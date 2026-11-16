Hong Kong Maritime Week 2026, Forum International Bunker Industry Association

IBIA: Alimentare il Presente e il Futuro, Hong Kong Forum on Alternative Marine Energy

Hong Kong. Mentre l’industria marittima continua la sua transizione verso soluzioni energetiche a basse emissioni di carbonio e più sostenibili, IBIA – International Bunker Industry Association – insieme al Forum Partner Global Centre for Green Fuels (GCGF), presenta Fueling Now and the Future: IBIA Hong Kong Forum on Alternative Marine Energy, in seno alla Hong Kong Maritime Week 2026, dal 15 al 21 novembre 2026.

La Settimana Marittima di Hong Kong – iniziata ieri 15 novembre – prevede stakeholder provenienti dai settori marittimo e dell’energia marina per esplorare il ruolo attuale e futuro di biocarburanti, GNL, metanolo ed etanolo nel trasporto marittimo.

Il programma dell’evento IBIA esaminerà le considerazioni pratiche e commerciali che influenzano le scelte alternative di energia marina, tra cui disponibilità di carburante, prontezza delle infrastrutture, dispiegamento operativo, sicurezza, regolamentazione e conformità.

Il Forum IBIA offrirà una piattaforma equilibrata per il dialogo industriale, riunendo prospettive di tutta la catena del valore per considerare sia le opportunità che le sfide associate all’evoluzione del panorama energetico marino.

Si inizia giovedì, 19 novembre con i saluti istituzionali e subito dopo il discorso del governo di Hong Kong per illustrare l’approccio di Hong Kong allo sviluppo marittimo sostenibile, alla transizione energetica e al suo ruolo come hub regionale di bunkering.

Seguirà il tema delle “Prospettive sul mercato alternativo dell’energia marina”, una panoramica degli sviluppi di mercato, dei fattori regolatori, della disponibilità di carburante, degli investimenti infrastrutturali e delle tendenze future che plasmano le scelte energetiche marine.

La sessione sui carburanti alternativi esaminerà la disponibilità di forniture, l’esperienza operativa e il potenziale di crescita futura. I biocarburanti offrono uno dei percorsi più rapidi per ridurre le emissioni utilizzando navi e infrastrutture esistenti.

Intanto, il GNL continua a svolgere un ruolo importante nella riduzione delle emissioni di trasporto navale ancora oggi e gli esperti vedono la crescita del gas naturale liquefatto ed il suo ruolo all’interno di una strategia di transizione più ampia.

Inoltre, il metanolo sta guadagnando slancio come carburante marino con l’aumento degli ordini di imbarcazioni e degli investimenti infrastrutturali; mentre l’etanolo sta emergendo come una promettente soluzione per carburanti marini.

Il Forum prevede una discussione sull’opportunità di adottare i carburanti marini alternativi. Questo panel esplorerà le considerazioni che influenzano le scelte di investimento e approvvigionamento, inclusi requisiti per le imbarcazioni, tecnologia dei motori, disponibilità di carburante, sicurezza, infrastrutture, conformità normativa e fattibilità commerciale.

Come prospettiva del trasporto marittimo saranno le condizioni per la competitività, disponibilità di carburante, infrastrutture, regolamentazione e le vie pratiche che potrebbero sostenere un aumento dell’adozione di biocarburanti, GNL, metanolo ed etanolo.

IBIA – L’International Bunker Industry Association – è la voce dell’industria globale dell’energia bunker/marina e rappresenta tutti gli stakeholder della catena del valore del settore. La membership include armatori/operatori di navi, fornitori di bunker, commercianti, broker, compagnie di chiatta, aziende di stoccaggio, geometri, Autorità portuali, società di credito, avvocati, club P&I, produttori di attrezzature, giornalisti marittimi e consulenti marittimi. Fondata nel 1992, oggi conta membri in più di 70 paesi.

Abele Carruezzo