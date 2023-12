MSC, Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd e Wallenius Wilhelmsen chiedono una data di fine di nuove navi alimentate solo da combustibili fossili

Dubai. I CEO delle principali compagnie di navigazione globali, MSC, Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd e Wallenius Wilhelmsen, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta alla COP 28 chiedendo una data di fine per le nuove costruzioni alimentate solo dai combustibili fossili e sollecitando l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) a creare le condizioni normative per accelerare la transizione verso i carburanti verdi.

L’unico modo realistico per raggiungere i nuovi obiettivi stabiliti dall’IMO quest’anno è passare dai combustibili fossili a quelli verdi su larga scala e al ritmo, hanno sostenuto i cinque amministratori delegati in una dichiarazione congiunta, che ha il sostegno del presidente francese Emmanuel Macron, tra gli altri.

La dichiarazione congiunta chiede la creazione di quattro pietre miliari regolamentari a partire da una data di fine per la nuova costruzione di navi a basso consumo di combustibili fossili e una chiara linea temporale standard di intensità di gas a effetto serra (GHG) per ispirare la fiducia degli investimenti, sia per le nuove navi sia per le infrastrutture di approvvigionamento di carburante necessarie per accelerare la transizione energetica.

In secondo luogo, hanno chiesto un efficace meccanismo per fissare i prezzi dei gas serra e per rendere il carburante verde competitivo con il combustibile nero durante la fase di transizione quando vengono utilizzati entrambi. Questo può essere fatto distribuendo il premio per i combustibili verdi invece di tutti i combustibili fossili utilizzati. Con bassi volumi iniziali di carburanti verdi, gli effetti inflazionistici sono ridotti al minimo. Il meccanismo deve inoltre prevedere un crescente incentivo normativo per ottenere riduzioni delle emissioni più profonde. Ed ancora, oltre a coprire il costo del bilancio verde, le entrate generate dal meccanismo dovrebbero andare a un fondo di RSI e per gli investimenti nei paesi in via di sviluppo per garantire una transizione giusta che non lasci indietro nessuno.

I cinque uomini hanno anche chiesto un’opzione di pooling per la conformità normativa sui gas serra in cui le prestazioni di un gruppo di navi potrebbero contare invece di quelle delle singole navi, garantendo che vengano effettuati investimenti laddove raggiungano la massima riduzione dei gas a effetto serra e quindi accelerando la decarbonizzazione in tutta la flotta globale.

Infine, hanno richiesto una base normativa GHG per controlli o per allineare le decisioni di investimento con gli interessi climatici e mitigare il rischio di attività bloccate.

“La nostra responsabilità collettiva per un futuro sostenibile e pratiche pulite è fondamentale”, ha commentato Rolf Habben Jansen, CEO di Hapag-Lloyd.

“Il sostegno dei Governi di tutto il mondo sarà un elemento essenziale per raggiungere il nostro obiettivo comune e tra questi sforzi vogliamo vedere la fine della consegna di navi che possono funzionare solo con combustibili fossili”, ha dichiarato Soren Toft, CEO di MSC, mentre la sua controparte di Wallenius Wilhelmsen, Lasse Kristoffersen, ha esortato a un quadro normativo globale per eguagliare l’ambizione delle cinque società di guidare gli investimenti necessari su scala globale.

Abele Carruezzo