Pronta al via la Venice Hospitality Challenge 2021

Venezia-L’ottava edizione della Venice Hospitality Challenge è stata presentata oggi presso l’Hilton Molino Stucky. La celebre regata, sola e unica competizione velica che si corre interamente nel cuore della città, fa parte delle celebrazioni per i 1600 anni del lungo e significativo passato della Serenissima che ha attraversato le epoche arricchendosi di storia, arte e tradizioni ineguagliabili.

Riservata ai soli maxi yacht su invito dello Yacht Club Venezia, la regata vedrà schierate sulla linea di partenza sedici famose imbarcazioni condotte da skipper di fama internazionale che si batteranno fino all’ultimo refolo di vento sul campo di regata per conquistare la vittoria e l’ambito cappello del Doge, realizzato appositamente quest’anno dalla storica vetreria Ars Cenedese di Murano che annovera fra i suoi clienti le più importanti famiglie Reali del mondo.

Nata da un’intuizione di Mirko Sguario, presidente dello Yacht Club Venezia e ideatore di molte celebri regate, la Venice Hospitality Challenge rappresenta il connubio tra la tradizione marinara veneziana e la volontà di rilanciare l’immagine dell’ospitalità d’eccellenza della Serenissima. La manifestazione coinvolge l’alta hôtellerie veneziana che fin dalla prima edizione sostiene questo evento che riunisce la passione per il mare e l’amore per la città di Venezia.

Questi gli hôtel partecipanti alla Venice Hospitality Challenge 2021: Bauer Palazzo, Ca’ di Dio VRetreats, Ca’ Sagredo Hôtel, SINA Centurion Palace, Hôtel Cipriani, Hôtel Danieli a Luxury Collection Hotel, Hôtel Excelsior Venice Lido Resort, The Gritti Palace a Luxury Collection Hôtel Venice, Hilton Molino Stucky Venice, Hôtel Londra Palace, JW Marriott Venice Resort & Spa, Palazzina e The St. Regis Venice e Alajmo Ristorante Quadri. Alla regata parteciperanno anche i maxi yacht Moro di Venezia e New Zealand Endeavour che correranno per la Città di Venezia e la Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”.

La scorsa edizione della Venice Hospitality Challenge si è conclusa con la vittoria Overall e in Classe 1 di Portopiccolo Prosecco Doc – Hilton Molino Stucky, skipper Claudio Demartis e timonata da Stefano Cherin.

Venice Hospitality Challenge 2021 – Team in gara

Mirko Sguario, presidente dello Yacht Club Venezia, ha dichiarato: “Sono particolarmente soddisfatto dell’interesse che si sta instaurando per questo evento che ha grandi possibilità di crescita future. Siamo partiti con sette barche nel 2014 e ora il sedici ottobre ne avremo sedici in gara come sedici sono i secoli che Venezia festeggia.”

Arianna Nardi, Direttore Marketing di Generali Italia, ha commentato: “Sport, benessere e stile di vita sano delle persone. Un impegno che noi di Generali Italia portiamo avanti quotidianamente con i nostri Agenti, Partner di Vita nei momenti rilevanti dei nostri clienti. Per questo Generali Italia rinnova il sostegno alla VHC in questo anno speciale in cui ricorrono il 190° anniversario della Compagnia e il 1600° anniversario della città di Venezia e riconosce un premio dedicato al migliore team nel gemellaggio Barcolana – Venice Hospitality Challenge. Le due città simbolo di Generali Italia alle quali ci lega la storia e il pensiero di un futuro più sostenibile.”

Fabrizio D’Oria, Direttore Operativo di Vela Spa ha sottolineato: “Con questa manifestazione siamo in perfetta sinergia, la Venice Hospitality Challenge è un evento di alta qualità che conferma Venezia al centro del palcoscenico mondiale.”

“Siamo davvero felici di sponsorizzare questa iniziativa che combina tre elementi per noi strategici: una grande passione, i top player dell’accoglienza turistica e la magia di Venezia.” Ha aggiunto Luca Fiumarella Direttore Marketing e Comunicazione Mastercard Italia.



