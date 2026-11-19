Dichiarazioni del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Matteo Gasparato

Venezia– «Accolgo con grande soddisfazione il via libera dell’Unione europea all’individuazione di Porto Marghera quale sito di stoccaggio strategico per le terre rare. Si tratta di un risultato importante, per il quale desidero ringraziare il Governo italiano, ed in particolare il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro Urso, per il lavoro svolto e l’attenzione riservata a un’area che ha tutte le caratteristiche per assumere un ruolo di primo piano nelle strategie industriali del Paese e dell’Europa».

«Questo riconoscimento rappresenta un traguardo importante e, al contempo, deve significare l’avvio di un percorso ambizioso: rafforzare Porto Marghera come polo industriale, portuale e manifatturiero di rilevanza nazionale ed europea. Qui esistono già aree, infrastrutture, competenze professionali e industriali, un patrimonio di conoscenze e la presenza di operatori economici di livello mondiale. Una base solida sulla quale costruire nuove opportunità di sviluppo, puntando ad attrarre investimenti e insediamenti produttivi in settori innovativi come il riciclo, la gestione, la raffinazione e la lavorazione delle terre rare e dei materiali critici».

«Parliamo di risorse sempre più centrali per la competitività industriale, l’autonomia strategica e la transizione tecnologica dell’Italia e dell’Unione europea. La sfida è trasformare questa opportunità in nuove attività produttive, valore aggiunto e soprattutto occupazione qualificata, valorizzando le professionalità e il tessuto industriale già presenti sul territorio».

«È una prospettiva che dobbiamo affrontare con una visione di sistema, nella consapevolezza che la competitività di un polo produttivo dipende anche dalla sua capacità di dialogare con le altre realtà economiche e logistiche. In questo quadro, la collaborazione tra i porti dell’Alto Adriatico e il rafforzamento dei collegamenti con i principali nodi logistici nazionali assumono un’importanza strategica. Penso in particolare all’Interporto di Verona che da sempre è uno snodo strategico fondamentale dal punto di vista intermodale, con il quale dobbiamo sviluppare connessioni sempre più efficienti, anche attraverso il potenziamento dei collegamenti ferroviaria.

Solo facendo sistema tra porti, interporti, industria e manifattura potremo consolidare il ruolo di Porto Marghera nelle nuove filiere europee dei materiali critici e cogliere appieno le opportunità che si stanno aprendo».