Nicolò Cosma vince la terza gara di Formula Junior Elite

Secondo Federico Temporin. Ottimi risultati per la squadra del Rainbow Team

Sabato 25 e domenica 26 settembre a Cagliari si è disputata la terza gara del Campionato Italiano di Formula Junior Élite. I giovani piloti del Rainbow Team, scuderia di Casale Monferrato sono scesi in acqua dopo le prime gare del Waterfestival Viverone 2021 e di San Nazzaro D’Ongina: Giulio Rimondotto, Federico Temporin, Clement Kalondero, Francesco Galofaro, Giovanni Merlo, Nicolò Cosma ed Ettore Bo. La prima gara ufficiale è stata quella del Waterfestival Viverone che si è tenuto lo scorso weekend, il 4 e 5 settembre, sul lago biellese ed è stato organizzato proprio da Fabrizio Bocca, team principal del Rainbow Team, ed Elisa Bocca, team manager.

Ottimi i risultati dei ragazzi della scuderia casalese. Sul podio al primo posto Nicolò Cosma, secondo Federico Temporin. Nonostante le condizioni dell’acqua difficili, i giovani piloti si sono saputi destreggiare molto bene. «Il mare era molto mosso – spiega la team manager Elisa Bocca – e per il vento sono state annullate le prove cronometrate di sabato».

Nella gara finale alla griglia di partenza i primi sei piloti erano i sei della classifica del Campionato, gli altri quattro sono stati i primi quattro del ripescaggio fatto domenica. La gara di ripescaggio è stata vinta da Giovanni Merlo del Rainbow Team. «Grande prestazione di Nicolò Cosma – dice il team principal Fabrizio Bocca – che alla sua terza gara dall’esordio conquista in modo determinato il gradino più alto del podio. Federico Temporin riconferma la sua ottima preparazione tecnica. Giornata non fortunata, invece, per Giovanni Merlo che però non sminuisce la sua ottima prestazione in gara per professionalità e tenacia».

Anche se Ettore Bo, che ha ottenuto buoni risultati nelle due gare precedenti, non è salito sul podio, continua a mantenere la seconda posizione nella classifica generale. Alla gara di Cagliari al momento dovrebbero seguire altre due gare di Campionato. «Ci sono buone possibilità di mantenere i risultati conquistati – dice Elisa Bocca – e di migliorarli. I ragazzi stanno dimostrando grande professionalità e abilità. Siamo molto contenti».