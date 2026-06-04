Mercoledì, 3 giugno 2026, in seno all’Esposizione Internazionale “Posidonia 2026” si è svolta la conferenza BLUE PORTS, con il sostegno di Energie Rinnovabili e Sostenibili dell’Università Tecnica di Creta (ReSEL TUC) – Coordinatore BLUE PORTS- Associazione Portuale Ellenica, Autorità Portuale di Heraklion

Atene. I porti svolgono un ruolo fondamentale nella gestione della catena di approvvigionamento, nell’economia nazionale e sovranazionale attraverso i trasporti e i servizi, mantenendo al contempo sicurezza e protezione.

L’Europa ospita più di 1.200 porti che supportano 2,5 milioni di posti di lavoro. Il trasporto marittimo rappresenta il 3-4% delle emissioni totali di CO2 dell’UE, con il 6-7% generate al bancomino, aggravato dalla rilevata mancanza di conoscenze, competenze e competenze necessarie per guidare la transizione verde dei porti. (Bancomino è una valuta cartacea, detta anche cartamoneta, stampata da una Banca Centrale e utilizzata come strumento di pagamento comunemente accettato in un determinato Stato o area geografica).

L’evento, svolto ieri nella Sala Seminari Posidonia 1A, Athens Metropolitan Expo, è stato organizzato dal Consorzio BLUE PORTS, con il supporto del Ministero degli Affari Marittimi e della Politica Insulare, della Camera di Commercio Marittima Ellenica e dell’Unione degli Armatori Greci.

Con l’accelerazione dei porti e del più ampio settore marittimo verso la neutralità climatica, lo shipping ha la necessità di una forza lavoro qualificata e pronta per il futuro per far parte di un piano strategico per l’economia blu.

La conferenza ha visto la partecipazione questa conferenza di Istituzioni europee, Autorità portuali, Organizzazioni marittime, Enti di accreditamento, fornitori di formazione e stakeholder del settore.

Sono stati affrontati temi riguardo alle competenze, i profili professionali e i meccanismi di certificazione necessari a sostenere la transizione verde dei porti.

La conferenza ha sottolineato diversi argomenti: – le competenze future necessarie per porti più verdi e intelligenti; – le sfide della forza lavoro legate alla decarbonizzazione portuale; – il ruolo della certificazione professionale e dell’aggiornamento delle competenze; – e le opportunità di rafforzare le carriere blu in tutto l’ecosistema marittimo.

Interessanti sono state le testimonianze degli stakeholder, e lo scambio di esperienze fra i partecipanti; si è parlato di percorsi futuri per aumentare la capacità della forza lavoro e le competenze di sostenibilità nei settori portuale e marittimo.

La conferenza è organizzata nell’ambito del progetto BLUE PORTS, cofinanziato dalla Commissione Europea tramite il Fondo Europeo per le Vie Marittime, Fisheries and Aquaculture (EMFAF)

Hanno partecipato anche otto partner provenienti da cinque diversi paesi (Grecia, Spagna, Italia, Georgia e Tunisia) sotto il coordinamento del Laboratorio dei Sistemi Energetici Rinnovabili e Sostenibili dell’Università Tecnica di Creta.

BLUE PORTS affronta le sfide sostenute dai porti europei per ridurre il proprio impatto ambientale restando competitivi, offrendo opportunità di aggiornamento e riqualificazione al capitale umano dei porti.

BLUE PORTS è dedicata a migliorare le competenze e la capacità del capitale umano all’interno dell’ecosistema portuale, con l’obiettivo di supportare e favorire la loro transizione verde.

Attraverso l’erogazione di un sistema di formazione e certificazione reciprocamente riconosciuti a livello europeo, in conformità con ISO 17024, BLUE PORTS offre un vantaggio competitivo alla forza lavoro dell’economia blu e promuove standard comuni di sostenibilità in tutta l’economia blu.

La certificazione è offerta tramite due corsi di formazione: ‘Responsabile della Sostenibilità Portuale’ per la forza lavoro manageriale e ‘Operatore Sostenibilità Portuale’ per il personale tecnico e operativo. I partecipanti acquisiranno conoscenze, competenze e competenze aggiornate che permettono loro di supportare e promuovere l’operatività sostenibile dei porti, rafforzando al contempo il loro profilo professionale in un settore in rapida evoluzione.

I moduli formativi riguarderanno le seguenti tematiche: – Introduzione alla sostenibilità portuale; – Transizione energetica verso porti a emissioni nette zero; – Economia circolare per un porto a rifiuti zero; – Protezione ambientale per un porto a impatto zero; – Digitalizzazione e automazione per la sostenibilità portuale; – Questioni trasversali sulla sostenibilità portuale; – Migliori pratiche e casi di studio.

Per i corsisti e per il Blue Ports la certificazione del corso è importante perché offre un vantaggio competitivo nel mercato del lavoro; dimostra conoscenze e competenze specializzate; è una prova formale della competenza professionale; aumenta l’occupabilità e le opportunità di sviluppo professionale: migliora la mobilità lavorativa all’interno e tra i paesi.

Il Consorzio Blue Ports è impegnato a coinvolgere attori chiave del mercato riguardo a progetti innovativi, socialmente utili, economicamente sostenibili e provenienti da quattro diversi paesi: Grecia, Spagna, Italia e Georgia, in una rete solida che comprende Istituzioni educative marine e marittime, l’industria dell’Economia Blu, organizzazioni della società civile e ambientale e la governance a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale.

In Italia è rappresentato dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine.



Abele Carruezzo

Per maggiori informazioni: www.blue-ports.eu