VARATA LA PRIMA CUSTOM LINE NAVETTA 33 DEL 2022: M/Y “RENEWAL 3”

Scende in acqua un nuovo gioiello del mare prodotto nella Ferretti Group Superyacht Yard di Ancona, è il quinto superyacht Custom Line da inizio anno

Ancona– Un ricercato ed elegante rigore contraddistingue la Navetta 33 M/Y “Renewal 3”, opera d’arte contemporanea della linea dislocante Navetta Custom Line, varata la scorsa settimana nella Superyacht Yard di Ferretti Group di Ancona.

Caratterizzato dallo scafo bianco con bulbo prodiero, questo superyacht di 33 metri di lunghezza fuori tutto e 7,52 metri di ampiezza garantisce performance ai vertici della categoria per navigabilità e stabilità. Ampi gli spazi a disposizione su tutti i 4 ponti: i grandi saloni del ponte principale e ponte superiore, insieme ai generosi spazi esterni, sono il cuore della convivialità a bordo mentre la suite armatoriale wide body a prua del ponte di coperta e le 4 cabine ospiti nel lower deck garantiscono privacy ed intimità agli ospiti.

Superyacht dall’estetica essenziale e senza tempo, caratterizzato da linee esterne morbide e sinuose, il M/Y “Renewal 3” gioca sul contrasto delle essenze nel design degli interni: il grigio con venature bianche per le pareti e gli arredi, il marrone scuro per il parquet, con metallo satinato e marmo Arabescato Carrara. Gli spazi a bordo sono esaltati da amplissime finestrature su tutti i ponti. La luce naturale invade gli ambienti, in cui gli arredi, per la maggior parte freestanding con elementi in vetro, contribuiscono a dare un senso di leggerezza e trasparenza in una continuità tra interno ed esterno.

L’attenta ricerca dell’interior design è stata curata dall’armatore, di provenienza europea, in collaborazione con lo strategico Custom Line Atelier. Un sapiente mix di eccellenze Made in Italy crea uno stile contemporaneo, espressione del miglior design italiano.

M/Y “Renewal 3”, Custom Line Navetta 33, nasce dalla collaborazione fra il Comitato Strategico di Prodotto e il Dipartimento Engineering di Ferretti Group, che ne ha curato il progetto navale, sviluppato nella progettualità e nella costruzione dal team commessa barca dedicato all’Armatore e composto da tecnici, ingegneri, architetti, maestranze ed artigiani altamente specializzati.

Custom Line prosegue con successo il 2022 portando in mare un nuovo gioiello dell’arte navale italiana pronto a solcare le acque nella prossima stagione estiva.