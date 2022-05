Associazione Motonautica Venezia: conferenza di presentazione del calendario gare 2022

5 maggio 2022, alle ore 11.00 presso il Salone delle feste di Cà Vendramin Calergi

Cconferenza stampa di presentazione delle iniziative promosse dall’Associazione Motonautica Venezia per il 2022, ed in particolare il calendario gare 2022 che vedrà impegnati i piloti del nostro Team Kristian Ghedina, Giampaolo Montavoci, Francis Notschaele, Fabio Magnani e Marco Crosera nei campionati mondiale, continentale ed italiano.

Saranno presenti anche molti altri piloti chiamati a rappresentare l’Associazione Motonautica Venezia nella maggior parte delle varie specialità motonautiche.

Sarà inoltre presentata ufficialmente la 70^ edizione del Raid Motonautico Pavia-Venezia organizzato dall’Associazione Motonautica Pavia e dalla nostra Associazione ed, in anteprima mondiale, la nuova categoria motonautica elettrica voluta, progettata e realizzata dalla nostra Associazione. Questi scafi a zero emissioni “Gt-Electra” si affronteranno per la prima volta al Salone Nautico di Venezia.

A seguire ci sposteremo a breve distanza per un aperitivo di presentazione della nuova sede dell’Associazione Motonautica Venezia all’interno del Parco di Villa Groggia, che sarà allietato dalla musica dal vivo grazie all’Associazione Suono Improvviso”.

Giampaolo Montavoci

Associazione Motonautica Venezia