento europeo sta ora esaminando un nuovo rapporto d’iniziativa propria sull’attuazione della Strategia portuale dell’UE.

L’energia eolica offshore deve essere saldamente radicata in questa discussione. Il Parlamento deve spingere affinché il finanziamento delle infrastrutture portuali sia molto più strettamente collegato al gasdotto europeo per il dispiegamento dell’energia eolica offshore.

Questo finanziamento funziona solo quando esiste un mercato sottostante credibile, e ciò comporterà un volume prevedibile di progetti eolici offshore.

Anche i politici devono cambiare il modo in cui pensano ai porti, allontanandosi dal solo tonnellaggio delle merci e dalla gestione dei container.

I porti sono infrastrutture chiave per l’energia e l’industria, dove i componenti dell’eolico offshore vengono prodotti, immagazzinati e assemblati. Sono inoltre destinati a diventare hub di energia rinnovabile, gestendo elettricità rinnovabile, idrogeno, combustibili alternativi e accumulo di energia, contribuendo al contempo a decarbonizzare cluster industriali locali.

L’Europa deve riconoscere questo ruolo strategico e fornire ai porti finanziamenti che riflettano la loro importanza per le priorità energetiche e industriali dell’Europa.

Abele Carruezzo