Un giudice speciale per una regata speciale

Ad arbitrare una competizione così prestigiosa non poteva mancare un giudice di alto livello: Alfredo Ricci, classe 1970, Stella d’Oro al merito sportivo CONI, Giudice Internazionale, Comitato di Regata Internazionale, unico ufficiale di regata italiano ad avere tutte e tre le qualifiche. Ricci presiederà il Comitato della Venice Hospitality Challenge coadiuvato dal Giudice Nazionale Gianfranco Frizzarin, da Emilia Barbieri e Alina K. Dix.

Programma della regata

Il cocktail di benvenuto “La città incontra gli skipper” si terrà venerdì 15 ottobre alle 18.00 presso la Terrazza Aperol in Campo S. Stefano. Sabato 16 ottobre i getti d’acqua dei rimorchiatori Panfido scandiranno la partenza delle imbarcazioni alle 13.30 circa, la prima parte della regata si svolgerà da San Marco verso il Lido con un giro di boa posizionata tra il Lido e Sant’Elena, per poi ritornare di fronte alla Giudecca fino all’Hilton Molino Stucky con un altro giro di boa, e infine proseguire fino all’arrivo, nuovamente nel bacino di San Marco. Al termine della regata, verso le 16.30, è prevista la premiazione alle Zattere presso la banchina VYP Venice Yacht Pier. Il pubblico potrà seguire la regata dalle rive del bacino di San Marco, da Punta della Dogana, dalla Giudecca e dalle Zattere. La manifestazione si svolgerà ai sensi delle vigenti normative sanitarie.

Venice Hospitality Challenge in streaming con Ruggero Tita

Per tutti gli appassionati che non potranno essere a Venezia sarà comunque possibile seguire l’evento attraverso la diretta streaming visibile dalla pagina Facebook della Venice Hospitality Challenge e dal profilo Instagram “Generali Italia”. Il commento tecnico sarà affidato alla medaglia d’oro di Tokyo 2020 nel Nacra 17 Ruggero Tita, che a tal proposito ha dichiarato:”Regatare in uno scenario unico al mondo come Venezia è certamente tanto affascinante quanto complicato. Si regata nel cuore della città, dove in alcuni punti gli spazi di manovra per questo tipo di imbarcazioni sono davvero minimi e ciò rende la gara ancora più emozionante. Sarà davvero un piacere per me commentare la Venice Hospitality Challenge e spero di arricchire la cronaca con la mia esperienza.”.

Yacht Club Venezia, proteggere il mare per creare il futuro

L’impegno verso la sostenibilità ambientale è un obiettivo condiviso dal Comune di Venezia, dallo Yacht Club Venezia e dagli hôtel e team partecipanti. L’Amministrazione Comunale, la Venice Hospitality Challenge e lo Yacht Club Venezia hanno sottoscritto nel 2018 la Charta Smeralda, protocollo etico di One Ocean Foundation volto alla diffusione a livello internazionale della consapevolezza sulle problematiche inerenti l’ecosistema marino. In quest’ottica lo Yacht Club Venezia ha fatto appositamente realizzare da MureaDritta magliette ecosostenibili con materiali ricavati dagli scarti in PET delle bottiglie di plastica.

La Venice Hospitality Challenge 2021 beneficia del patrocinio del Comune di Venezia e del sostegno dei main partner Salone Nautico, Generali Italia, Mastecard, Bisol1542, Acqua Dolomia, Aperol, Energia Pura, MureaDritta e Vetreria Ars Cenedese Murano. Sustainibility partner dell’evento One Ocean Foundation. Media Partner: Forbes, Barche, Excellence Magazine Luxury, Venezia made in Veneto, Venezia Unica, Lagunamare, Wonder World e Wonder Cortina. Si ringrazia per la cortese collaborazione Marina Santelena, CMV Panfido, Assonautica, Venezia Le città in festa, VYP Venice Yacht Pier, Portodimare, Alilaguna, Venezia Unica e Ve.La.