L’elbano Malte Reuscher campione europeo di Slalom Windsurf

L’atleta italo-tedesco cresciuto all’Elba conquista il gradino più alto della competizione europea

Isola d’Elba-L’Isola d’Elba e Capoliveri continuano a inanellare una serie di importanti vittorie sportive che compongono il DNA di quest’isola dalla natura selvaggia: l’atleta elbano Malte Reuscher ha conquistato il titolo di campione europeo di Slalom Windsurf nelle gare svoltesi a Sant’Antioco in Sardegna.

Congratulandosi per i grandi risultati ottenuti da Malte, il Sindaco di Capoliveri Walter Montagna ha dichiarato: “È una grande soddisfazione e motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità avere fra noi un grande campione come Malte, che porta con sé la bandiera dell’Elba e di Capoliveri nelle sue sfide importanti in giro per il mondo.”

A proposito della sua gara, il neo campione europeo Malte Reuscher ha commentato: “Sono estremamente contento di aver vinto il campionato europeo, sapevo di potercela fare e fino all’ultima prova ho lottato per il gradino più alto del podio. Nel mondiale di agosto mi ero reso conto di essere veloce, nonostante il sesto posto finale dopo esser stato in testa per i primi due giorni. Questa vittoria mi motiva ad allenarmi ancora di più e ad ambire a risultati sempre più importanti.”

Nato ad Amburgo da madre tedesca e padre italiano, il trentunenne Malte Reuscher vive all’Isola d’Elba, dove iniziò fin da piccolo a sfidare le correnti e il vento sulla tavola da windsurf: negli anni, da giovane promessa si è sempre più confermato come una certezza. Primo ai campionati juniores di formula windsurfing dal 2005 al 2007, l’atleta italo-tedesco ha scalato le classifiche vincendo il campionato italiano di slalom nel 2019, 2020 e 2021.

Con questo ulteriore titolo di campione europeo 2021, l’atleta elbano si conferma ancora una volta tra i migliori windsurfer del mondo, portando all’attenzione internazionale l’Isola d’Elba come autentico paradiso dello sport outdoor. Tra i prossimi suoi obiettivi, la gara Defi Wind in Francia a novembre e una tappa di coppa del mondo slalom-foil a Marsiglia, con lo sguardo sempre puntato sulle Olimpiadi di Parigi 2024.