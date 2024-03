Sei porti europei gestiscono quasi tutto il GNL artico della Russia

(Una delle 15 navi metaniere rompighiaccio di Novatek in viaggio da Yamal verso l’Europa; foto courtesy by Novatek)

Uno studio sui dati commerciali dell’ ONG tedesca Urgewald, documentati dall’AIS- Maritime Traffic control Kpler, sei porti europei gestiscono il GNL artico della Russia. L’UE è l’hub per le esportazioni russe di GNL.

Bruxelles. La transizione energetica richiede che tutte le parti interessate lavorino verso l’obiettivo della neutralità del carbonio. Aiuto e sostegno all’Ucraina da una parte, e maglie larghe a favore di Mosca dall’altra. L’Unione europea nonostante abbia in gran parte cessato il consumo di gas russo via gasdotto, continua a importare o trasbordare grandi volumi di GNL russo.

Il Ministero dell’Economia del Governo federale tedesco rileva che nei primi 11 mesi del 2023 il 51% del GNL entrato nel porto di Zeebrugge era di provenienza russa. “Una parte significativa” di questo prodotto però lascia il Paese, essendo destinata ad altre destinazioni. Dunque gli hub portuali europei sono stati lasciati a disposizione per transito e movimentazione, confermando le pecche di un meccanismo sanzionatorio contro cui il Parlamento europeo ha chiesto correzioni.

Lo studio è sostenuto da un rapporto commerciale quasi esclusivo con l’impianto terminal di Yamal di Novatek: l’UE acquista quasi tutta la produzione di Yamal e Yamal fornisce quasi tutto il GNL russo dell’UE. Lo studio di Urgewald mostra in che misura i membri dell’UE come Belgio, Francia, Paesi Bassi e Spagna continuano a facilitare le consegne di gas naturale liquefatto (GNL) dalla Russia due anni dopo l’inizio della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. 15 navi gasiere rompighiaccio trasportano gas russo ai terminal di importazione di GNL nei quattro paesi dell’UE menzionati a intervalli regolari.

I porti interessati sono quelli di Zeebrugge, Montoir, Dunkerque, Bilbao, Mugardos e Rotterdam i quali gestiscono carichi di GNL da Yamal. Inoltre, gli operatori dei terminal di Zeebrugge e Montoir consentono il trasbordo tra le navi metaniere specializzate di Yamal a quelle convenzionali per il trasporto verso i clienti in Turchia, Cina e Taiwan. Ciò dimezza l’utilizzo di tonnellate-miglio delle navi uniche e costose di Novatek, lasciandole libere di svolgere il compito che solo loro possono svolgere: trasportare il GNL russo attraverso acque ghiacciate dell’Artico. Come la valutazione del database delle navi mercantili kpler, il più grande porto russo per l’esportazione di GNL Sabetta, gestito dalla società russa Novatek nella penisola siberiana di Yamal, dipende quasi interamente dalle esportazioni verso l’Europa.

Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, Yamal ha spedito 34 milioni di tonnellate di GNL nei porti dell’UE, secondo Urgewald, con circa il 20% del totale trasbordato per la successiva consegna al di fuori dell’UE. Questo totale include circa 1,8 milioni di tonnellate al mese da Yamal, secondo i dati di Kpler e del Gruppo di ricerca IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Analysis).

“Il Governo federale tedesco deve garantire che l’UE vieti completamente l’importazione di GNL russo e sanzioni le navi che fanno scalo nei porti russi di GNL. Di conseguenza, le esportazioni di Yamal si fermerebbero praticamente perché Novatek semplicemente non ha alternative”, ha detto l’attivista di Urgewald Sebastian Rötters. “Le nuove petroliere Arc7 non sono in vista a causa delle sanzioni statunitensi. L’UE deve finalmente utilizzare questa leva efficace”. L’analisi dei dati mostra che quasi il 90% di tutte le esportazioni di Yamal viene effettuato con queste petroliere Arc7 durante tutto l’anno. Lo scarico o il trasbordo nelle acque dell’UE è quindi di vitale importanza per la Russia, perché altrimenti queste navi speciali dovrebbero accettare rotte di trasporto molto più lunghe. Mentre il viaggio da Yamal a Zeebrugge dura dai sei ai sette giorni, il tempo di viaggio per raggiungere i porti più vicini in Turchia è di almeno due settimane.

L’UE sta prendendo in considerazione una misura che vieti completamente l’importazione di GNL russo e sanzioni le navi che fanno scalo nei porti russi di GNL, ma è divisa su come attuarla. Il GNL russo (praticamente tutto da Yamal) ha rappresentato circa il sette per cento della fornitura di gas del blocco l’anno scorso, secondo la Commissione europea, e le importazioni sono concentrate in alcune nazioni. La scorsa settimana, più di 60 membri del Parlamento europeo hanno inviato una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen chiedendo un divieto completo delle importazioni di gas dalla Russia.

L’attuale piano darebbe a ciascuno Stato membro dell’UE la possibilità di continuare a importare GNL russo o bloccarlo, a seconda delle circostanze. La Spagna, un grande importatore di GNL russo, ha espresso preoccupazione per il fatto che un mosaico di sanzioni nazionali potrebbe semplicemente spostare i carichi da una nazione dell’UE a una nazione vicina più indulgente. Il Governo belga è anche preoccupato che la misura possa non essere abbastanza forte da rompere il contratto di 20 anni che regola il rapporto di trasbordo tra il terminal di Zeebrugge e Novatek.

Abele Carruezzo

(Il terminal di Zeebrugge che scarica la metaniera rompighiaccio da Yamal, in primo piano, con un deposito GNL convenzionale sito al molo adiacente: foto courtesy by Fluxys / P. Henderyckx)

Urgewald è un’organizzazione senza scopo di lucro per l’ambiente e i diritti umani. Ha sede a Sassenberg, una piccola città nella Germania occidentale. Inoltre, ha un 2° ufficio a Berlino. Da 25 anni, Urgewald si batte contro la distruzione dell’ambiente e per i diritti delle persone lese dagli interessi del profitto aziendale. Le strategie di Urgewald per vincere le campagne si sono sviluppate negli ultimi 2 decenni. Prima di tutto, come strategia, occorre seguire il denaro. Una conoscenza approfondita dell’industria mondiale del carbone è stata fondamentale per la strategia al fine di produrre la Global Coal Exit List. L’elenco copre circa 800 aziende carbonifere in tutto il mondo. Include informazioni sul contenuto di carbone dell’attività di ciascuna società, sui suoi piani di espansione del carbone e sui paesi in cui sono ubicate le attività carbonifere.

IEEFA / Kpler