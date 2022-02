Euroferry Olympia viene rimorchiato ad Astakos

Atene. Secondo il Ministero della Navigazione, l’Euroferry Olympia è stato rimorchiato al porto di Astakos ad Aitoloakarnanias. Nella sua dichiarazione, il Ministero ha affermato di essere stato informato dai Vigili del Fuoco di aver svolto tutte le attività possibili di ricerca e soccorso nella posizione in cui si trova attualmente la nave.

Per questo motivo, hanno chiesto il rimorchio della nave in un porto sicuro in modo che l’Unità speciale sui sinistri e disastri (EMAK) possa continuare il suo lavoro nelle condizioni più sicure possibili.

Tenendo conto delle condizioni attuali della nave e di tutte le altre circostanze e condizioni per il suo rimorchio in un porto sicuro, il Ministero è stato in contatto con la Compagnia di Salvataggio per quanto riguarda il rimorchio sicuro al porto di Platygialiou ad Aitoloakarnanias.

La Compagnia armatrice Grimaldi ha precisato che il porto indicato dalle Autorità greche è quello di Platygialiou, Aitoloakarnanias, ad Astakos grosso modo in corrispondenza dell’isola di Itaca. Astakos è una città costiera della prefettura di Aitoloakarnanias, nella Grecia occidentale, dista meno di 2,5 ore dal porto di Igoumenitsa, circa un’ora da Patrasso e 3 ore e mezza da Atene.

I trasferimenti e l’alloggio dei parenti delle persone scomparse saranno curati dal Ministero della Navigazione e dalle Autorità politiche dell’isola di Corfù.