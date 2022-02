Canottieri Garda Salò vince la prima edizione della Venice Invitational Carnival Race organizzata dalla Compagnia della Vela

Venezia-Canottieri Garda Salò (Pietro Corbucci, Diego Franchini, Mauro Spagnoli) conquista il gradino più alto del podio alla prima edizione della Venice Invitational Carnival Race, accanto a Diporto Nautico Sistiana (Alberto Leghissa, Matteo Bandiera, Luca Farusiche) e Yacht Club Rimini (Sofia Giondi, Giacomo Basagni, Francesco Ivaldi), giunti rispettivamente secondi e terzi, dopo due giorni di regate intense e molto tecniche.

Venezia, addobbata a festa per l’ultimo weekend di Carnevale, ha regalato agli equipaggi, un campo di regata impegnativo, tra bricole e canali, con un vento che nella giornata di domenica ha raggiunto raffiche di 25 nodi. Lo splendido sole ha contribuito ad offrire un ulteriore spettacolo in una città finalmente tornata a vivere per il Carnevale, dopo un anno di stop dovuto alla crisi pandemica. Proprio per questo motivo l’organizzazione ha voluto premiare con un premio speciale alla miglior maschera lo Yacht Club Italiano. Il premio fair play, che nel nostro sport vale più del piazzamento, è stato invece vinto da Canottieri Garda Salò.

Piacevole il clima conviviale creatosi tra gli equipaggi presenti e i nostri soci durante i numerosi eventi sociali, susseguitesi nei tre giorni della manifestazione. A tal proposito il ringraziamento del Presidente della Compagnia della Vela, Pier Vettor Grimani, e del Comitato organizzatore è rivolto al Comune di Venezia, che ha ospitato gli equipaggi allo spettacolo Remember The Future Nebula Solaris presso i bacini dell’Arsenale.

Ringraziamo sentitamente il Comandante Operativo della Guardia Costiera, Capitano di Vascello Marco Nobile, per aver presenziato alla cena degli equipaggi ed il Tenente Valter Francesco Crugliano, Comandante del gruppo natanti di Venezia dell’Arma dei Carabinieri, intervenuto alla premiazione.Una prima edizione che si chiude con un bilancio estremamente positivo: l’interesse dimostrato dalla città, dagli sponsor della manifestazione e dai velisti, non ci lasciano altre alternative se non quella di darvi appuntamento per il Carnevale di Venezia 2023 e per la seconda edizione della Venice Invitational Carnival Race.

Il prossimo appuntamento sportivo del calendario 2022 della Compagnia della Vela è in programma a Venezia il 7 e 8 maggio con la Campionato Italiano SB20 – Gran Finale.

La manifestazione è stata resa possibile anche grazie al contributo di VELA SpA, Ropeye, Dogal, Select Aperitivo e Casa Roma Perruzzet.