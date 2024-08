Sfruttamento della prospettiva petrolifera al largo della Namibia

(PEL 94 offshore Namibia; foto courtesy Global Petroleum)

La Global Petroleum, una società di esplorazione di petrolio e gas, attualmente incentrata sull'Africa e sul Mediterraneo, si è impegnata in colloqui/programmi per garantire un accordo di base con un potenziale partner operativo per la sua licenza di esplorazione petrolifera (PEL) 94 nel blocco 2011A nel bacino di Walvis, al largo della costa della Namibia

Port of Walvis Bay. Con l'aumento dell'attività di esplorazione pianificata nell'offshore della Namibia, incluso il bacino di Walvis, dove la Chevron ha recentemente preso accordi per assumere una partecipazione operativa dell'80% in PEL 82, la Global Petroleum afferma di aver visto un aumento dell'interesse per i dati per PEL 94 di varie parti.

Di conseguenza, la società ha avviato colloqui commerciali precoci con un potenziale partner operativo, senza darne il nome, per un accordo di base relativo a PEL 94.

L'impresa è fiduciosa di raggiungere un accordo reciprocamente vantaggioso a tempo debito dopo ulteriori due diligence e negoziati.

Questa licenza copre 5.798 chilometri quadrati in acque profonde che vanno da 450 a 1.550 metri. La NAMCOR di proprietà statale della Namibia ha un interesse del 17% e una società privata, Aloe Investments Two Hundred e Two, ha un interesse del 5%.

La Global Petroleum sta rinnovando il noleggio annuale di licenze per il 2024/2025 in quanto entra nel secondo anno del primo periodo di rinnovo nel settembre 2024, data la sua convinzione che un campo per l'esplorazione, se concluso con successo, potrebbe essere ‘trasformativo' per l'azienda, con un partner strategico che potenzialmente consente lo sfruttamento dei circa 2.747 milioni di barili di petrolio sulla licenza come parte delle risorse prospettiche di svalutazione netta non acute (P50).

L'azienda ha anche tenuto una riunione di rappresentanza formale presso il Ministero delle Miniere e dell'Energia a Windhoek, in Namibia, dove sono stati discussi i suoi piani. L'obiettivo primario della Global Petroleum è quello di migliorare il valore per gli azionisti, quindi, oltre alle prospettive di esplorazione di petrolio e gas, sta valutando attivamente le opportunità in tutto il settore delle risorse minerarie per posizionarsi come azienda multi-risorse con un portafoglio di materie prime diversificato.

Secondo la società, l'intero bacino Walvis è sotto-esplorato con solo otto pozzi perforati finora da Norsk Hydro, Sasol, Ranger, HRT, Repsol e, più recentemente nel 2018, da Tullow e Chariot. Il globale campo riguarda il Wingat-1 azionato dalla TOS così come il più significativo dei pozzi perforati nel bacino di Walvis, da quando gli idrocarburi liquidi sono stati recuperati dalla Aptian, stabilendo così per la prima volta che dalla roccia d'origine si è estratto petrolio nel bacino di Walvis. Lo studio del bacino e della maturità termica completato nel 2023 ha identificato le rocce di origine profonde all'interno della porzione PEL96 del Delfino Graben. Secondo i calcoli, questi erano maturi per oltre 100-150 miliardi di barili di produzione di petrolio, e sono stati trovati anche percorsi di migrazione ben definiti per questo petrolio.

Inoltre, la società ha mappato il campo sismico 3D e 2D in tutto il bacino e questa licenza, confermando che la presenza di una roccia d'origine e può estrarre il petrolio nel significativo portafoglio di potenziali clienti e lead. Dal momento che l'azienda aveva la licenza PEL 29, contenente blocchi 1910B e 2010A, per dieci anni fino a dicembre 2020 e ha completato tutti gli impegni del programma di lavoro di licenza, prevede di richiedere una nuova licenza a tempo debito.

Recentemente, il Ministero delle Miniere e dell'Energia della Namibia ha notificato un'altra società, Tower Resources, che detiene una partecipazione in Walvis Basin, del suo accordo per l'estensione del periodo di esplorazione iniziale della licenza PEL 96 al 31 ottobre 2024, invitandola a richiedere un'estensione che dura da due a tre anni. L'azienda britannica ha una partecipazione dell'80% nella licenza, comprendente blocchi 1910A, 1911 e 1912B, che coprono 23.297 km2 del bacino settentrionale di Walvis e Dolphin Graben offshore largo della Namibia.

Abele Carruezzo

(Foto courtesy Tower Resources)