FOILING WEEK 2022: SUL GARDA A FINE GIUGNO LA SETTIMANA DELLE BARCHE CHE VOLANO

FOILING FILM FESTIVAL, PRIMA EDIZIONE

FORUM E CONVEGNI CON TERRY HUTCHINSON, CLARISSE CREMER, DAVE KALAMA E JULIA MANCUSO

BACKTHEBID CON WORLD SAILING PER RIPORTARE LA VELA PARALIMPICA AI GIOCHI DI LOS ANGELES

Dal 30 giugno al 3 luglio a Malcesine sul Lago di Garda si terrà la FOILING WEEK, appuntamento principe per i velisti, i tecnici e gli appassionati di vela 3.0 di tutto il mondo.

Per la nona volta in Italia, a fare gli onori di casa sarà la Fraglia Vela Malcesine, Circolo che ha nel DNA la realizzazione di regate di eccellenza e dove da sempre si allenano le classi olimpiche e vengono sperimentate imbarcazioni destinate a fare la storia della vela.

Grande novità 2022 è costituita dalla prima edizione del Foiling Film Festival, che si svolgerà in due serate presso il Palazzo dei Capitani di Malcesine e vedrà in concorso alcune tra le migliori produzioni cinematografiche internazionali a tema Foiling.

Tradizionale portavoce di storiche azioni di responsabilità sociale, quest’anno FOILING WEEK sostiene #BacktheBid, la campagna di sensibilizzazione per la reintroduzione della vela alle Paralimpiadi di Los Angeles 2028 promossa a livello globale da World Sailing (Federazione Mondiale della Vela).

“La FOILING WEEK 2022 è la prima come Special Event e proprio nel quadro di comuni obiettivi con World Sailing abbiamo deciso di dedicare l’evento al reinserimento della vela tra le discipline paralimpiche. FOILING WEEK ha una lunga storia di collaborazioni e iniziative su questo tema e riteniamo essenziale per il futuro della vela che i velisti paralimpici possano gareggiare a LA2028” Luca Rizzotti, Presidente FOILING WEEK.

PROGRAMMA

Regate

Fraglia Vela Malcesine, 30 giugno – 3 luglio

Regate Internazionali delle classi: Moth, WASZP, ETF26, Wingfoil.

Le iscrizioni si chiudono il 28 giugno. Modalità di partecipazione e adesioni su https://www.fragliavela.org/

Prove al pubblico

Fraglia Vela Malcesine, 30 Giugno – 3 Luglio

Anche quest’anno, come da tradizione, lo staff FOILING WEEK offrirà a neofiti e meno esperti la possibilità di effettuare test assistiti divisi in prove veloci con i produttori di Switch, Peacoq e UFO, e prove organizzate da Europa Sail con i Waszp e con Andrew Simpson Watersport Center di Campione con gli UFO e i Windfoil della durata di 90 minuti.

Forum e convegni

Fraglia Vela Malcesine, 30 giugno – 2 luglio

Incontri, in presenza e in streaming, con grandi interpreti del foiling e non solo come Terry Hutchinson (velista americano di Coppa America e TP52), Clarisse Cremer (velista solitaria francese, ha partecipato alla Vendee Glode), Dave Kalama (Leggenda hawaiana del surf da grande onda e innovatore), Julia Mancuso (sciatrice olimpica americana, medaglia d’oro, e sufer/wing foiler) e molti altri per comprendere al meglio lo stato dell’arte della vela 3.0. Moderato dal giornalista di vela e corrispondente dal New York Times Chris Museler.

Women Foiling Experience

Fraglia Vela Malcesine, 28 Giugno – 3 Luglio

Dopo i Women Briefings e i Moth Clinic del 2021, FOILING WEEK estende il programma dedicato alle veliste a 6 giorni di prove e navigazione, affiancate da coach, interamente gratuito, a bordo di Persico 69F, Moth, Waszp Switch, UFO, Peacoq e Wingfoill.

