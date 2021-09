Propeller Salerno, rinnovo delle cariche

Salerno-International Propeller Club port of Salerno rinnova le cariche per il periodo 2021/24. L’Assemblea dei soci ha eletto nuovo presidente, Maurizio De Cesare, editore e professionista della comunicazione attivo nel settore da oltre trent’anni. Completano il Consiglio Direttivo: Orazio De Nigris (Vice Presidente), Giovanni Grande (Segretario), Ida Coluccio (Tesoriere), Ferdinando Autuori (Consigliere), Salvatore Gambardella (Consigliere), Alessandro Mazzetti (Consigliere).

Nel ringraziare gli sforzi e l’azione promossa in questi anni dal presidente uscente, Alfonso Mignone, l’Assemblea ha tratteggiato le sfide future che riguarderanno il Club evidenziando quali punti qualificanti il consolidamento e il rafforzamento con le istituzioni territoriali, valorizzazione e promozione dei molteplici aspetti della “blue economy”, attenzione ad un maggior coinvolgimento dei giovani e del talento delle donne nel settore.

«E’ un onore poter mettere il mio bagaglio di competenze ed esperienza per la crescita ulteriore dell’associazione,» ha commentato De Cesare. «In un momento di cambiamenti di grande portata per un cluster che in questi mesi difficili ha dimostrato la sua strategicità la costruzione di un sistema di valori, conoscenze, relazioni comuni può contribuire a rafforzare la consapevolezza e la necessità di un più stretto rapporto tra la città di Salerno, il suo mare e le attività che ne derivano. La strada da imboccare punta alla costruzione di un luogo di dialogo, confronto e proposta, oltre a sollecitare e far emergere le energie inespresse per la valorizzazione di un territorio ricco di opportunità».