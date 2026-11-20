“Progetto, direzione lavori e immagini – Sinergo Spa”.

Venezia – Si è conclusa oggi la posa delle prime quattro di otto campate del nuovo ponte ferroviario sul Canale Industriale Ovest a Porto Marghera, un’opera strategica per il potenziamento dell’accessibilità ferroviaria e dell’intermodalità del porto commerciale di Venezia.

Gli elementi strutturali, per un peso complessivo superiore alle 455 tonnellate, sono stati realizzati a Porto Viro (Rovigo) e trasportati via acqua fino a Porto Marghera, a bordo di una chiatta con rimorchiatore con una capacità di carico di 1.795 tonnellate.

Il trasporto è partito dal sito di assemblaggio di Ca’ Cappello, ha percorso il Canale Po di Brondolo e il Canale di Cavanella d’Adige, entrando in laguna attraverso Chioggia per raggiungere infine il Canale Industriale Ovest.

L’intervento prevede la realizzazione di un impalcato in acciaio, lungo complessivamente circa 158 metri, con conclusione dei lavori prevista nel 2027.

Il nuovo ponte, del valore complessivo di circa 28 milioni, di euro consentirà di collegare direttamente il raccordo ferroviario portuale con la stazione di Marghera Scalo, evitando il transito per la stazione di Mestre.

Una soluzione infrastrutturale destinata a rendere più efficienti i collegamenti ferroviari, riducendo tempi e costi di movimentazione delle merci e rafforzando il ruolo del porto di Venezia nella rete logistica e intermodale.