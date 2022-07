VELA 3.0 ANNUNCIO SPECIALE FOILING YOUTH WORLD SERIES

Oggi alle 09:30 (ora italiana), Scott Over, Direttore Commerciale di World Sailing (federazione mondiale della vela), Li Li, Managing Director di China Sports & Communications International Co. Ltd., Aaron Young, Commodoro del Royal New Zealand Yacht Squadron, Bruno Giuntoli, Direttore Operativo di FOILING WEEK™ e Luca Rizzotti, Fondatore e Presidente di FOILING WEEK™, si sono incontrati in diretta streaming per annunciare le linee guida delle FOILING YOUTH WORLD SERIES, un campionato a squadre multi classe creato da FOILING WEEK™ e dedicato alle nuove generazioni del foiling mondiale. L’annuncio è stato coordinato dal giornalista di vela e corrispondente del New York Times Chris Museler.

FOILING YOUTH WORLD SERIES sarà una competizione a squadre su imbarcazioni foiling dedicata a giovani velisti che nasce con l’obiettivo di formare i futuri professionisti della vela mondiale. I partecipanti faranno parte di squadre che rappresenteranno i club velici più influenti che si confronteranno per un titolo mondiale. La serie inizierà nel 2023 con 4 o 5 eventi che si svolgeranno nei luoghi di riferimento della vela mondiale.

FYWS promuoverà e sosterrà attivamente la diversità e l’inclusione, la sostenibilità e la sicurezza, tutti valori per i quali FOILING WEEK™ è considerata un punto di riferimento. Il nuovo evento avrà un vasto programma a terra ricco di iniziative. Gli ospiti e il pubblico avranno la possibilità di provare le imbarcazioni, assistere a esibizioni tecnologiche, partecipare a conferenze e utilizzare i più recenti simulatori virtuali.

Le classi di regata saranno selezionate tra: Moth, WASZP o FD SWITCH, Nacra 15, Wingfoil, Kite Foil IKA e Persico 69F.

Le iscrizioni saranno aperte a yacht club, squadre di professionisti e federazioni nazionali. Ogni iscrizione comprenderà velisti di ogni classe velica rappresentata per un totale di 7 partecipanti di età compresa tra i 16 e i 24 anni, di cui almeno il 50% dovranno essere donne.

I giovani velisti potranno allenarsi e accedere alle migliori opportunità per poi dimostrare professionalmente il loro talento e le loro capacità. La serie adotterà criteri fissi di parità di genere per tutti gli eventi fin dal primo giorno.

Per la realizzazione delle Serie FOILING WEEK™ sta valutando dieci possibili sedi in Nord America, Europa, Medio Oriente, Cina, Nuova Zelanda e Australia.

FOILING WEEK™ è tra i firmatari del Sustainability Charter of Special Events di World Sailing ed è quindi impegnata a rispettarne e promuoverne i dettami in termini di sostenibilità e tutela ambientale, parità di genere, social responsibility e rispetto dei fornitori e a segnalare a World Sailing le difformità eventualmente riscontrate.

La FOILING WEEK™, alla sua nona edizione proprio questa settimana sul Lago di Garda, è il primo e unico evento mondiale dedicato alle strabilianti imbarcazioni foiling, ai loro velisti, progettisti e produttori. È uno degli otto Special Event nominati da World Sailing, che rappresentano il culmine dello sport velico insieme a: America’s Cup, SailGP, The Ocean Race, World Match Racing Tour, PWA World Tour, Star Sailors League e GKA Kite World Tour.

Per le Series saranno sviluppate e messe a punto procedure e standard di sicurezza efficienti per evitare incidenti sul campo di regata. Sono in programma workshop specifici sulla sicurezza in acqua per il foiling, al fine di supportare costruttori e trainers. I dati delle Series saranno condivisi in ambito accademico nel quadro della ricerca sulla prevenzione degli infortuni nel foiling.