Foiling SuMoth Challenge

Fraglia Vela Malcesine, 27 – 30 giugno

Concorso di design ispirato dall’esigenza di progettazioni e metodi di produzione di barche a vela più sostenibili ed efficienti. Obiettivo finale del contest è promuovere pratiche sostenibili sfidando le squadre di studenti di architettura navale e di ingegneria in una competizione amichevole, tecnica e sportiva – http://sumoth.org/

Squadre iscritte al concorso: PoliTo Sailing Team (Torino, Italy), Rafale ETS Montreal (Montreal, Canada), Soton SuMoth Team (Southampton, UK), PoliMi Sailing Team (Milano, Italy), Solent SuMoth Team (Southampton, UK), Audace Sailing Team (Trieste, Italy), UNIPV Sailing Team (Pavia, Italy) and Mothis Vela (Padova, Italy).

Partner istituzionali

Foiling Week gode del patrocinio di World Sailing, la Federazione Mondiale della Vela alla quale fanno riferimento tutte le federazioni nazionali del mondo inclusa la Federazione Italiana Vela riconosciuta dal CONI. Nel 2021 World Sailing ha assegnato a Foiling Week la qualifica di “Special Event”, riconoscimento limitato unicamente ai seguenti sette eventi internazionali: America’s Cup, The Ocean Race, SailGP, World Match Racing Tour, PWA World Tour, Star Sailors League e GKA Kite World Tour. Lo status di Special Event garantisce che World Sailing riconosca e ratifichi formalmente tutti gli eventi organizzati da Foiling Week.

Foiling Week è impegnata a perseguire gli obiettivi fissati dalla World Sailing Sustainability Agenda 2030 con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale, alla parità di genere e alla responsabilità sociale. Foiling Week collabora con il Magenta Project al fine di promuovere le opportunità di vela professionale per le donne e l’accesso al World Sailing Trust, fondo che finanzia numerose iniziative mirate ad aumentare l’accessibilità alla vela e promuove pratiche sostenibili nello sport e nella produzione di imbarcazioni.

FOILING WEEK PARTNERS

Sostenibilità e barca ufficiale dell’allenatori: Torqeedo

Abbigliamento Tecnico: Helly Hansen

Barca ospiti ufficiale: Candela

Logistica: GAc PINdar

Partners SUmoth: 11th hour racing – Bcomp

Espositori: FD-Switch – Fulcrum SPeedworks Ufo – Sea change – Eldorado – Peacoq – Chubanga – Zaoli Sails

Scuole Vela Foil: Europasail, Malcesine – Andrew Simpson Watersport Center, Campione

EN

FOILING WEEK 2022

On garda in late June, the week of the flying boats

The foiling film festival, first edition

Forums and conferences with Terry Hutchinson, Clarisse Cremer, Dave Kalama, and Julia Mancuso

backthebid with World Sailing to bring paralympic sailing back to the Los Angeles games

From June 30 to July 3, Malcesine on Lake Garda will host the FOILING WEEK, the premier event for sailors, technicians, and sailing 3.0 enthusiasts from around the world.

For the ninth time in Italy, doing the honors will be the Fraglia Vela Malcesine, a club that has in its DNA the creation of regattas of excellence and where Olympic classes have always been trained and boats destined to make sailing history are tested.

Big news 2022 is the first edition of the Foiling Film Festival, which will take place over two evenings at the Palazzo dei Capitani in Malcesine and will feature some of the best international Foiling-themed film productions in competition.

As a traditional proponent of historic social responsibility actions, this year FOILING WEEK supports #BacktheBid, the campaign to raise awareness for the reintroduction of sailing at the Los Angeles 2028 Paralympics promoted globally by World Sailing (World Sailing Federation).

“FOILING WEEK 2022 is the first one as a Special Event and it is precisely within the framework of common goals with World Sailing that we decided to dedicate the event to the reinstatement of sailing among the paralympic disciplines. FOILING WEEK has a long history of collaborations and initiatives on this issue and we believe it is essential for the future of sailing that Paralympic sailors can compete at LA2028” Luca Rizzotti, President FOILING WEEK.

