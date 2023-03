Corridoi verdi: i settori marittimi per il minerario, siderurgico ed elettrico impegnati ad avviare il primo corridoio tra il Sudafrica e l’Europa

(Foto courtesy Global Maritime Forum)

Le implementazioni dei corridoi verdi possono creare condizioni favorevoli per azioni accelerate verso la decarbonizzazione

Copenhagen, Denmark. Decarbonizzare lo shipping entro il 2050 significa che i combustibili e le navi a emissioni zero devono essere implementati su larga scala entro il prossimo decennio. Sebbene i progetti pilota e le dimostrazioni delle tecnologie siano già in corso, sarà difficile ampliare le soluzioni a livello di settore.

I corridoi verdi marittimi – rotte tra i principali hub portuali in cui sono supportate e dimostrate soluzioni a emissioni zero – sono stati rapidamente riconosciuti come uno degli strumenti più importanti per aiutare l’industria e i Governi nella decarbonizzazione del settore marittimo.

Il consorzio operativo per realizzare il primo corridoio verde tra il Sud Africa e l’Europa, formato da Anglo American, Tata Steel, CMB, VUKA Marine, Freeport Saldanha ed ENGIE, si è riunito presso il Global Maritime Forum, per valutare in che modo il trasporto marittimo a emissioni zero sul corridoio può sbloccare nuove opportunità per lo sviluppo sostenibile del Sudafrica e contribuire a una giusta transizione verso un ecosistema marittimo a emissioni zero. Questo potente consorzio della catena di approvvigionamento marittimo che comprende industrie minerarie e spedizionieri di minerale di ferro, industria siderurgica, armatori, operatori di porto franco e fornitori di energia esplorerà concetti a tutto campo per lo sviluppo del corridoio verde Sudafrica-UE. Il lavoro tecnico presso il Global Maritime Forum esaminerà gli accordi di bunkeraggio e prelievo, le forniture di carburante verde disponibili, le alternative finanziarie e di modello di business.

L’iniziativa del consorzio per esplorare lo sviluppo del corridoio verde tra il Sudafrica e l’Europa si basa su “Shipping’s Energy Transition: Strategic Opportunities in South Africa”, un rapporto preparato da P4G e Getting to Zero Coalition (P4G, Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 è una piattaforma globale pionieristica di partnership verdi per offrire una crescita inclusiva e sostenibile).

Il rapporto ha identificato promettenti opportunità per il Sudafrica di affermarsi come attore chiave nella transizione globale verso forme di energia rinnovabile e spedizioni a emissioni zero. Situato lungo trafficate rotte marittime internazionali, il Sudafrica ha i più alti volumi di traffico marittimo in Africa al di fuori della regione del Mediterraneo, nonché uno dei sistemi portuali meglio collegati del continente che supportano il commercio di merci preziose.

Lo sviluppo del corridoio verde potrebbe contribuire a portare avanti le ambizioni di decarbonizzazione del Sudafrica e servire una serie di obiettivi nazionali e internazionali più ampi.

Mentre l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) si prepara a rivedere la sua strategia per la decarbonizzazione al prossimo incontro MEPC 80, l’iniziativa di questo consorzio per esplorare lo sviluppo del corridoio verde tra il Sudafrica e l’Europa è l’ennesima dimostrazione che l’industria si sta preparando per un rapido passaggio a zero – trasporto di emissioni che non lascia indietro nessun paese.

“È fantastico vedere questo potente consorzio industriale riunirsi attorno a un nuovo corridoio verde con un lato in Sud Africa, in particolare perché invia un chiaro segnale di azione del settore mentre entriamo nei negoziati al MEPC 80 a luglio”, afferma Johannah Christensen, CEO del Global Maritime Forum. “Ci auguriamo che questo progetto evidenzi un percorso praticabile di decarbonizzazione delle spedizioni verso l’implementazione nel mondo reale, generando crescita sostenibile e opportunità di business per il Sudafrica e la regione, con sinergie per altri settori dell’economia”.

Peter Whitcutt, CEO dell’attività di marketing di Anglo American, ha detto: “La collaborazione intersettoriale è la chiave per dare forma a un’industria marittima sostenibile. Non vediamo l’ora di unirci ad altri leader del settore nell’esplorazione di percorsi per il trasporto di minerale di ferro a emissioni zero tra il Sudafrica, dove le nostre miniere di Kumba producono minerale di ferro di alta qualità, e l’Europa, dove si trovano molti dei nostri clienti. Un passo importante verso una più ampia decarbonizzazione del settore, questa iniziativa è anche in linea con l’ambizione di Anglo American di raggiungere la neutralità del carbonio per il nostro trasporto marittimo controllato entro il 2040”.

Ranjan Sinha, Chief Group Shipping di Tata Steel ha affermato: “Tata Steel si impegna a raggiungere l’ambizione di spedizione a zero emissioni di carbonio e la nostra partecipazione al corridoio verde Sud Africa-Europa, per Iron Ore, è un altro passo in questa direzione. Crediamo in una transizione giusta in cui il rischio finanziario di una catena di approvvigionamento sostenibile è distribuito tra tutte le parti interessate: fornitore, porti, armatori e acquirenti. Il successo di questo corridoio probabilmente accelererà il viaggio del settore marittimo verso il trasporto oceanico decarbonizzato”.