Grande attenzione sarà data a tutte le attività a terra. È in fase di definizione un programma di masterclass che comprenderà sessioni sulle basi del foiling e sulla fisica avanzata, sulla costruzione e riparazione delle barche e su “playbook” specifici per ognuna delle classi che verranno utilizzate. Uno specifico programma di workshop sarà orientato agli interventi tecnici, al set up e all’ottimizzazione delle imbarcazioni.

Le Foiling Youth World Series non termineranno con l’ultimo giorno di regate. Si tenterà infatti di realizzare una sorta di “eredità permanente” che ne prolunghi gli effetti positivi sul territorio attraverso programmi di tutoring, analisi dei dati e delle sessioni di allenamento, piani di training specifici per il foiling, prevenzione degli infortuni, mental training, educazione e pianificazione alimentare.

Con l’obiettivo di sviluppare la scena locale del foiling, sarà possibile sperimentare prove di foiling e coaching per una settimana dopo l’evento. Sulla base dell’eventuale interesse manifestato dalle varie realtà locali, le barche della flotta potrebbero anche rimanere sulla sede di svolgimento da un anno all’altro.

Scott Over, Direttore Commerciale di World Sailing: “La FOILING WEEK è diventata un partner chiave di World Sailing, lavoriamo assieme da tempo per promuovere e sviluppare il foiling. Noi di World Sailing continueremo a sostenere questa grande organizzazione nella sua crescita a beneficio dei velisti e delle comunità che coinvolge”.

Li Li, Amministratore delegato di China Sports & Communications International Co Ltd.: “Questa collaborazione rappresenta per tutti noi la grande opportunità di impegnarci insieme nello sviluppo della comunità giovanile del foiling in tutto il mondo. La missione è quella di organizzare una serie di eventi dedicati a promuovere il foiling e organizzare programmi di allenamento per dare ai velisti locali la possibilità di praticare con l’importante obiettivo di creare un’eredità per il futuro”.

Aaron Young, Commodoro del Royal New Zealand Yacht Squadron: “Gli eventi delle Foiling Youth World Series rappresentano una grande e unica opportunità per i nostri futuri velisti di sperimentare il mondo del foiling. Per realtà come il nostro Royal New Zealand Yacht Squadron il percorso è molto importante per contribuire a colmare il divario tra la vela amatoriale e quella professionale di alto livello. Le Foiling Youth World Series offriranno alla prossima generazione di velisti, sia donne che uomini, un divertente ed emozionante trampolino di lancio per passare dalla vela giovanile ai più alti livelli del nostro sport: un’opportunità semplicemente straordinaria”.

Bruno Giuntoli, Direttore Operativo di FOILING WEEK: “Credo proprio che le Youth Series saranno un percorso perfetto per arrivare alla vela professionistica. Stiamo lavorando da tempo alla pianificazione della serie in ogni suo aspetto e, come ingegnere, non mi piace lasciare nulla al caso. Con il supporto dei nostri partner è arrivato il momento di andare sul campo per verificare tutte le nostre intuizioni. Sono estremamente fiducioso ed entusiasta “.

Luca Rizzotti, Fondatore e Presidente della FOILING WEEK: “Guardatevi intorno, il foiling sarà presto il modo più popolare di andare a vela. Noi di FOILING WEEK™ ne esploriamo i confini, i segmenti, le tendenze e la popolazione dal 2013. È enorme. Ci ispiriamo al nostro motto #connect #cooperate #change: il team FOILING WEEK™ sta collaborando con Yacht Club e Federazioni di tutto il mondo per accelerare la diffusione del foiling. Dallo Jeddah Yacht Club e dalla Saudi Sailing Federation, al China Sports & Industry Group e al Royal New Zealand Yacht Squadron, siamo felici di collaborare con tutti gli appassionati. Il progetto Series è fondamentalmente un nuovo percorso della vela che si affianca alle Olimpiadi e alle regate oceaniche. Un’idea a lungo termine pensata e progettata per le generazioni future. I migliori e più importanti Yacht Club del mondo stanno aderendo alle Series. Abbiamo già parecchie richieste. Il primo anno inizierà con 10 squadre, quindi se qualcuno vuole partecipare ci chiami subito, non ci sono più molti posti disponibili”.

