Dalla Carta Nautica alla carta dei dati ECDIS

(Slide di una carta nautica elettronica courtesy BHS)

Sulla porta di un ufficio del Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) ad Amburgo un cartello indica “Centro Carte Elettroniche Germania”: creare il servizio dati tedesco ECDIS per la carta nautica elettronica

Amburgo. Ripercorriamo un percorso storico dell’Agenzia Federale Marittima e Idrografica (BSH).

Sono trascorsi 30 anni da quando la Federal Maritime and Hydrographic Agency (BSH) iniziò a sviluppare carte nautiche elettroniche; le carte nautiche cartacee – con squadrette nautiche e compasso – erano ancora lo strumento centrale sul ponte di comando della nave.

Si iniziò – così – ad inserire manualmente le posizioni dei punti cospicui di un reticolato nautico e le rotte venivano determinate utilizzando i metodi classici di navigazione; ma non era una semplice copia elettronica di una matrice cartacea.

La Navigazione iniziava a diventare ‘digitale’

Le informazioni nautiche dovevano essere trasformate in codice binario in modo che i computer potessero elaborarle e collegarle ad altri dati: le profondità, fairway, relitti e boe divennero oggetti digitali con proprietà chiaramente definite.

Si disponeva – già – di una base standard internazionale – la S-57 – un insieme di regole di circa 800 pagine dell’Organizzazione Idrografica Internazionale (IHO).

Il lavoro del team BSH

Nel novembre 1996, il servizio dati tedesco ECDIS BHS di Amburgo inizia ad operare, cooperando con il gruppo di Rostock e con i Servizi Idrografici di altri paesi, per il semplice motivo che le carte elettroniche – come quelle cartacee – non hanno confini territoriali per il loro uso e devono essere approvate a livello internazionale.

Come si afferma in Navigazione: una nave che naviga dal mare tedesco a quello olandese o per il Mediterraneo ha bisogno di dati affidabili secondo le stesse regole; per questo le responsabilità della produzione delle carte nautiche, sia cartacee e sia elettroniche, devono essere comprovate a livello internazionale.

Inoltre, le matrici dei dati elettroniche – interessate a zone di mare diverse – si devono collegare senza interruzioni, così come avviene in navigazione quando si passa da una carta all’altra durante i passaggi nautici da una zona di mare ad un’altra.

Con una sola differenza rispetto alla carta nautica cartacea: i Servizi Idrografici mantengono solo le carte nautiche elettroniche – Carte di Navigazione Elettroniche, ENC – nell’area delle proprie acque marine.

Si passa da subito a testare le ‘Mappe’ ufficiali di navigazione elettroniche dell’area intorno a Rostock e vengono gradualmente create, in tutte le scale. A differenza delle carte nautiche cartacee, sono costituite da dati digitali strutturati; sono suddivise in cosiddette celle, ciascuna delle quali copre un’area geografica specifica.

Il passaggio dai dati cartacei ai dati digitali richiedeva e richiede una revisione culturale: non bisognava più pensare in modalità cartacea; dalla matita e compasso si stava passando a digitare una tastiera con un desk.

Non cambia solo la carta nautica

Con le carte nautiche elettroniche, anche il lavoro al BSH è cambiato: rilevamento, cartografia, geoinformatica e Scienze Nautiche si sono integrati sempre di più; i passaggi operativi si sviluppano in un processo digitale e con dati sempre più accurati.

Il lavoro del ponte di una nave cambia: le carte nautiche elettroniche possono essere combinate con dati di posizione, radar e altre informazioni; i sistemi ECDIS approvati possono segnalare bassifondi e altri pericoli lungo un rotta pianificata. Si va verso una gestione navale moderna, compresa una soluzione di riserva indipendente e adeguata in caso di guasto del sistema.

Il futuro alle porte

Con le S-100, l’IHO sta creando le basi per un migliore collegamento tra le diverse informazioni marittime. Oltre alle carte nautiche elettroniche, questo include, ad esempio, dati di profondità ad alta risoluzione, livelli dell’acqua, correnti e avvisi di navigazione. Per le carte nautiche elettroniche stesse, in futuro verrà utilizzato il nuovo standard S-101.

Queste informazioni aggiuntive possono migliorare ulteriormente la navigazione: se si considerano insieme le profondità dell’acqua e i livelli attuali, i team di bordo possono pianificare i percorsi in modo più efficiente e sicuro ed essere utilizzati in modo affidabile anche oltre i confini nazionali.

L’Agenzia Federale Marittima e Idrografica (BSH) della Germania – ultimamente – ha testato un sistema di navigazione digitale che integra dati in tempo reale sui livelli dell’acqua nelle carte nautiche per identificare aree in cui le profondità dell’acqua sono insufficienti per una nave, riducendo potenzialmente il rischio d’incaglio nei canali di navigazione.

Lo sviluppo di tale sistema evidenzia il ruolo crescente dei dati idrografici digitali nel miglioramento della sicurezza marittima. Oltre alla navigazione, i dati idrografici del BSH supportano la pianificazione dei parchi eolici offshore, la protezione ambientale marina e la ricerca oceanografica.

L’IHO garantisce essenziali standard tecnici armonizzati a livello internazionale: riunisce i Servizi Idrografici nazionali e sviluppa standard comuni per il rilievo, le carte nautiche e le informazioni nautiche; il lavoro iniziò a Monaco nel 1921. La Germania aderì per la prima volta all’IHO il 19 ottobre 1926; sotto il regime nazista, l’adesione terminò nel 1933; dal 1° gennaio 1952, la Germania è nuovamente membro dell’Organizzazione.

L’Agenzia Federale Marittima e Idrografica (BSH) ha commemorato lo scorso ottobre la prima adesione della Germania all’Organizzazione Idrografica Internazionale (IHO) 100 anni fa a Rostock, con il motto “Germania e il futuro della carta nautica”.

Abele Carruezzo