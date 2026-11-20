Conoscenza dei fenomeni sociali e dialogo attivo completano l’equipaggiamento del personale della sicurezza

Capire prima di intervenire. Riconoscere un segnale di disagio prima che diventi conflitto. Cercare il dialogo invece di limitarsi al richiamo.

È l’approccio con cui, con maggiore consapevolezza, lavorerà il personale della security in servizio nel Porto di Cagliari con i giovani frequentatori del lungomare.

Proprio nella Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza prende ufficialmente il via, oggi, la fase operativa di “Sicurezza in formazione”.

È il percorso con cui il personale operativo dell’AdSP del Mare di Sardegna e quello della vigilanza che opera in area portuale sono stati formati per leggere e gestire la presenza giovanile negli spazi pubblici, con l’obiettivo di diffondere la cultura del rispetto del bene pubblico e stimolare una sana socializzazione.

La prima fase, dedicata al personale degli Uffici Security dell’Autorità di Sistema Portuale, si è già conclusa con lezioni, simulazioni e affiancamento su temi che vanno dalle dinamiche di gruppo alle subculture giovanili, dal disagio psicologico all’uso di alcol e sostanze. Ora il percorso entra nel vivo insieme alle guardie giurate, con la pratica sul campo, per dare un linguaggio e criteri comuni e lavorare in coordinamento con le Forze dell’Ordine.

Partner dell’iniziativa è l’IFOS Sardegna – centro studi per la famiglia, l’infanzia e l’adolescenza – associazione del Terzo Settore che da anni opera accanto agli adolescenti nell’ambito di specifici progetti del Comune di Cagliari, orientati a contenere la devianza minorile.

La direzione scientifica è affidata allo psicologo psicoterapeuta Luca Pisano, mentre sul campo intervengono gli operatori di prossimità, psicologi ed educatori di strada che affiancheranno, per l’intero percorso di formazione, le guardie giurate durante le attività di vigilanza sul waterfront di via Roma.

L’intera passeggiata, restituita alla città con la recente riqualificazione, è sempre più punto di ritrovo di centinaia di giovani, soprattutto nelle sere del fine settimana.

Una presenza da accogliere, questa, ma anche da accompagnare attraverso la sensibilizzazione al rispetto della cosa pubblica. Uno spazio ordinato e ben tenuto viene spesso percepito come un bene di tutti e sollecita attenzione e senso di responsabilità in chi lo frequenta; i segni di incuria, al contrario, finiscono per diluire altri comportamenti scorretti.

La cura con cui l’area del lungomare è stata riqualificata rappresenta di per sé un messaggio chiaro: preservarla è il modo più efficace per garantirne una corretta fruizione e prevenire danneggiamenti.

L’affiancamento programmato messo in atto dall’AdSP serve proprio a riconoscere sul campo comportamenti a rischio e a gestirli prima che degenerino.

Il personale così formato disporrà di un nuovo equipaggiamento fatto di competenze che consentiranno di interpretare le dinamiche di gruppo, cogliere per tempo i segnali di disagio e usare il dialogo attivo per intercettare le problematiche.

“Abbiamo scelto di avviare la fase operativa oggi, nella giornata dedicata ai diritti dei più giovani, perché questo progetto parla anzitutto di loro – dice Domenico Bagalà, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna –. La vigilanza efficace nasce dalla conoscenza: chi lavora in porto deve saper capire cosa accade e cercare il dialogo prima di ogni altra risposta. È questo il nuovo equipaggiamento che vogliamo dare a chi lavora sul campo. Riqualificare il waterfront significa anche renderlo un luogo sicuro, rispettato e vissuto da tutti, ad iniziare proprio dalle nuove generazioni”.