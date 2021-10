44 CUP – Scarlino World Championship FINAL

Al team Aqua di Chris Bake il Campionato del Mondo 44Cup, con un finale al fotofinish per l’ultimo evento della stagione dello Yacht Club Isole di Toscana: nove le imbarcazioni in gara, in rappresentanza di 6 nazioni.

Cala il sipario sul quarto evento della 44 Cup, con l’assegnazione del Campionato del Mondo.

Medaglia d’argento, con solo un punto di distacco, a Charisma di Nico Poons.

Sul gradino più basso del podio Artemis Racing dello svedese Tornqvist.

Si chiude una settimana di grande vela alla Marina di Scarlino, dove il Golfo di Follonica ha dato il meglio di sé, regalando quattro giornate di vento dai quadranti Nord Orientali.

Dopo una falsa partenza il giovedì 7 ottobre, con vento oltre i 35 nodi, sono state disputate dieci ottime regate, dove la flotta ha dato spettacolo, con un’alternanza di vincitori che ha reso impossibile prevedere i vincitori finali fino all’ultima poppa.

Straordinario il lavoro del PRO Maria Torrijo, che ha saputo intercettare le migliori finestre meteo, per permettere la disputa in sicurezza delle prove.

L’evento ha rappresentato la quarta e penultima tappa del circuito 44Cup, dove il team sloveno di Ceeref, in testa alla classifica del circuito ha dovuto cedere il posto al britannico Team Aqua. La battaglia rimarrà aperta ancora un mese, fino alla tappa conclusiva, in programma a Lanzarote.

Alla Marina di Scarlino è già in preparazione la stagione 2022, che vede eventi di caratura internazionale già in programma.

Accanto allo yacht club, la presenza consolidata di Rigoni di Asiago, a dare un tocco dolce all’accoglienza dei regatanti, con occhio sempre attento alla sensibilità ambientale e alla qualità e eticità dei prodotti.

ENGLISH

To Chris Bake’s Aqua the 44Cup Scarlino World Championship, with a photo-finish for the last event of Yacht Club Isole di Toscana season: nine boats competing, representing 6 nations.

The curtain falls on the fourth event of the 44 Cup, with the assignment of the World Championship.

Silver medal, with only one point behind, goes to Charisma by Nico Poons.

On the lowest step of the podium Artemis Racing of the Swedish Tornqvist.

A week of great sailing ends at the Marina di Scarlino, where the Gulf of Follonica has given its best, providing four days of wind from North East.

After 30 knot winds prevented any racing on day one, with winds over 35 knots, ten excellent regattas were held in the subsequent days, where the fleet gave a veritable spectacle, with an alternation of race-winners that made it impossible to predict the final winners until the last downwind leg.

The job of PRO Maria Torrijo, who intercepted the best weather windows, to allow the safe dispute of the tests, was extraordinary.

The event represented the fourth and penultimate leg of the 44Cup circuit, where the Slovenian team of Ceeref, at the top of the circuit classification, had to give way to the British Team Aqua. Now the battle remains open, until the final event in Lanzarote in one month’s time.

Meanwhile, Yacht Club Isole di Toscana is already working hard to build 2022 racing calendar, where exciting international racing events are already agreed.

Alongside the yacht club, the consolidated presence of Rigoni di Asiago, daring a sweet touch to welcoming the racers, with an eye always attentive to environmental sensitivity and the quality and ethics of the products.

Photo courtesy: Martinez Studio / 44 Cup