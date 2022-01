San Terenzo ospiterà la prima tappa della Coppa Italia classe 420

Lerici– Allo scoccare della primavera 2022 il Golfo della Spezia ospiterà una regata importante: la prima tappa della Coppa Italia classe 420, che si terrà a Lerici, nella frazione di San Terenzo fra il 17 e il 20 marzo 2022.

L’ultima competizione nazionale di una classe di interesse federale, svoltasi nel Golfo della Spezia, è stata una tappa della Coppa Italia Finn che si è tenuta nel 2002 con ventidue partecipanti. Questa volta, le barche saranno almeno cento, probabilmente centodieci, e per accoglierle sta prendendo forma una struttura complessa, capitanata da Uniqua Italia e dalla Lega Navale Italiana sezione di Lerici, che coinvolge circoli nautici, istituzioni locali, sponsor e consulenti a vario titolo, per un totale di oltre trecento persone tra equipaggio e staff di supporto.

Il programma

Le regate saranno due: una interzonale, alla quale parteciperanno equipaggi liguri, toscani ed emiliani nel week end del 12-13 marzo e la prima tappa della Coppa Italia, che si terrà da giovedì 17 a domenica 20 marzo.

La location

Gli scafi saranno ospitati sulla spiaggia di San Terenzo, protetta da un frangiflutti, mentre il lungomare sarà destinato ai furgoni di supporto.

I gommoni dei club saranno messi a mare ed alati attraverso gru e uno scivolo sul molo di San Terenzo, nel cui porto saranno posizionati gavitelli temporanei per il loro ormeggio.

Nelle ore di arrivo e partenza, se necessario, la Polizia Locale chiuderà il traffico della zona interessata.

Per ridurre l’impatto ambientale, l’assessorato all’Ambiente di Lerici potenzierà il servizio di raccolta differenziata e di pulizia su tutta l’area.

Il campo di regata

Sarà posizionato un solo campo, a meno di mezzo miglio dalla spiaggia, sul quale si svolgeranno due batterie per ogni regata.

Nel periodo sarà possibile avere vento da tramontana, anche forte, una termica leggera e, in caso di perturbazione, mediamente un giorno al mese negli ultimi dieci anni, vento medio-forte da sud-sud ovest.

Gli alloggi

Le strutture ricettive di San Terenzo e Lerici, coordinate dalla Confcommercio di Lerici, hanno aderito alla iniziativa con interesse, concordando condizioni speciali per i partecipanti.

Il team

Al progetto, ideato da Uniqua Italia e dalla Lega Navale Italiana sez. di Lerici, hanno aderito il Comune di Lerici, la Lega Navale Italiana di La Spezia, la Marina Militare Italiana, con la sua Sezione Velica di La Spezia, le Borgate Marinare della Venere Azzurra e di San Terenzo, l’Istituto Nautico Cappellini Sauro di La Spezia con il progetto di scuola-lavoro, l’associazione Acquaaria ASD, l’Associazione Marinai d’Italia sez. Lerici, l’Associazione Pescasport San Terenzo, la Pro Loco di San Terenzo, il Gabbiano ASD, il Circolo Velico di La Spezia, il Circolo della Vela Erix.

Partecipano al progetto, Maurizio Moglia (presidente LNI, sez. Lerici), Paolo Leone (presidente C.O.), Matteo Sangiorgi (campione europeo Optimist, organizzatore di eventi, direttore della manifestazione), Andrea Lelli (Presidente UNIQUA 420), Davide Besana (comunicazione ed eventi culturali), Ottavia Raggio (campione del mondo 49er junior, consulente).

Attività collaterali

Durante i giorni di regata, la spiaggia di San Terenzo sarà animata da una serie di conferenze e workshop dedicati agli studenti del programma scuola-lavoro, che potranno apprendere elementi della cultura del mare grazie a “maestri” di valore provenienti dal golfo.

Hanno aderito gli scrittori Marco Buticchi ed Alberto Cavanna che parleranno di letteratura del mare. L’ammiraglio Roberto Camerini che racconterà la vita dei sommergibilisti, mentre il velista solitario Dario Noseda spiegherà come si può attraversare l’oceano, da soli, su una barca da lago di sei metri. Davide Besana spiegherà come raccontare il mare a fumetti. L’attrice Marianna de Micheli racconterà il suo vivere e navigare da sola con un gatto, e altri parleranno di nodi, marineria, veleria…

Gastronomia sportiva

L’assessorato alla Sanità del Comune di Lerici sta studiando un menù per le strutture che ospiteranno gli atleti, unendo i prodotti locali al fabbisogno energetico richiesto da una giornata in mare.

Hanno detto

Francesco Ettorre, presidente FIV:

“La costruzione di un evento velico come la prima tappa della Coppa Italia 420 necessita di particolare sensibilità sportiva per potersi calare in maniera adeguata e propositiva nel territorio. Percepisco in questa organizzazione un grande entusiasmo volto a coinvolgere tutto il Golfo dei Poeti per una grande festa di sport. Questo è lo spirito che deve animare – oggi più che mai – i nostri eventi; lo sport fulcro di socialità e aggregazione. Lega Navale, Istituzioni, Enti e Federazione Vela uniti in un progetto comune che sono certo potrà esaltare gli atleti e incuriosire i non addetti ai lavori.”

Ammiraglio Donato Marzano, Presidente Nazionale della Lega Navale Italiana:

“La Lega Navale da oltre un secolo diffonde la cultura marittima nella popolazione, avvicina tutti al mare anche attraverso le discipline sportive come la vela. La prima tappa del campionato italiano 420 organizzato dalla Sezione di Lerici, grazie anche alla volontà ed all’impegno del presidente e dei soci e reso possibile grazie alla coinvolgimento di numerose realtà locali, rappresenta un esempio concreto di quanto forte sia la sinergia tra Lega Navale e le varie Istituzioni, Enti e Federazioni che assieme, anche in questa occasione, contribuiscono, attraverso un’attività sportiva, a valorizzare i giovani, il mare ed un territorio, il Golfo dei Poeti, che ha pochi eguali nel mondo”.

Leonardo Paoletti, Sindaco di Lerici:

“Il Comune di Lerici approva ed appoggia questo nuovo progetto che è indirizzato a giovani sportivi e che può far conoscere la nostra terra in un periodo in cui è meno frequentata ma non per questo meno affascinante del solito. Sarà un’occasione per farci conoscere ma anche per crescere tutti insieme e migliorare la proposta turistica del Comune”.

Andrea Lelli, Presidente Uniqua Italia:

“I nostri 420isti saranno entusiasti del progetto che la Lega Navale sta costruendo in collaborazione con la Classe. Uniremo l’eccellenza sportiva dei nostri Atleti all’eccellenza organizzativa della LNI per un evento che resterà indelebile grazie alla bellezza straordinaria del Golfo. Non vediamo l’ora di regatare a Lerici!”