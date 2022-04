RIGONI DI ASIAGO ACCANTO ALLE REGATE PIU’ PRESTIGIOSE

Con Melges World League e Swan Tuscany Challenge per accogliere con dolcezza gli equipaggi provenienti da tutto il mondo

Per Rigoni di Asiago lo sport, inteso come benessere e piacere di una sana competizione, si affianca al rispetto per l’ambiente e all’amore per il biologico.

Tra le tante discipline sportive che da sempre sostiene, il golf, lo sci, la bicicletta, c’è anche la vela, la meravigliosa avventura di “andar per mare”, una pratica tutt’altro che facile, dove è necessario prendere decisioni importanti in modo tempestivo e dove la collaborazione dell’equipaggio è alla base di ogni successo.

“Proprio come avviene in un’azienda”, afferma il Presidente Andrea Rigoni. “I nostri prodotti sono realizzati seguendo il ritmo delle stagioni, puntiamo non solo alla qualità e alla bontà, ma anche al benessere e alla sostenibilità ambientale e lo facciamo grazie a un eccellente lavoro di squadra”.

Con questa filosofia e con lo stesso spirito che l’accomuna agli uomini di mare, Rigoni di Asiago sarà presente nei prossimi mesi ad alcune importanti regate organizzate dallo Yacht Club Isole di Toscana di Marina di Scarlino (GR).

Il primo appuntamento sarà, nel weekend 8/10 aprile, con Melges World League e vedrà la partecipazione delle flotte Melges 20 e Melges 14, per un totale di una quindicina di barche per ogni classe e di equipaggi provenienti da tutta Europa.

Dal 26 al 30 aprile sarà la volta, poi, della prestigiosa Swan Tuscany Challenge, in cui sono attese 25 imbarcazioni del celebre cantiere Nautor’s Swan, divise nelle due classi: ClubSwan 50 e ClubSwan 36. Sarà una regata di altissimo livello sia in mare che a terra, un perfetto mix tra performance ed eleganza.

Dal 17 al 19 giugno toccherà infine al Campionato Nazionale FD, una competizione tutta italiana, a cui parteciperanno circa 30 barche.

Prima delle gare, Rigoni di Asiago accoglierà atleti ed armatori presso il proprio stand con golose colazioni a base dei suoi prodotti bio quali Fiordifrutta e Nocciolata, con cui verranno farciti crostate e croissant, che saranno accompagnati dalle deliziose bevande Tantifrutti, autentici sorsi di gusto e di benessere.

A tutti i partecipanti e ai vincitori Rigoni di Asiago riserverà inoltre dei dolci omaggi e cofanetti premio.