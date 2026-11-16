GNV PROSEGUE LA CAMPAGNA DI RECRUITING 2026: NUOVA TAPPA A LANCIANO IL 24 NOVEMBRE

Genova– Dopo le tappe di Olbia e Ancona, GNV, compagnia di traghetti del Gruppo MSC, prosegue la propria campagna di recruiting 2026, con un nuovo appuntamento a Lanciano (Chieti). L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia, coinvolge diverse città italiane e accompagna il piano di rinnovamento e potenziamento della flotta della Compagnia.

Il recruiting day si terrà martedì 24 novembre, dalle ore 9:30 alle 15:30, presso il Centro per l’Impiego di Lanciano, in località Iconicella, presso il Polo Fieristico. Nel corso della giornata, i partecipanti potranno incontrare i recruiter di GNV, sostenere colloqui conoscitivi, ricevere informazioni sui percorsi di carriera e approfondire le opportunità professionali offerte dalla Compagnia.

Per partecipare è necessario compilare il modulo disponibile a questo link:

GNV Job Day 2026 Lanciano | Modulo di Candidatura

Tra le figure ricercate figurano:

Area di coperta e macchina: Marinaio, Ufficiale di Macchina, Ufficiale Elettronico/Elettrotecnico, Comune di Macchina.

Area tecnica e manutenzione: Carpentiere, Ottonaio, Elettricista, Frigorista, Capo Operaio, Operaio Meccanico, Operaio Motorista.

Area cucina e ristorazione: Capo Cuoco, Piccolo di Cucina, Pizzaiolo, Cambusiere.

Area alberghiera e servizi di bordo: Piccolo di Camera, Assistente d’Ufficio (con conoscenza di inglese, arabo, spagnolo o francese), Shop Assistant.

Area logistica: Magazziniere.

Per partecipare alla giornata, i candidati dovranno presentarsi con un documento d’identità in corso di validità e un CV aggiornato.

La campagna di recruiting 2026 proseguirà con ulteriori appuntamenti sul territorio nazionale. La prossima tappa è in programma a Livorno il 15 dicembre.

È inoltre possibile inviare la propria candidatura attraverso il sito ufficiale della Compagnia, www.gnv.it, nella sezione “Lavora con noi”. Per ulteriori informazioni: crew.talent@gnv.it.