Il B.LEX Sailing Club presenta la prima edizione del B.LEX eSail Trophy

Scritto da Redazione Altro, Eventi, Italia, News, Regate, Sport

Roma- Tra i primi doni a giungere sotto l’albero di Natale di tutti gli appassionati di vela arriva il B.LEX eSail Trophy. In programma tra il 28 dicembre 2020 e il 2 gennaio 2021, questa regata virtuale sarà il biglietto da visita con il quale il B.LEX Sailing Club si presenterà al mondo dell’agonismo velico internazionale.

Appoggiato su Virtual Regatta, piattaforma virtuale emersa in modo preponderante durante la prima fase della pandemia e ormai riconosciuta da Sailing.org al punto da organizzarci un vero e proprio campionato del mondo, vinto in occasione della prima edizione da un rappresentate italiano, il B.LEX eSail Trophy impegnerà un massimo di centoventi skipper virtuali nel corso di tre serate di qualificazione (28-29-30 dicembre, dalle ore 21) e della finale, in programma il 2 gennaio a partire dalle ore 16 del pomeriggio e riservata ai diciotto skipper promossi al termine della prima fase.

In palio per il vincitore assoluto la possibilità di essere il primo a incidere il proprio nome sul prestigioso trofeo challenge che resterà esposto presso la sede del club. Inoltre, grazie all’appoggio dei partner del club, non mancheranno premi per i meglio classificati e alcuni riconoscimenti speciali.

A tutti, al momento dell’iscrizione, verrà inviato un buono sconto fornito da Slam e utilizzabile presso lo store virtuale del noto brand di abbigliamento italiano.

Le iscrizioni, aperte a partire dalle ore 12 del 15 dicembre 2020, verranno raccolte tramite il sito http//www.blexsailingteam.com e si concluderanno al raggiungimento del numero massimo di iscritti.

Le regate del B.LEX eSail Trophy saranno commentate live dal noto giornalista di vela, nonché direttore di Zerogradinord, Mauro Melandri che, nel corso delle dirette, conterà sulla presenza di alcuni nomi noti della vela italiana e internazionale. Lo streaming dell’evento sarà disponibile sugli account social del B.LEX Sailing Club.

Per consultare il Bando di Regata clicca qui.

https://drive.google.com/file/d/1WJEDvJd2RvIWfKzildI3FWwIRzP1_nDH/view

