Gli Houthi e le nuove catene di approvvigionamento per l’anti-shipping

La Marina Militare degli USA è convinta che diversi nuovi fornitori stanno sostenendo gli approvvigionamenti Houthi



Washington. I ribelli Houthi dello Yemen hanno attaccato le navi commerciali nel Mar Rosso dallo scorso autunno, e nonostante gli innumerevoli sforzi per colpire le loro operazioni a terra, hanno mantenuto un ritmo costante di attacchi.

“La catena di approvvigionamento degli Houthi si è affidata all'Iran dall'inizio della militanza del gruppo e nel corso degli anni, le forze statunitensi e alleate hanno intercettato in alto mare più spedizioni di armi iraniane dirette allo Yemen. Ma l'infrastruttura di rifornimento del gruppo si è evoluta ‘molto oltre' quello che era all'inizio della guerra civile yemenita 10 anni fa”, afferma il Comandante della Quinta Flotta Vice Ammiraglio George Wikoff e in questi ultimi periodi coinvolge più fornitori.

“C'è una nuova linea di rifornimento in questo momento che stiamo monitorando – fra tutte le linee di rifornimento che arrivano agli Houthi, e non crediamo che queste operazioni siano limitate solo agli iraniani”, ha detto Wikoff in una video intervista con CSIS. “Gli Houthi stanno diversificando. C'è una discussione sul fatto che potrebbero diventare esportatori della tecnologia di armi”.

Wikoff ha messo in discussione la narrativa Houthi della lotta per i diritti dei palestinesi, osservando che il gruppo ha attaccato la navigazione saudita per anni prima di attaccare le navi legate a Israele. La campagna anti-shipping del gruppo sta divenendo una tassa di pedaggio regionale, ha detto, generando crolli di presenze negli hotel di Aqaba fino al ritardo nelle consegne di aiuti a Port Sudan e al crollo delle entrate egiziane del Canale di Suez.

“Due terzi della popolazione in Yemen. In questo momento hanno un disperato bisogno di assistenza umanitaria e 30 milioni di persone stanno morendo di fame nella regione”. Gli Houthi hanno una narrazione del perché delle loro operazioni anti-shipping, mentre la popolazione dello Yemen sta soffrendo e la maggioranza è contraria”.

Le Forze navali americane e alleate hanno tentato di arginare la marea degli attacchi Houthi, con un successo limitato. L'Ammiraglio Wikoff ha riconosciuto che “… gli sforzi degli Stati Uniti per degradare le capacità del gruppo hanno avuto un successo limitato. L'attuale missione della Marina come ‘shock absorber – deterrente – ‘ nel Mar Rosso ‘per mantenere una parvenza di ordine marittimo mentre diamo l'opportunità di sviluppare una politica. La sfida nel creare deterrenza, suggerisce, è che gli Houthi sono un gruppo decentralizzato e non hanno obiettivi chiari per minacciare”.

La sicurezza marittima è una parte del quadro della minaccia, ma ci sono altre considerazioni, come garantire la sicurezza di Israele. Dopo le operazioni di assassinio back-to-back contro i membri del gruppo terroristico Hamas, l'Iran dovrebbe lanciare un grande attacco di rappresaglia contro Israele all'inizio di questa settimana, con l'assistenza prevista dalle forze Houthi e dal gruppo terroristico libanese Hezbollah. La Marina degli Stati Uniti ha riposizionato le attività per scoraggiare l'Iran e aiutare a difendersi da un attacco anticipato.

La portaerei USS Theodore Roosevelt è attualmente posizionata al largo dello Yemen, e la USS Abraham Lincoln è in navigazione da Guam per unirsi alla presenza regionale.

Intanto, la nave anfibia USS Wasp è entrata in porto a Limassol, Cipro, con elementi della 24a Unità di marines. L'Unità anfibia Wasp sarebbe una risorsa in un'operazione di evacuazione su larga scala. L'Ambasciatrice a Cipro, Julie Fisher, ha dichiarato che “La presenza della Wasp arriva in un momento in cui gli Stati Uniti continuano tutti gli sforzi insieme a partner chiave per ridurre le tensioni regionali e per essere pronti a sostenere i civili in crisi”.

Cipro, membro dell'UE, si è offerta di assistere, se necessario, nell'evacuazione degli europei e dei cittadini di paesi terzi se le tensioni si riversano in Medio Oriente in mezzo a una stallo tra Israele, Iran e gruppi affiliati all'Iran. L'isola del Mediterraneo orientale afferma di non essere coinvolta in operazioni militari o in alcun conflitto.