PROGRAM

Regattas

Fraglia Vela Malcesine, June 30-July 3.

International Regattas of the classes: Moth, WASZP, ETF26, Wingfoil.

Registration closes on June 28. Methods of participation and memberships at https://www.fragliavela.org/

Public Trials

Fraglia Vela Malcesine, June 30-July 3.

Also this year, as per tradition, the FOILING WEEK staff will offer newcomers and less experienced sailors the possibility of assisted trials divided into fast trials with Switch, Peacoq and UFO manufacturers, and trials organized by Europa Sail with Waszp and with Andrew Simpson Watersport Center of Campione with UFOs and Windfoils lasting 90 minutes.

Forums and conferences

Fraglia Vela Malcesine, June 30-July 2.

Meetings, in-person and streamed, with influential members of the foiling community including Terry Hutchinson (American America’s Cup and TP52 sailor), Clarisse Cremer (Vendee Globe solo sailor from France), Dave Kalama (Hawaiian legend big wave surfer and innovator), and Julia Mancuso (American Olympic skiing Gold Medalist and surf/wing foiler), aamong many others to better understand the state of the art of sailing 3.0. Moderated by sailing journalist and New York Times correspondent Chris Museler.

Women Foiling Experience

Fraglia Vela Malcesine, June 28-July 3.

Following the Women Briefings and Moth Clinics in 2021, FOILING WEEK extends the program dedicated to women sailors to 6 days of testing and sailing, joined by coaches, entirely free of charge, aboard Persico 69F, Moth, Waszp Switch, UFO, Peacoq, and Wingfoill.

Foiling SuMoth Challenge

Fraglia Vela Malcesine, June 27 – 30.

Design competition inspired by the need for more sustainable and efficient sailboat designs and production methods. The ultimate goal of the contest is to promote sustainable practices by challenging teams of naval architecture and engineering students in a friendly, technical, and sporting competition – http://sumoth.org/

Teams entered the competition: PoliTo Sailing Team (Turin, Italy), Rafale ETS Montreal (Montreal, Canada), Soton SuMoth Team (Southampton, UK), PoliMi Sailing Team (Milan, Italy), Solent SuMoth Team (Southampton, UK), Audace Sailing Team (Trieste, Italy), UNIPV Sailing Team (Pavia, Italy) and Mothis Vela (Padua, Italy).

Institutional Partners

Foiling Week enjoys the patronage of World Sailing, the World Sailing Federation to which all the world’s national federations refer including the Italian Sailing Federation recognized by CONI. In 2021, World Sailing awarded Foiling Week the status of “Special Event,” a recognition limited only to the following seven international events: America’s Cup, The Ocean Race, SailGP, World Match Racing Tour, PWA World Tour, Star Sailors League, and GKA Kite World Tour. Special Event status ensures that World Sailing formally recognizes and ratifies all events organized by Foiling Week.

Foiling Week is committed to the goals set by the World Sailing Sustainability Agenda 2030 with a focus on environmental sustainability, gender equality, and social responsibility. Foiling Week collaborates with the Magenta Project in order to promote professional sailing opportunities for women and access to the World Sailing Trust, a fund that finances numerous initiatives aimed at increasing accessibility to sailing and promotes sustainable practices in the sport and boat manufacturing.

FOILING WEEK PARTNERS

Sustainability and Official Coach Boat: Torqeedo

Technical Clothing: Helly Hansen

Official Guests Boat: Candela

Logistic: GAc PINdar

SUmoth partners: 11th hour racing – Bcomp

Exhibitors: FD-Switch – Fulcrum SPeedworks Ufo – Sea change – Eldorado – Peacoq – Chubanga – Zaoli Sails

Foil Learning Partners: Europasail, Malcesine – Andrew Simpson Watersport Center – Campione

