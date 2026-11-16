LA FOILING WEEK TORNA A PENSACOLA DAL 15 AL 21 MARZO 2027

Sul Golfo del Messico, la prima di tre edizioni con regate e attività aperte al pubblico

Pensacola, Florida-Foiling Week tornerà a Pensacola dal 15 al 21 marzo 2027. Sarà la prima di tre edizioni in programma fino al 2029, dopo il debutto del 2025, con il sostegno del Board of County Commissioners della Contea di Escambia.

«Pensacola e tutta la Contea sono orgogliose di accogliere nuovamente Foiling Week sulla Baia a marzo 2027. Sarà una straordinaria vetrina di innovazione, competizione e abilità marinaresca, in perfetta sintonia con una comunità così profondamente legata all’acqua come la nostra», ha dichiarato Steve Stroberger, Commissario della Contea di Escambia.

World Sailing Special Event dal 2021, Foiling Week riunisce velisti e rider, progettisti e produttori di attrezzature. A Pensacola, il programma affiancherà alle regate incontri tecnici e intrattenimento.

We Are Foiling organizzerà l’evento con la collaborazione del Pensacola Beach Yacht Club, che ne sarà la base operativa. Le regate si disputeranno nella baia e sulle spiagge affacciate sul Golfo del Messico. Nei pressi del Community Maritime Park, sul lungomare del centro città, il pubblico potrà assistere alle dimostrazioni, incontrare gli atleti e familiarizzare con il foiling.

Hayden Cadwalader, Commodoro del Pensacola Beach Yacht Club, ha dichiarato: «Il nostro Yacht Club ha accolto con entusiasmo e orgoglio l’opportunità di sostenere un evento come questo. Collaborare con un’organizzazione internazionale come We Are Foiling che proporrà regate, dimostrazioni e attività rivolte alla comunità di Pensacola è un’ottima occasione per far crescere questo sport sul territorio e coinvolgere appassionati provenienti da altre realtà. Il nostro Club guarda con estremo interesse alla partecipazione all’evento e allo sviluppo di un rapporto proficuo con il team di Foiling Week».

Luca Rizzotti, Presidente di We Are Foiling: «Pensacola sarà la nostra casa negli Stati Uniti per i prossimi tre anni. Tornare nella stessa località ci dà il tempo di sviluppare l’evento con lo Yacht Club e coinvolgere più persone sul territorio. Vogliamo che velisti e rider vengano qui per regatare e che chi segue da terra abbia la possibilità di conoscere il foiling».

Le iscrizioni apriranno entro la fine di novembre.