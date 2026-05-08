DP World introduce un’assicurazione sul rischio di guerra cargo unica nel suo genere per il Medio Oriente

(Foto courtesy DP World)

DP World ha introdotto una nuova soluzione end-to-end per l’assicurazione merci sul rischio-guerra per le imprese in Medio Oriente

Dubai. Si tratta di una soluzione unica nel suo genere per l’assicurazione del rischio di guerra sul carico; mira ad aiutare le imprese nella gestione delle ‘rotture’ attraverso le rotte commerciali del Medio Oriente, dove l’assicurazione tradizionale è diventata frammentata, costosa e spesso indisponibile.

Infatti, le principali compagnie assicurative hanno sospeso, modificato e aumentato la copertura per il rischio di guerra per il conflitto US&Israel contro l’Iran, impattando sulla logistica degli approvvigionamenti delle merci sia nello Stretto di Hormuz e sia nel più ampio Golfo Persico.

Inoltre, le società assicurative stanno ancora esaminando le navi impegnate nel trasporto di petrolio, petrolchimici, elio, fertilizzanti e altri carichi, e stanno esaminando i profili di viaggio da e verso il Medio Oriente.

Si lancia una soluzione unica della clausola end-to-end che comprenda il rischio di guerra

La clausola assicurativa “Rischi di guerra” è riservata esclusivamente alle polizze ‘trasporti’ e non alle comuni polizze destinate all’utenza, le quali, tutte, escludono espressamente i danni causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione.

Mentre la clausola assicurativa end-to end si riferisce a un contratto di assicurazione che copre tutte le aspettative di un’attività, inclusi i rischi e le responsabilità: civili, rischio locativo, continuous cover, oltre ad altre clausole contrattuali.

Queste clausole sono fondamentali per garantire una copertura completa e chiara nel contratto di assicurazione.

Come funziona la DP World (esempio di spedizione dall’Asia al Medio Oriente)

Il carico viaggia via mare fino a Jebel Ali, dove viene immagazzinato in porto per diversi giorni prima di essere sgomberato, quindi trasportato su camion fino alla destinazione finale nell’entroterra.

Con l’assicurazione tradizionale: La copertura si applica tipicamente solo durante il sea-transit, lasciando spazi durante il deposito portuale e il trasporto interno su strada.

Con la soluzione di DP World: Una polizza unica garantisce una protezione continua per tutto il viaggio, dall’ingresso nella zona di rischio di guerra fino alla consegna finale.

Perché è importante: – L’assicurazione tradizionale sul carico generalmente esclude il rischio di guerra o richiede una copertura separata; – la copertura spesso termina allo scarico, lasciando spazi durante la movimentazione portuale e il trasporto interno; – i vettori non coprono le perdite legate alla guerra, poiché queste sono al di fuori della loro responsabilità.

Questo prodotto assicurativo – chiamato a continuous cover e end-to-end – copre l’intera catena di approvvigionamento – dal trasporto marittimo o aereo al deposito portuale e alla consegna interna – colmando le lacune critiche lasciate dalle polizze assicurative convenzionali.

“Si tratta di risolvere un problema reale e immediato per il commercio globale”, ha detto Yuvraj Narayan, CEO del Gruppo DP World. “Le catene di approvvigionamento non si fermano né al porto né alla costa, e nemmeno l’assicurazione dovrebbe fare. Per la prima volta, i proprietari delle merci possono accedere a una polizza unica che protegge le merci durante tutto il viaggio, anche in ambienti ad alto rischio, aiutando a mantenere il commercio in movimento quando conta di più”.

DP World, una multinazionale di logistica specializzata in logistica merci e operazioni di terminal portuali, ha lanciato questa soluzione assicurativa di guerra per il carico, prima del suo genere; questo in particolare aiuterà le imprese a gestire le interruzioni lungo le rotte commerciali del Medio Oriente. La soluzione assicurativa prevede anche la copertura automatica per lo stoccaggio nei porti fino a 14 giorni; mentre i limiti di copertura sono elevati, inclusi fino a 400 milioni di dollari per spedizione e 1 milione per ogni movimento interno.

Intanto, nel settore della gestione dei terminal container, la DP World, attraverso la sua joint venture Laem Chabang International Terminal Co., Ltd. (LCIT), ha ottenuto un’estensione della concessione di cinque anni per continuare a gestire il banco container B5 al porto di Laem Chabang. L’estensione avviene in un momento di crescente commercio intra-asiatico e di evoluzione delle dinamiche della catena di approvvigionamento, rafforzando il ruolo del porto come porta d’accesso fondamentale per l’economia thailandese.

Il contratto, concesso dall’Autorità Portuale della Thailandia (PAT), sarà in vigore da maggio 2026 ad aprile 2031, rafforzando il ruolo centrale di DP World nel rafforzare i flussi commerciali regionali.

Il porto di Laem Chabang è il più grande hub container della Thailandia a supporto del commercio internazionale. I terminal possono ospitare fino a quattro navi contemporaneamente lungo una lunghezza di 900 metri di ormeggio e sono supportati da 4.420 mq di strutture di stazioni merci container (CFS) sul molo.

Abele Carruezzo