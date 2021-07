CIRCOLO DELLA VELA BARI: NOVE ATLETI OPTIMIST STACCANO IL PASS PER IL CAMPIONATO ITALIANO E LA COPPA DEL PRESIDENTE IN PROGRAMMA A CAGLIARI DAL 29 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE

Ottimo il risultato dei ragazzi della squadra Optimis del CV Bari alle regate di selezione zonale per i campionati nazionali Juniores e, per la categoria cadetti, alla Coppa Primavela (2012), Coppa Cadetti (2011) e Coppa Presidente (2010) della classe Optimist, organizzate a Bari dal CC Barion.

Ben venti gli iscritti della scuderia del CV Bar tra i 50 partecipanti totali. Sei belle prove sono state portate a termine, come da programma. Sabato un bel vento di Maestrale sui 10 -12 nodi e onda in calo nella terza prova ha accompagnato i regatanti. Domenica, invece, il vento di Levante con tendenza a ruotare a Scirocco tra 8 e 13 nodi nel finale di giornata ha accompagnato tutti gli iscritti.

Al termine delle prove, tra gli juniores, si può parlare di un dominio assoluto di Francesco Carrieri che con i suoi cinque primi posti e un secondo sale senza indugi sul gradino più alto del podio. Bene anche Alessandra Coco, seconda assoluta e prima femminile, seguita dalla compagna di squadra, Elettra Muciaccia, che completa un podio interamente del CV Bari.

A completare l’ottima giornata di ieri anche i risultati in classifica di Ludovica Montinari, quarta; Martina Mazzeo, sesta; Martina Volpicella, settima; Gianluigi Schirinzi Pagliari, nono; e Mariacarla Montanaro, decima.

Tra gli juniores per Carrieri, Coco, Muciaccia, Montinari e Volpicella scatta quindi il pass per accedere al Campionato italiano Optimist di Cagliari in programma dal 1° al 5 settembre.

Tra i cadetti, invece, Montanaro, insieme agli altri compagni di squadra, Giammarco Russo (13°), Pasquale Loizzi (15°), Zoe Muciaccia (20°) hanno invece conquistato un posto per partecipare alla Coppa del Presidente in programma sempre a Cagliari dal 29 agosto al 1° settembre.