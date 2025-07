Reverse charge atipico nella logistica: l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione

Milano – È finalmente operativo il reverse charge atipico per il settore logistico, uno dei più rilevanti interventi di riforma promossi da Assologistica per garantire trasparenza e competitività alla filiera. Con il provvedimento n. 309107, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le istruzioni per esercitare l’opzione prevista dall’articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Da domani, 30 luglio 2025, la misura diventa pienamente applicabile.

“Con questo atto – dichiara Umberto Ruggerone, presidente di Assologistica – si attua una delle riforme più strategiche che abbiamo contribuito a costruire, fin dalle prime bozze normative. Il reverse charge rappresenta una svolta: permette di contrastare le irregolarità che danneggiano il settore e di restituire trasparenza a tutta la supply chain”.

Assologistica è stata promotrice e interlocutore costante nella definizione tecnica e politica del provvedimento, in un confronto serrato con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con l’Agenzia delle Entrate. “Il lavoro svolto con il vice Ministro Maurizio Leo è stato determinante – prosegue Ruggerone – e ha permesso di definire una procedura concreta, applicabile e condivisa, che oggi diventa realtà. Ringraziamo il direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, per aver accolto le esigenze del settore e per aver portato a termine il processo con tempestività”.

Il reverse charge atipico si affianca ad altri strumenti di riforma del comparto logistico, come il “Cruscotto della logistica” introdotto nel recente DL Infrastrutture, altra misura nata da una proposta di Assologistica. Due elementi complementari che compongono una strategia chiara: rendere il settore competitivo, moderno e regolato, a beneficio delle imprese e della committenza.

“Attraverso il tavolo congiunto attivato con Confindustria e Federdistribuzione – conclude Ruggerone – proseguiremo ora il lavoro per estendere questi risultati al più ampio progetto di logistica sostenibile, anche sul piano sociale ed economico”.

Con l’avvio del reverse charge atipico, Assologistica riafferma il proprio ruolo di soggetto guida nella costruzione di una logistica italiana più trasparente e responsabile.