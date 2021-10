I velisti della Scuola Vela Valentin Mankin dominano il Meeting II Zona sul Trasimeno

Gli equipaggi 420 conquistano i tre gradini del podio. Vittoria anche negli Optimist Cadetti e argento nella categoria Juniores.

Da giovedì a domenica il XVI Raduno Vele Storiche Viareggio l’affascinate evento co-organizzato dall’omonima Associazione e dal Club Nautico Versilia.

Viareggio-In attesa di diventare la capitale delle Vele Storiche (da giovedì a domenica, infatti, si svolgerà il XVI Raduno Vele Storiche Viareggio l’affascinante evento co-organizzato dall’omonima Associazione e dal Club Nautico Versilia) Viareggio festeggia il brillante risultato degli equipaggi della Scuola Vela Valentin Mankin che nella trasferta sul Lago Trasimeno hanno ottenuto un altro grande risultato che riempie di orgoglio e fa ben sperare nel futuro della Vela versiliese.

Si è concluso a Passignano sul Lago Trasimeno il Meeting Zonale 2021 organizzato dal Club Velico Trasimeno, in collaborazione con il CV Castiglionese e la CdVVenti del Trasimeno, su delega di FIV–Comitato II ZONA (Toscana, Umbria e provincia di La Spezia) e letteralmente dominato dalle Squadre 420, Optimist e Laser della Scuola Vela Mankin malgrado le condizioni impegnative, il primo freddo pungente della stagione e il vento sostenuto che nella prima giornata (tra i 20 e i 35 nodi) aveva addirittura impedito il regolare svolgimento delle regate in programma e nella seconda ha costretto molti al ritiro.

La Squadra 420, infatti, grazie al primo posto di Manuel Scacciati e Leonardo Giovannini (4 punti; 1,2,1 i loro parziali), al secondo di Margherita Pezzella e Alessandro Mattiello (6 punti; 3,1,2) e al terzo di Adalberto Parra e Valentina Pierotti (8 punti; 2,3,3,) ha conquistato i tre gradini del podio. Chiara Mori ed Elisa Simi (19 punti; dns, 6,6) hanno, invece, chiuso in 6° posizione.

Anche nella Classe Optimist, categoria Cadetti, la vittoria è andata alla Scuola Vela Mankin grazie a Mattia Cesare Valentini e ai suoi due primi di giornata (2 punti).

Ottimo anche il secondo posto negli Optimist Juniores di Samuele Bonifazi (5 punti, 2 e 3 i parziali) e la seconda posizione nella classifica femminile di Ester Bertolani, 11° in quella assoluta (25 punti; 11,14).

Ed infine nel Laser 4.7 Ilca 4 (una trentina i partecipanti) Ludovico Cerulli ha chiuso al 24° posto (bene nella prima delle tre prove ma nelle altre due ritirato per il freddo). Soddisfazione quindi per gli allenatori Massimo Bertolani e Alessio Pardini che hanno accompagnato i giovani velisti nella trasferta.

La Scuola Vela Valentin Mankin è nata nel 2016 dalla sinergia fra Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Società Velica Viareggina per essere un volano per il turismo versiliese e per promuove lo sport velico fra i giovanissimi insegnando loro non solo ad andare in barca ma anche ad amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.

Al Club Nautico Versilia, intanto, è scattato il conto alla rovescia per il XVI Raduno Vele Storiche Viareggio: dopo la cancellazione nel 2020 a causa della pandemia, l’affascinante evento co-organizzato dall’omonima Associazione e dal Club Nautico Versilia con il patrocino di FIV e AIVE tornerà finalmente da giovedì a domenica.

Alla manifestazione che concluderà la stagione delle vele d’epoca in Mediterraneo, sono attese oltre 50 imbarcazioni a vela d’epoca, classiche e tradizionali che sapranno affascinare in acqua durante le tre regate previste, e a terra lungo la banchina del Club Nautico Versilia dove sarà possibile scoprire la loro storia.

Fra loro la Regina dell’evento Lo Spray, recente restauro del cantiere viareggino Del Carlo che festeggerà 60 anni dal varo e le barche storiche della Marina Militare come Chaplin del 1974, a disposizione del Presidente della Repubblica.

Fra i portacolori del CNV ci sarà anche lo stupendo One Tonner Ardi Kerkyra II (realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progetto N° 1948 di Sparkman & Stephens e varato nel 1968) recente vincitore a La Spezia della classifica generale del Trofeo CSSN-AdSP- XXXIIITrofeo Mariperman ADSP nelle Vele d’epoca Classiche e del Trofeo challenger offerto dalla Marina Militare.

Non mancheranno neanche i momenti conviviali per gli equipaggi, sempre nel pieno rispetto delle normative anti-covid 19: durante i tre giorni del Raduno, infatti, le sale del Club Nautico Versilia ospiteranno fra l’altro un’importante rassegna di opere del pittore viareggino Alfredo Catarsini (1899-1993) -a cura e per gentile concessione della Fondazione Alfredo Catarsini 1899-, una mostra della pittrice acquerellista genovese Emanuela Tenti e del fotografo Marco Trainotti, la presentazione di libri e altri eventi da non perdere.