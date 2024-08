InterManager: il numero di incidenti sulle navi rimane coerente

(Slide courtesy InterManager)

Gli incidenti a bordo delle navi non diminuiscono, secondo le ultime statistiche sugli incidenti presentati all'IMO da InterManager

Londra. InterManager, l'Associazione di categoria internazionale per il settore della gestione delle navi, ha mantenuto le statistiche sugli incidenti per diversi anni come un modo per aiutare il suo lavoro come Organizzazione Non Governativa presso l'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO). L'Associazione tiene sotto controllo sia il Sistema Globale di Informazione Integrata dell'IMO (GISIS) sia sulle notifiche dell'industria marittima di incidenti e incidenti con vittime.

Il numero di marittimi colpiti in calo è rimasto abbastanza costante anno dopo anno, così come il numero di feriti derivanti da incidenti di salvataggio e sopravvivenza. Tuttavia, il tasso di vittime per gli incidenti in spazi chiusi è quasi raddoppiato, avverte l'Associazione.

InterManager ha presentato ultimamente le sue cifre, che si estendono per diversi decenni, alla decima sessione del Sottocomitato dell'IMO sull'attuazione degli strumenti IMO.

La presentazione dell'Associazione fornisce informazioni e analisi sugli incidenti in spazi chiusi (che vanno dal 1996 al 1° maggio 2024), gli incidenti per caduta (dal 2012 al 1° maggio 2024) e gli incidenti che comportano imbarcazioni da soccorso e sopravvivenza (dal 1980 al 1° maggio 2024).

InterManager ha utilizzato una varietà di feed di dati verificati per ottenere queste informazioni sugli incidenti a bordo delle navi. L'Associazione rileva che rimane un significativo ritardo tra l'insorgenza dell'incidente, la sua indagine e il rapporto caricato nel modulo Marine Casualties and Incidents (MCI) del Global Integrated Shipping Information System (GISIS).

InterManager chiede che questo ritardo sgradito venga ridotto o eliminato.

Le statistiche del settore sono superficiali a causa della mancanza di trasparenza e dell'esitazione alla comunicazione degli incidenti. Ciò sta causando problemi con la segnalazione di incidenti. La presentazione di InterManager rileva che una serie di incidenti che coinvolgono cadute a bordo delle navi non vengono registrati all'interno del GISIS né resi disponibili altrove, anche se questi incidenti vengono segnalati e registrati apertamente su siti web specifici per tipo di nave e all'interno dei media regionali. Rileva inoltre che ci sono stati una serie di incidenti in spazi chiusi nei cantieri di riparazione delle navi che non sono attualmente tenuti a riferire alla GISIS.

La presentazione di InterManager all'IMO rivela:

Incidenti in spazi chiusi. La tendenza per il numero di incidenti in spazi chiusi che si verificano su base annua sembra essersi stabilizzata negli ultimi anni con un notevole calo durante la pandemia globale del 2021. Tuttavia, quando si confrontano il 2022 e il 2023, entrambi i quali hanno visto 14 incidenti in spazi chiusi registrati, c'è stato un marcato aumento del numero di vittime effettive nel 2023, rispetto al 2022, 34 contro 18. Così, sebbene la frequenza degli incidenti sia rimasta abbastanza costante, il tasso di vittime è quasi raddoppiato.

Di coloro che hanno perso la vita in incidenti in spazi chiusi in cui è stato dichiarato il rango o il ruolo, il 66% proviene attualmente da quello che è considerato il team di leadership delle navi. (Per scopi statistici, il team di leadership delle navi comprende il comandante, l'ingegnere capo, il primo ufficiale capo e il primo di macchine). Un ulteriore 6% di coloro che hanno perso la vita stavano prestando servizio a bordo della nave in un ruolo di addestramento, che è definito in termini statistici simili come cadetto o tirocinante.

Incidenti per caduta. La tendenza per gli incidenti di caduta da, o a bordo, delle navi negli ultimi cinque anni è rimasta coerente tra i 44 e i 52 incidenti all'anno e la maggior parte delle vittime derivanti da questi incidenti ha comportato solo una sola persona. Tra il 1° gennaio e il 1° maggio 2024, 18 incidenti sono stati registrati all'interno del GISIS.

La percentuale di incidenti di caduta, analizzata per tipo di nave, è rimasta sostanzialmente costante per tutto il periodo di revisione dal 2012 al 1° maggio 2024, rispetto alla precedente presentazione di InterManager (documento III 9/INF. 12). Allo stesso modo, la posizione degli incidenti per caduta segnalati è rimasta coerente tra i due periodi di revisione. Sembrerebbe quindi che l'industria stia vivendo una frequenza simile di incidenti per caduta in luoghi simili anno dopo anno.

Se è menzionata nella relazione sull'inchiesta sugli incidenti, i marittimi direttamente coinvolti nell'esercizio della maggior parte delle attività che comportano il lavoro o il lavoro sul lato della nave sperimentano il maggior numero di incidenti al 55%. Coloro che non sono ufficiali di bordo o l'equipaggio rappresentano il 22% degli incidenti per caduta, con i funzionari delle navi che rappresentano il saldo del 23%.

Incidenti di salvataggio e sopravvivenza. I dati di InterManager in relazione agli incidenti associati alle navi di salvataggio e sopravvivenza a bordo delle navi coinvolgono tutti i tipi di navi mercantili, navi da crociera, piattaforme petrolifere, rimorchi, rimorchi e barche di rifornimento con numeri IMO. Dei 538 incidenti (inclusi 50 quasi dispersi) raccolti dal 1980, solo il 19% è disponibile nella GISIS.

C'è ancora un potenziale per incidenti gravi nella movimentazione delle scialuppe di salvataggio durante le esercitazioni e il lancio. InterManager riconosce con gratitudine i continui sforzi dell'IMO per prevenire gli incidenti delle scialuppe di salvataggio esaminando la risoluzione MSC.81(70) sulla raccomandazione riveduta sui test degli apparecchi salvavita e sull'adozione della risoluzione MSC.544(107) l'8 giugno 2023 sulle modifiche alla raccomandazione riveduta sui test di elettrodomestici salvavita (risoluzione MSC.81(70)) che comprende tutti i tipi di scialuppe di salvataggio a bordo delle navi.

InterManager raccomanda vivamente che categorie di operazioni specifiche – come lo spazio chiuso, la caduta, il trasferimento personale, la scialuppa di salvataggio, l'ormeggio e altro – siano incluse nel database di raccolta dati di incidenti da parte di GISIS, Stati di bandiera, altre organizzazioni del settore, comprese le compagnie di navigazione. Ciò aiuterà i regolatori a rivedere le procedure, migliorare la sicurezza e ridurre al minimo gli incidenti.

Il capitano Kuba Szymanski, segretario generale di InterManager, ha dichiarato: “La sicurezza è molto importante per i membri di InterManager e lo sviluppo di una cultura della sicurezza efficace è uno dei pilastri dei nostri principi generali di condotta e azione. Il collaction di queste statistiche a nome del settore ci consente di assistere in modo proattivo su una serie di problemi di sicurezza fondamentali e siamo lieti che l'IMO e gli altri stakeholder del settore li stiano facendo uso per proteggere la vita dei marittimi”.

Abele Carruezzo