“CMB è orgogliosa di far parte dell’iniziativa Green Corridor tra il Sudafrica e l’Europa. CMB ha già costruito vari tipi di navi che funzionano a idrogeno e sta costruendo navi per rinfuse secche alimentate ad ammoniaca. Ci auguriamo che il nostro track record nello sviluppo di navi ecologiche contribuisca al successo del consorzio e acceleri il dispiegamento di navi a basse emissioni di carbonio su questa importante rotta commerciale”, afferma Alexander Saverys, amministratore delegato di CMB.

“VUKA Marine si impegna a sviluppare soluzioni che allineino priorità condivise e valori condivisi lungo tutta la catena del valore marittimo. Il concetto di Green Corridor ha il potenziale per accelerare le soluzioni che possono portare le priorità ambientali al centro dello sviluppo del percorso”, afferma Andrew Mthembu, presidente di VUKA Marine.

“In qualità di pionieristico operatore di zone economiche speciali in Sud Africa, la nostra azienda è entusiasta di unire le forze con i principali attori del settore per supportare la transizione del trasporto marittimo verso un futuro a emissioni zero. Con la nostra esperienza, siamo entusiasti di fornire informazioni sulla potenziale produzione di carburanti verdi, produzione di navi e assistenza nella baia di Saldanha”, afferma Kaashifah Beukes, CEO di Freeport Saldanha.

“ENGIE è ansiosa di portare la nostra esperienza e conoscenza globale che abbraccia l’intera catena del valore dell’idrogeno per accelerare la creazione del corridoio verde del minerale di ferro tra il Sudafrica e l’Europa. Ci impegniamo a costruire un mondo a emissioni zero e l’idrogeno rinnovabile è la chiave per la decarbonizzazione di industrie difficili da abbattere e ad alta intensità energetica come il trasporto marittimo”, afferma Jonathan Debasc, amministratore delegato di ENGIE, Flexible Generation & Retail.

Il Global Maritime Forum è un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro, con sede a Copenaghen, in Danimarca, impegnata a plasmare il futuro del commercio marittimo globale per aumentare lo sviluppo economico sostenibile a lungo termine e il benessere umano. Impegno principale del Global Maritime Forum è il vertice annuale che riunisce leader di alto livello di tutto il settore marittimo con responsabili politici, ONG, esperti e altri influenti decisori e opinionisti per affrontare le sfide globali che sono particolarmente importanti per il settore marittimo industria.

Anglo American è un’azienda mineraria leader a livello mondiale con prodotti che sono gli ingredienti essenziali in quasi ogni aspetto della vita moderna. Il portafoglio dell’azienda consta di operazioni competitive di livello mondiale, con un’ampia gamma di opzioni di sviluppo futuro, fornisce molti dei metalli e dei minerali che abilitano il futuro per un mondo più pulito, più verde e più sostenibile e che soddisfano le richieste quotidiane in rapida crescita di miliardi di consumatori.

Il Gruppo Tata Steel è tra le principali società siderurgiche globali con operazioni e presenza commerciale in tutto il mondo. Tata Steel Limited, insieme alle sue consociate, associate e joint venture, è presente in cinque continenti con impianti di produzione e downstream in India, Regno Unito, Paesi Bassi e Tailandia e miniere in India e Canada.

CMB (Compagnie Maritime Belge) è un gruppo diversificato di spedizioni e tecnologie pulite con sede ad Anversa, in Belgio. CMB possiede e gestisce 150 navi marittime per rinfuse solide (Bocimar), trasporto di container (Delphis), navi chimichiere (Bochem) e navi per il trasferimento dell’equipaggio (Windcat). CMB è presente in Giappone, Namibia, Singapore, Cina, Germania, Regno Unito e Paesi Bassi. CMB.TECH (azienda cleantech) offre carburante a idrogeno e ammoniaca ai propri clienti, sia attraverso la propria produzione che acquistandolo da produttori terzi.

VUKA Marine è una compagnia di spedizioni sudafricane di rinfuse, di proprietà di Via Maritime of South Africa e K-Line of Japan, che sottolinea l’allineamento con l’agenda marittima sudafricana, in particolare il Registro locale e il dispiegamento di marittimi sudafricani.

Freeport Saldanha è il primo porto franco del Sudafrica, una zona economica speciale (SEZ) e un’area controllata dalla Dogana (CCA) situata nel porto di Saldanha Bay. Mira a essere il principale porto franco marittimo, energetico, logistico e ingegneristico dell’Africa, offrendo un cantiere navale integrato di livello mondiale, ingegneria e servizi correlati all’interno di una SEZ.

ENGIE è un riferimento globale nel settore dell’energia e dei servizi a basse emissioni di carbonio. Con i suoi 96.000 dipendenti, i suoi clienti, partner e stakeholder, il Gruppo è impegnato ad accelerare la transizione verso un mondo a emissioni zero, attraverso un consumo energetico ridotto e soluzioni più rispettose dell’ambiente.

Abele Carruezzo