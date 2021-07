Terza giornata di gare ufficiali per l’Italia Team a Tokyo 2020

Vela, dopo 6 prove Camboni guida nell’RS:X

NUOTO: Si torna in vasca al Tokyo Aquatics Centre. Martina Carraro accede in finale nei 100 rana con il 7° crono di giornata (1:06.50). Finale anche per Thomas Ceccon che chiude con il terzo posto la prima semifinale dei 100 dorso nuotando in 52″78, quarto tempo complessivo di ingresso in finale. Stefano Ballo e Stefano Di Cola mancano la finale dei 200 stile libero. Ballo ha chiuso con il 10° tempo complessivo (1:45.84), Di Cola con il 14° (1:47.19). Fuori dalla finale anche Margherita Panziera, impegnata nei 100 dorso. L’azzurra ha chiuso con l’11° tempo (59″75). Nella serata giapponese, Federica Pellegrini conquista la finale dei 200 sl con il penultimo tempo di giornata (1:57.33). Vanno in semifinale Federico Burdisso e Giacomo Carini che realizzano rispettivamente il 7° tempo (1:55.14) e il 10° tempo (1:55.33) nei 200 farfalla. Semifinale anche per Ilaria Cusinato, tredicesima in 2:11.41 e Sara Franceschi, quattordicesima in 2:11.47. Con il quarto tempo complessivo (15:47.34), Simona Quadarella accede invece alla finale dei 1500 sl. Martina Caramignoli chiude al 13° posto in 16:02.43

SURF: Leonardo Fioravanti è stato sconfitto nel Round 3 dal peruviano Lucca Mesinas. L’azzurro ha totalizzato 8.86, l’avversario invece 10.77.

VELA: Nell’RS:X maschile, dopo sei prove Mattia Camboni (foto World Sailing) occupa la prima posizione, secondo lo svizzero Mateo Sanz Lanz, terzo Kiran Badloe. L’azzurro è 8° nella prima prova con vento ancora medio-forte sui 15 nodi, e poi due volte 3° nelle manche successive con aria scesa a 8-10 nodi. Al femminile, Marta Maggetti chiude la giornata al 4° posto in generale ai piedi del podio che vede nell’ordine Charline Picon (FRA), Emma Wilson (GBR) e Yunxiu Lu (CHN). L’azzurra è sfortunata nella prima regata: era nel gruppo di testa quando ha urtato un grosso ramo semisommerso, ha dovuto fermarsi e liberare la tavola, alla fine ha chiuso 13ma, il suo peggior piazzamento finora, che infatti scarta. In rimonta la cagliaritana nelle altre due prove con un 6° e un 7°. Domani i windsurf riposano e tornano in acqua mercoledì 28. Nel Laser Radial il vento forte piace a Silvia Zennaro, che fa la sua grande giornata: un 2° nella prima prova, nella quale è stata a lungo in testa, e un 6° nella successiva. Con questi piazzamenti la veneta scala la classifica generale e dopo quattro regate si scopre in un ottimo 4° posto, alle spalle della norvegese Flem Host, della greca Vasilea Karachaliou e della danese Anne-Marie Rindom.