ESPERIENZA, TECNOLOGIA E INTUITO: FRANKE “ALZA L’ASTICELLA” CON IL CAMPIONE FRANCESCO BRUNI AL MONDIALE MOTH 2022

Peschiera del Garda– Per il secondo anno consecutivo Franke sarà sponsor ufficiale di Francesco Bruni al Mondiale Moth 2022: una partnership vincente all’insegna dell’esperienza, dell’intuito e della performance, per essere sempre un passo avanti.

Franke, leader mondiale nella produzione e fornitura di soluzioni per la cucina domestica, sale di nuovo a bordo del Moth di Francesco Bruni per il prestigioso Mondiale Moth 2022, che si terrà dal 27 novembre al 4 dicembre 2022 a Buenos Aires, in Argentina.

Dopo il successo dello scorso anno a Malcesine sul lago di Garda, che lo ha visto arrivare in quinta posizione assoluta su 120 avversari e primo della lunga lista di talentuosi italiani, Francesco Bruni è pronto, insieme a Franke, per affrontare un “nuovo viaggio tra acqua e aria”.

“A new water and air journey”: recita così il claim firmato Franke sul Moth di Francesco Bruni. Ed è proprio il tema di un nuovo viaggio, ad accomunare i due partner: il viaggio di Bruni, che sta per abbracciare la sua prossima sfida, dominando acqua e aria nella più importante competizione Moth a livello mondiale; e il nuovo viaggio di Franke, che ha intrapreso di recente un importante riposizionamento stilistico e strategico del brand.

Una perfetta gestione di acqua e aria è la costante che accompagna Francesco Bruni a bordo del Moth e Franke Home Solutions, che da sempre sa come “dominare” questi due archetipi naturali maneggiandoli con cura, maestria, ed attenzione al dettaglio, traducendoli in prodotti in grado di migliorare la vita quotidiana di ognuno.

“Raise the Bar”: esperienza, tecnologia e intuito per essere sempre un passo avanti

Nato nel 1973, Checco Bruni è un’eccellenza nel suo campo, nonché uno dei velisti italiani più versatili, eclettici e di successo ancora in attività. Campione del mondo alla 52 Super Series del 2021, nei suoi 30 anni di carriera ha vinto 7 titoli mondiali, 5 europei e 15 nazionali in varie classi, dal Laser all’Offshore, da Star al 49er ed è stato leader dell’ISAF Match Race World Ranking nel 2011.

Con all’attivo cinque campagne di America’s Cup di cui quattro con Luna Rossa, all’ultima edizione del 2021 è stato uno degli elementi più determinanti della flotta, che lo vedrà nuovamente a bordo nel 2022.

Per tre volte alle Olimpiadi, è Campione del Mondo Laser, una delle più competitive classi olimpiche, ed è stato migliore italiano al Mondiale Moth 2021.

“Franke ha molte caratteristiche in comune con la vela, in particolare con il Moth, una disciplina unica nel suo genere che con Franke condivide performance di alto livello e design all’avanguardia. Siamo orgogliosi di affiancare anche quest’anno Francesco Bruni, un’eccellenza in questo campo, sempre pronto ad “alzare l’asticella” e determinato nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Il perfetto ambasciatore dei valori Franke in un contesto sportivo internazionale come il Mondiale Moth” commenta Gianluca Vigato, Head of Advertising & Communication di Franke Home Solutions

Moth, un perfetto “Sistema Integrato” di ingegneria, estetica e performance

Tecnologia, performance eccellenti e attenzione al dettaglio, sia nella costruzione che durante la regata: si tratta del Moth, la più veloce e tecnica delle derive, tra le più piccole in circolazione. 30 kg di finissima ingegneria, frutto della tecnologia più evoluta e realizzato con i materiali più performanti in circolazione.

Una vera Formula Uno delle derive, che sta conquistando i migliori velisti di tutto il mondo, anche grazie all’uso di tecnologie avanzate e di materiali di ultima generazione come i compositi ed il carbonio, che contribuiscono a creare un perfetto “sistema integrato” dove ogni elemento funziona alla perfezione.

Un approccio molto caro anche a Franke che, allo stesso modo, si contraddistingue da oltre 100 anni per la capacità di unire perfezione estetica e materiali innovativi a performance di altissimo livello, proponendo soluzioni che si adattano a ogni esigenza, al fine di creare un sistema integrato e coordinato in cui ogni elemento è in armonia, concorrendo a creare il perfetto “sistema cucina”.

Franke e Francesco Bruni: La Versatilità al timone

Intuito, decisioni veloci e aggiustamento continuo della rotta: la vela è uno sport che richiede di studiare diverse possibilità in poco tempo. Proprio quella versatilità e quell’ecclettismo che rendono Francesco Bruni un campione in questo sport lo accomunano a Franke: tecnologia avanzata e una vasta esperienza nel proprio settore per far fronte al cambiamento continuo e rispondere ad ogni sfida con soluzioni sempre innovative.

“Sono felice di avere ancora FRANKE al mio fianco a supporto delle mie regate sul Moth, nello specifico per questo altro appuntamento Mondiale in Argentina, a Buenos Aires. In mare le condizioni sono sempre difficili e la capacità di adattamento al vento e alle onde è determinante ai fini de risultato! Aria e Acqua, i miei elementi vitali…!” – ha commentato Francesco Bruni.

Grazie ad un’esperienza da veterano, doti tecniche eccellenti, versatilità e quel pizzico di audacia che appartengono solo ai migliori, Bruni è pronto a sfidare una flotta di talentuosi avversari. Il cambiamento è “l’unica costante della vita”: Checco Bruni lo sa bene e, come il suo alleato Franke, è pronto a mettersi in gioco per “trasformare il cambiamento in opportunità per una vita migliore”. Ancora una volta.

Franke Home Solutions è una divisione del Gruppo Franke e il leader mondiale di sistemi intelligenti e soluzioni per la cucina domestica. La divisione è attiva in tutto il mondo e impiega circa 4.500 persone in quasi 30 paesi, generando vendite complessive per oltre 1 miliardo di Franchi Svizzeri. La gamma dei prodotti copre tutte le aree della cucina – dalla preparazione dei cibi e la cottura fino alla depurazione, la pulizia e il trattamento dell’aria, per espandersi in tutta la casa. Franke Home Solutions offre al consumatore un’illimitata esperienza in casa – semplice, igienica ed ecologica. Per saperne di più visitare il sito franke.com