La International Transport Workers’ Federation (ITF) si è unita al progetto ISF Verify dell’International Shipping Federation (ISF), per supportare il lancio nella rete dei marittimi dell’ITF – raggiungendo circa 1 milione di marittimi in oltre 100 paesi.

Hong Kong. Le certificazioni professionali dei marittimi sono rilasciate e mantenute da molteplici organizzazioni, tra cui amministrazioni di bandiera, istituti di formazione approvati e medici riconosciuti.

Le stesse informazioni vengono successivamente verificate da datori di lavoro, dipartimenti di equipaggio, comandanti e ispettori, spesso tramite processi di verifica separati.

La transizione energetica, digitale e sociale si sta svolgendo parallelamente a sviluppi normativi più ampi a supporto della documentazione marittima elettronica. Le modifiche alla Convenzione e al Codice STCW entrate in vigore il 1° gennaio 2025 riconoscono i certificati originali sia in forma cartacea che elettronica.

L’accordo è stato annunciato durante la Hong Kong Maritime Week, con l’ITF che si è unita all’iniziativa sviluppata dalla International Chamber of Shipping (ICS) e dal Lloyd’s Register OneOcean (LROO). Attraverso questa cooperazione, ISF Verify dell’International Shipping Federation (ISF) sarà introdotto nella rete ITF, che raggiunge circa un milione di marittimi in oltre 100 paesi, grazie alla collaborazione internazionale per semplificare la verifica e ridurre gli oneri amministrativi associati ai processi cartacei in tutto il settore.

ISF Verify è una piattaforma basata sul cloud che supporta la transizione del settore marittimo dai certificati cartacei a quelli digitali per marittimi. Mette in contatto marittimi, amministrazioni di bandiera, controllo dello stato portuale e compagnie di navigazione – consentendo un emissione efficiente, una condivisione sicura, una verifica e l’approvazione dei certificati digitali in modo affidabile e rispettoso delle giurisdizioni nazionali.

Un principio fondamentale di ISF Verify è che il marittimo ha il controllo: i marittimi decidono chi può accedere ai loro dati e chi può revocarne l’accesso in qualsiasi momento.

ISF Verify è progettato anche come un connettore, non come database centrale – si collega ai database delle amministrazioni emittenti tramite query in tempo reale, così i dati dei certificati rimangono presso l’autorità emittente. È importante sottolineare che, nella sua app mobile, manterrà l’accesso gratuito per i marittimi ai loro certificati. Una ‘query’ è una richiesta di informazioni o un’azione da un database o motore di ricerca.

La cooperazione combinerà attività di sensibilizzazione attraverso le reti delle organizzazioni con il contributo pratico dell’ITF e dei suoi ispettori per contribuire allo sviluppo di ISF Verify in base alle esigenze dei marittimi.

Per l’ITF la digitalizzazione deve funzionare per i marittimi; cioè deve – e questo significa garantire l’ascolto dei marittimi e che renderà la loro vita lavorativa più semplice attraverso una certificazione semplice, sicura e accessibile.

Per l’ICS il settore ha bisogno di un unico connettore affidabile che rispetti l’autorità di giurisdizione nazionale eliminando al contempo un onere burocratico inutile.

Per i Lloyd’s Register è fondamentale che la digitalizzazione offra benefici concreti alle persone che mantengono in movimento il commercio globale, cioè ai marittimi.

Abele Carruezzo

(La cerimonia della firma del Memorandum d’Intesa (MoU) si è svolta durante la Hong Kong Maritime Week con Stephen Cotton, Segretario Generale della IFT da sx, Thomas A. Kazakos, Segretario Generale della ICS, Nick Brown, CEO di Lloyd’s Register; foto courtesy ICS)