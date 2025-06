Familiarizzazione di una barca… prima di salpare

(Foto archivio Il Nautilus)

L’art. 25 del Codice della Nautica da diporto parla di “uso privato” di una imbarcazione, ovvero uso in ‘conto proprio’ per la navigazione nelle acque marititme entro le 12 miglia dalla costa.

In genere, si intende per ‘uso privato’ di una barca (o unità da diporto) l’utilizzo dell’unità come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo ‘amichevole’.

Sembra assurdo; “…sono appena imbarcato e … devo imparare il prima possibile ad abbandonare la barca”.

Devono essere chiari prima della partenza: – le responsabilità; – conoscere il funzionamento di tutti gli impianti di bordo; – la pulizia e vari adempimenti; – ordine a bordo vuol dire sicurezza; – conoscere l’ubicazione dei sistemi antincendio; – l’ubicazione dei dispositivi di sicurezza; l’uso correwtto del wc; – l’utilizzo senza spreco dell’acqua potabile, dell’acqua per docce e lavaggio stoviglie.

I relativi consumi (di coperta, macchine e dei servizi di bordo) riguardano il proprietario della barca e il suo comandanante.

All’atto dell’imbarco, occorre comprendere le “notizie” essenziali relative alla sicurezza personale e le responsabilità.

Definire il “Ruolo d’appello” compresi gli ospiti; stabilire i turni di lavoro; conoscere il ‘piano antincendio’ e l’ubicazione degli estintori; il ‘piano per l’abbandono della barca’; l’ubicazione dei mezzi d’emergenza e il loro impiego; rispettare le ‘politiche di convivenza’ sociale a bordo e l’uso sobrio di alcool e vietare l’uso di droga; informare sulla protezione ambientale e l’applicazione di una corretta differenziata dei rifiuti.

Passando alla sicurezza della barca e delle persone imbarcate, compreso gli ospiti, occorre tener presente che il “rischio” di un incidente aumenta con il diminuire della conoscenza. Con il diminuire della preparazione, della formazione e dell’attenzione che a sua volta diminuiesce con la stanchezza.

Per “fattore di rischio” si intende la probabilità che un incidente si ripeta nel tempo! Più alta è la probabilità, più alto è il fattore di rischio. Il fattore di rischio dipende dal fattore tecnico (la barca), dal fattore umano (la conduszione) e dal fattore ambiente (condimeteomarine); Fr=FtxFuxFa.

Il comandante della barca, inoltre, deve garantire la navigazione ed il corretto funzionamento di tutti gli impianti e attrezzature di bordo.

Nell’arrivo in un porto, marina, rada, si deve garantire un sistema di ormeggio /disormeggio adeguato ed efficace a quella determinata barca.

Ritornando sul concetto di ‘sicurezza’ personale e responsabilità sociale, occorre ricordare che per “emergenza” si intende una condizione di pericolo imminente per cui è richiesta una ‘decisione’ (azione immediata) in tempo brevissimo.

Per questo si devono effettuare delle esercitazioni per essere preparati ad una ‘emergenza generale’ e/o ‘abbandono della barca’.

Per “safety” si intende insieme di procedure per la salvuaguardia della vita umana in mare; mentre per “security” riguarda le strutture portuali (sicurezza pubblica) e la barca stessa: in parole povere, nessuno deve salire a bordo per procurare del male.

Lo ricordiamo ancora che la “familiarizzazione” (deriva da to familiarize = fare conoscenza con …) comprende due fasi: la prima per imparare le procedure e le norme per l’abbandono della barca; la seconda fase riguarda il lavorare bene in team e l’importanza delle esercitazioni a bordo.

La barca deve essere ‘efficiente’ (dal punto di vista tecnico) con tutta la strumentazione finzionante! La barca deve essere ‘efficace’ (tecnicamente); tutta la strumentazione di bordo deve essere usata in modo corretto e con competenza. La barca deve essere ‘sicura’ con i risschi ridotti al minimo.

La barca deve essere ‘vivibile’ rispetto delle esigenze umane e di relazioni sociali a bordo.

Abele Carruezzo