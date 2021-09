Wine&Sailing sul Lago di Garda: i vini di Tinazzi premiano i vincitori della Regata Kielzugvogel e della Regata Internazionale Star 55° Trofeo Amicizia Memorial “Mascanzoni-Scala”

Prosegue anche quest’anno la collaborazione tra il gruppo di cantine con produzioni in Veneto e Puglia e il Circolo Nautico Brenzone: i vini delle linee Poderi Campopian e Ca’ de’ Rocchi di Tinazzi tra i premi ai velisti internazionali della 51esima edizione della regata e della 55esima edizione del Campionato Trofeo Amicizia Memorial Mascanzoni-Scala.

Lazise (Vr)-La brezza leggera del Lago di Garda e il gusto del territorio in un bicchiere: due importanti ambasciatori del veronese – il gruppo di cantine Tinazzi, con sede a Lazise, e il Circolo Nautico Brenzone a Castelletto sul Lago di Garda – rinnovano anche quest’anno la collaborazione iniziata 2019 per raccontare il binomio wine&sailing.

Da mercoledì 29 settembre a sabato 2 ottobre, Tinazzi si fa ambasciatrice della 51° Regata Internazionale Kielzugvogel attraverso i vini prodotti nelle zone del Lago di Garda e in Valpolicella: in particolare, ai velisti vincitori della gara internazionale saranno offerte le bottiglie delle linee Ca’ de’ Rocchi e, novità di quest’anno, Poderi Campopian, l’azienda agricola di proprietà di Tinazzi situata a Sant’Ambrogio di Valpolicella (Vr), che con i suoi 670 m slm rappresenta la più alta azienda agricola della zona.

«Rinnoviamo con piacere la partnership con un’eccellenza del territorio come il Circolo Nautico di Brenzone – ha commentato Gian Andrea Tinazzi, titolare della cantina –. Siamo onorati di presentare per la prima volta quest’anno agli ospiti e ai visitatori internazionali la nostra linea Poderi Campopian, prodotta in un territorio di forte attrattiva per i visitatori stranieri come quello del Valpolicella Classico».

Per suggellare la collaborazione Tinazzi ha organizzato mercoledì 29 settembre una wine dinner, che ha visto protagonisti i velisti tedeschi della Kielzugvogel. Per l’occasione Tinazzi ha offerto agli ospiti una degustazione dei propri vini, abbinati ai piatti realizzati dal ristorante del Circolo Nautico Brenzone.

Il fine settimana successivo, da venerdì 8 ottobre a domenica 10 ottobre, Tinazzi sarà presente con i propri vini in un altro importante appuntamento del Circolo Nautico Brenzone: la Regata Internazionale Star 55° Trofeo Amicizia Memorial “Mascanzoni-Scala”, in cui la cantina di Lazise offrirà ai vincitori una selezione della migliore produzione delle linee Poderi Campopian e Ca’ de’ Rocchi.